Calendrier de sortie de “The Last of Us”: quand l’épisode 5 tombe-t-il sur HBO Max?

Le sombre voyage de Joel et Ellie se déroule avec les quatre premiers épisodes de Le dernier d’entre nous maintenant disponible sur le service de streaming. L’épisode 4 est sorti dimanche et l’épisode 5 arrive ce vendredi 10 février au lieu du dimanche habituel (vraisemblablement pour éviter de concurrencer le Super Bowl).

Le spectacle adapte légendaire série de jeux vidéo PlayStation du développeur Naughty Dog, avec la saison 1 de neuf épisodes se concentrant sur l’entrée initiale dans la franchise. Cela a également été renouvelé pour une deuxième saison.

L’émission a été créée le 15 janvier attirant une audience de 10 millions de personnes au cours de ses deux premiers joursavec des épisodes à venir chaque semaine jusqu’au 12 mars.

Dates et heures de sortie de The Last of Us

Voici le calendrier de diffusion complet de The Last of Us sur HBO Max. Nous ajusterons cela si l’entreprise annonce des changements ou des interruptions. De nouveaux épisodes arriveront à 18 h PT (21 h HE), dont vous vous souviendrez peut-être comme le créneau horaire occupé par Maison du Dragon l’année dernière.

Épisode 1 : Disponible maintenant

Épisode 2 : Disponible maintenant

Épisode 3 : Disponible maintenant

Épisode 4 : Disponible maintenant

Épisode 5: vendredi 10 février

Épisode 6: dimanche 19 février

Épisode 7: dimanche 26 février

Épisode 8 : dimanche 5 mars

Épisode 9 : dimanche 12 mars

Où The Last of Us est-il disponible en dehors des États-Unis ?

Le spectacle tombe globalement en même temps, il y a donc des horaires pour plusieurs régions :

Canada, Crave à 21 h dimanche

Royaume-Uni et Irlande : Sky Atlantic et Now à 2 h du matin lundi

Australie: Binge et Foxtel à 13 h AEDT lundi

Nouvelle-Zélande : Néon à 15h lundi

Qu’est-ce que le dernier d’entre nous ?

Se déroulant dans un monde où une infection cérébrale fongique incroyablement crédible transforme la majeure partie de la population mondiale en cannibales violents, les jeux suivent le contrebandier grincheux Joel et sa copine adolescente optimiste Ellie alors qu’ils voyagent à travers des États-Unis en ruine.

HBO



Qui est dedans?

La série met en vedette Pedro Pascal de The Mandalorian dans le rôle de Joel, avec sa collègue ancienne de Game of Thrones Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie. Nick Offerman, acteur des parcs et loisirs, Anna Torv de Fringe et Vestes jaunes‘ Mélanie Lynskey se présenter aussi.

Y a-t-il des remorques ?

HBO nous a donné quelques avant-goûts de l’émission. Le bande-annonce la plus récente est arrivé en décembre, et l’entreprise a chuté aperçus des épisodes avant chaque nouvelle tranche.

À quel point est-ce effrayant ?

C’est plus du thriller que de l’horreur, avec plein de moments intenses. Les infectés ne se présentent pas souvent – ​​Joel et Ellie font face à plus de survivants humains que de monstres – mais sont utilisés à bon escient lorsqu’ils le font.

Dois-je avoir joué aux jeux ?

Non. L’émission raconte les événements du premier jeu, sorti en 2013, avec quelques intrigues et éléments d’arrière-plan développés.

Écrivains Craig Mazin (créateur de Tchernobyl de HBO) et Neil Druckman (directeur créatif de la série de jeux) a ajouté une scène de flashback pour donner aux nouveaux arrivants une base solide sur les origines de l’histoire.

Cependant, The Last of Us et sa suite 2020 font partie des jeux les plus captivants jamais créés. Vous devriez certainement plonger si le spectacle vous intrigue. Le jeu original est disponible sur PS3, PS4 et PS5 (une version PC sort le 3 mars), tandis que le second n’est pour le moment que sur PS4.