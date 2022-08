Calendrier de sortie de “She-Hulk”: quand l’épisode 3 arrive-t-il sur Disney Plus?

La dernière série Marvel à découvrir Disney+ étoiles l’incroyable Tatiana Maslany comme She-Hulk. She-Hulk : avocate est une comédie scénarisée d’une demi-heure sur Jennifer Walters, la cousine tout aussi verte de Hulk.

La première saison se compose de neuf épisodes. Six sont dirigés par Kat Coiro et les trois autres par Anu Valia, avec Jessica Gao comme scénariste en chef. À l’origine, She-Hulk devait reprendre le spot de sortie de Mme Marvel le mercredi, mais les épisodes arriveront désormais chaque jeudi. Effacez vos horaires pour la série légère.

Dates et heures exactes de sortie de l’épisode She-Hulk

Voici les heures de sortie exactes des épisodes (basées sur les précédentes versions de la série Disney Plus).

Épisode 1 : Disponible dès maintenant.

: Épisode 2 : Disponible dès maintenant.

: Épisode 3 : Disponible le jeudi 1er septembre à 00h00 PT (3h00 ET/7h00 GMT)

Épisode 4 : Disponible le jeudi 8 septembre à 00h00 PT (3h00 ET/7h00 GMT)

Épisode 5 : Disponible le jeudi 15 septembre — 12 h 00 PT (3 h HE/7 h GMT)

Épisode 6 :Disponible le jeudi 22 septembre à 00h00 PT (3h00 ET/7h00 GMT)

Épisode 7 : Disponible le jeudi 29 septembre à 00h00 PT (3h00 ET/7h00 GMT)

Épisode 8 : Disponible le jeudi 6 octobre à 00h00 PT (3h00 ET/7h00 GMT)

Épisode 9 : Disponible le jeudi 13 octobre à 00h00 PT (3h00 ET/7h00 GMT)

La première bande-annonce fracassante

Après un taquin qui nous a bel et bien taquinés (en ne montrant pas le visage de She-Hulk), Marvel a sorti la première bande-annonce officielle le 17 mai. Cette fois, nous voyons à quoi ressemblera She-Hulk dans sa superbe gloire verte.

She-Hulk met également en vedette Mark Ruffalo, Benedict Wong et Tim Roth, qui a joué le rôle du principal antagoniste dans The Incredible Hulk en 2008. Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass et Renée Elise Goldsberry font également partie du casting.