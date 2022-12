Calendrier de sortie de Pistol Shrimp, soirées à thème – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a publié son calendrier et son calendrier promotionnel pour la saison estivale 2023, leur troisième au Pérou.

Le Shrimp jouera 28 matchs à domicile au stade Schweickert avec le match d’ouverture à domicile prévu pour 19 h 05 le 2 juin contre les Burlington Bees. Les Shrimp ouvrent la saison le 31 mai à Springfield et jouent le 1er juin à Burlington.

Il y aura 24 soirées à thème, dont huit nouveaux jeux promotionnels cette saison avec la fête d’anniversaire de South Claw Sam, suivie de School’s Out for the Summer le 3 juin.

Les autres soirées de juin incluent Country Night le 6 juin avec un concert d’avant-match de Cody Calkins et First Responder Appreciation Night, qui mettra en vedette un maillot spécialisé, le 20 juin.

En juillet, il y aura Movie Night, Salute to the Military et Frightful Friday avec South Claw Sam’s Trick of Treat Scavenger Hunt parmi les 13 soirées thématiques.

Le volley-ball de St. Bede est passé à la classe 2A

L’IHSA a publié les inscriptions et les classifications pour les sports d’automne pour les années scolaires 2023-25.

L’équipe de volley-ball de St. Bede a été la seule équipe de la région à voir un changement dans sa classification. Les Bruins sont passés en classe 2A pour les saisons 2023 et 2024 après avoir concouru en classe 1A au cours des trois dernières saisons.