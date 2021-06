Calendrier de sortie de Loki : Quand sort le prochain épisode sur Disney Plus ?

La série SUPERHERO Loki est diffusée chaque semaine sur Disney + et nous avons hâte de voir l’épisode trois – qui sort DEMAIN (23 juin).

Découvrez le calendrier complet des dates de sortie des épisodes de Loki ici.

Reuters

Tom Hiddleston et Sophia Di Martino assistent à une projection spéciale de Loki à Londres, le 8 juin[/caption]

Quand sortira le prochain épisode de Loki ?

Avec les deux premiers épisodes de la série dérivée de Thor captivant de nombreux téléspectateurs, nous vous donnons un aperçu complet de son programme.

Contrairement à WandaVision, vous ne pouvez pas regarder Loki en rafale.

Un seul épisode par semaine sera publié mais vous pouvez regarder l’épisode trois DEMAIN (23 juin).

Si vous voulez regarder Loki, vous aurez besoin d’un abonnement Disney+ qui coûte 7,99 £ par mois.

Disney+

Le méchant préféré Loki est la star de sa propre série sur Disney Plus[/caption]

Combien y a-t-il d’épisodes dans Loki ?

Il y a six épisodes dans la nouvelle série Loki, un étant publié tous les mercredis.

La finale de la série Disney Plus sera diffusée le 14 juillet.

Loki a le même nombre d’épisodes que la précédente série Marvel – The Falcon et The Winter Soldier – d’une durée comprise entre 40 et 50 minutes.





Calendrier de sortie de Loki

Découvrez les dates de sortie ici.

L’épisode 1 : Glorious Purpose est disponible dès maintenant

Épisode 2: La variante est disponible pour regarder maintenant

Épisode 3: 23 juin (DEMAIN)

Épisode 4: 30 juin

Épisode 5 : 7 juillet

Épisode 6 : La finale sera diffusée le 14 juillet

Loki est noté 9,3/10 sur IMDb.

