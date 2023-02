Calendrier de sortie de la saison 4 de “You”: quand la partie 2 arrive-t-elle sur Netflix?

Je viens de terminer la saison 4, partie 1 de You on Netflix?

Désolé, vous allez devoir attendre de nouveaux épisodes. À la manière de plus en plus courante de Netflix, cette saison du thriller psychologique addictif est divisée en deux parties. Partie 1 et partie 2. C’est comme Stranger Things et Ozark avant.

Voici un aperçu des dates clés.

Quand est-ce que You, saison 4, partie 2 arrive sur Netflix ?

Les derniers épisodes de la saison 4 apparaîtront un mois après le premier lot.

Partie 1 : Les épisodes 1 à 5 devraient sortir sur Netflix le jeudi 9 février à 12 h PT / 3 h HE.

Partie 2 : Les épisodes 6 à 10 devraient sortir sur Netflix le jeudi 9 mars à 12 h PT / 3 h HE.

La saison 4 de You voit Joe Goldberg échapper à son passé en déménageant au Royaume-Uni. Là, il se retrouve au centre d’un mystère de meurtre, mais il ne laissera pas cela entraver sa quête de l’amour.

La saison 4 met en vedette Penn Badgley, Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Ed Speelers, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Niccy Lin, Aidan Cheng, Brad Alexander, Ozioma Whenu et Eve Austin.