Calendrier de sortie de la saison 2 de “Star Wars: The Bad Batch”: quand l’épisode 1 arrivera-t-il sur Disney Plus?

Star Wars: Le mauvais lot revient à mercredi, comme saison 2 de la série animée CGI démarre avec une première en deux épisodes. Il ramène le équipe de clones titulaires génétiquement améliorés introduit dans La guerre des clones‘ dernière saison, après avoir fui l’Empire et être devenus des mercenaires.

L’émission débutera le mercredi 4 janvier et nous aurons des épisodes chaque semaine jusqu’au 29 mars. Les mercredis des fans de Star Wars seront bondés en mars, car Le Mandalorien saison 3 commence ce mois-là.

Dates et heures de sortie de l’épisode de la saison 2 de Bad Batch

Voici le calendrier de sortie complet de The Bad Batch sur Disney Plus, et nous l’ajusterons si la société annonce des changements ou des pauses. Les nouveaux épisodes arrivent généralement à 12h00 PT (3h00 HE / 8h00 GMT / 19h00 AEST).

Épisode 1 : mercredi 4 janvier.

Épisode 2 : mercredi 4 janvier.

Épisode 3 : mercredi 11 janvier.

Épisode 4 : mercredi 18 janvier.

Épisode 5 : mercredi 25 janvier.

Épisode 6: mercredi 1er février.

Épisode 7: mercredi 8 février.

Épisode 8: mercredi 8 février.

Épisode 9: mercredi 15 février.

Épisode 10: mercredi 22 février.

Épisode 11: mercredi 1er mars.

Épisode 12 : mercredi 8 mars.

Épisode 13 : mercredi 15 mars.

Épisode 14 : mercredi 22 mars.

Épisode 15 : mercredi 29 mars.

Épisode 16 : mercredi 29 mars.

Existe-t-il une bande-annonce pour The Bad Batch saison 2 ?

Oui, et plus d’un. Lucasfilm est sorti la première bande-annonce durant Célébration Star Wars Anaheim mai dernier et un deuxième en décembre.

Où se situe The Bad Batch dans la chronologie de Star Wars ?

Le spectacle se déroule entre La Revanche des Sith et Un nouvel espoir, au début du règne de l’Empire. En matière de série animée, elle se déroule entre The Clone Wars et Rebelles (cela arrive aussi avant l’émission en direct Obi Wan Kenobi).

Tous les films et émissions Star Wars sont sur Disney Plus, vous pouvez donc vous rattraper comme vous le souhaitez.

Dois-je regarder The Clone Wars avant The Bad Batch ?

The Bad Batch reprend plusieurs fils de l’intrigue des sept saisons de The Clone Wars, vous pouvez donc parfois vous retrouver perplexe lorsque des personnages qui ont clairement une longue histoire apparaissent. Cependant, vous pourrez toujours suivre les principales histoires de l’équipe de clones de base, Omega et Crosshair.

Vous devriez certainement regarder la saison 1 avant de vous lancer dans la seconde – il y a 16 épisodeset ils sont tous disponibles sur Disney Plus.

