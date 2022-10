Calendrier de sortie ‘Andor’: quand l’épisode 7 arrivera-t-il sur Disney Plus?

La galaxie Star Wars ne cesse de s’étendre Le dernier à atterrir est Andorune série préquelle qui se déroule cinq ans avant les événements de Un voyou.

Six des 12 épisodes sont disponibles maintenant, et nous aurons un épisode chaque mercredi jusqu’au 23 novembre.

Diego Luna revient en tant que Cassian Andor, qui joue un rôle vital en tant qu’espion dans les premiers jours de l’Alliance rebelle contre l’Empire galactique totalitaire.

Dates et heures de sortie des épisodes d’Andor

Voici le programme complet d’Andor sur Disney Plus, comme confirmé par le compte Twitter officiel de Star Wars. Les nouveaux épisodes tombent généralement à minuit PT (3 h HE / 8 h GMT / 17 h AEST).

Y a-t-il une bande-annonce ?

Lucasfilm nous a donné plusieurs bandes annonces avant la sortie de l’émission, avec le dernier venir à la maison mère Expo D23 de Disney début septembre. Vous pouvez également consulter (principalement des scènes de l’épisode 3) dans Disney Plus.

Andor aura-t-il une deuxième saison?

Ce sera certainement le cas. Créateur Tony Gilroy confirmé au mois de mai Célébration Star Wars Anaheim que la série reviendra pour une deuxième saison de 12 épisodes qui mène directement à Rogue One. On ne sait pas quand la saison 2 sera diffusée, mais elle sortira probablement sur Disney Plus en 2023 ou 2024. Attendez-vous à en savoir plus sur Célébration Star Wars Europe avril prochain.

