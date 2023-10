Calendrier de pré-saison NBA 2023 : dates, heures, chaînes, comment regarder, résultats

Avant le début de la saison NBA le 24 octobre, les équipes et les joueurs tenteront de se débarrasser de la rouille lors de la pré-saison NBA. La pré-saison NBA a débuté le 5 octobre et se poursuivra jusqu’au 20 octobre avec des matchs télévisés aux niveaux national et local.

Découvrez tous les détails sur la façon de regarder la liste de pré-saison NBA de cette année, y compris les dates, les heures et les chaînes de télévision.

Calendrier de pré-saison NBA 2023 :

(Toutes les heures de l’Est)

mardi 10 octobre

mercredi 11 octobre

Boston Celtics contre Philadelphia 76ers – 19h (NBA TV)

Sacramento Kings contre Los Angeles Lakers – 22h (NBA TV)

jeudi 12 octobre

Vendredi 13 octobre

Miami Heat contre San Antonio Spurs – 19h30 (TNT)

Golden State Warriors contre Los Angeles Lakers – 22h (ESPN2)

Samedi 14 octobre

dimanche 15 octobre

Lundi 16 octobre

mardi 17 octobre

mercredi 18 octobre

jeudi 19 octobre

Vendredi 20 octobre

Résultats de la pré-saison NBA 2023

Lundi 9 octobre

dimanche 8 octobre

Samedi 7 octobre

Timberwolves 104, Mavericks 96

Guerriers 125, Lakers 108

jeudi 5 octobre

Timberwolves 111, Mavericks 99

Quand commence la pré-saison NBA 2023 ?

La pré-saison NBA 2023 a débuté le jeudi 5 octobre à Abu Dhabi lorsque les Dallas Mavericks ont affronté les Minnesota Timberwolves. Le match débutera à 12 h HE sur NBA TV.

Où puis-je regarder la pré-saison NBA ? Sur quelle chaîne sera-t-il diffusé ?

La majorité des matchs préparatoires de la NBA seront diffusés sur NBA TV et sur les réseaux régionaux locaux ou sur le NBA League Pass. Certains jeux seront également sur ESPN, ESPN2 et TNT.

Comment puis-je diffuser la pré-saison NBA ou la regarder sans câble ?

Les jeux sur des chaînes comme ESPN, NBA TV et TNT peuvent être diffusés en streaming avec des services tels que YouTube TV ou Fubo TV.

De nombreux jeux seront également disponibles en streaming sur NBA League Pass.

Quel est le classement de la pré-saison NBA ?

Le classement complet par conférence est disponible sur la page des classements de pré-saison FOXSports NBA.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Asssociation nationale de Basketball les Lakers de Los Angeles Guerriers de l’État d’Or