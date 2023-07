Calendrier de l’USWNT pour la Coupe du monde féminine

Quatre autres années se sont écoulées et la préparation de la Coupe du monde féminine 2023 est sur le point d’atteindre son crescendo. L’action en Australie et en Nouvelle-Zélande débutera le jeudi 20 juillet. Pour les fans des États-Unis, c’est un moment spécial, car les femmes des États-Unis sont quatre fois championnes de la Coupe du monde et cherchent leur troisième consécutive. Pour ne rien manquer des matchs, voici le programme USWNT du tournoi.

Calendrier de l’USWNT pour la Coupe du monde 2023

Heureusement, les fans américains ont surtout eu de la chance en ce qui concerne les heures de coup d’envoi de la phase de groupes. En raison de l’emplacement des pays hôtes à l’autre bout de la planète, de nombreuses heures de coup d’envoi du tournoi ont lieu aux petites heures du matin pour les téléspectateurs américains. Mais deux des trois matchs du groupe USWNT sont prévus pour 21 h HE / 18 h PT. Seule la finale de groupe contre le Portugal le 1er août se déroule à 3 heures du matin HE.

Bien sûr, à moins que quelque chose d’étonnant ne se produise, l’USWNT passera probablement aux huitièmes de finale. Les huitièmes de finale sont prévus du 5 au 7 août, les quarts de finale du 10 au 12 août et les demi-finales du 15 au 16 août. Le match pour la troisième place aura lieu le 19 août et la finale le 20 août. Cependant, préparez-vous à vous lever tôt (ou à vous coucher très tard) pour les tours ultérieurs.

Piste A : l’USWNT remporte le Groupe E

Seuls deux des seize matchs à élimination directe du tournoi sont programmés pour une heure de coup d’envoi en soirée (US ET). Mais, il semble que les organisateurs aient planifié ces deux jeux en prévision d’une éventuelle participation des États-Unis. Le match des huitièmes de finale du 5 août à Sydney, prévu à 22 h HE, mettra en vedette le vainqueur du groupe E (groupe des États-Unis). Si les États-Unis progressaient à partir de là, ils iraient à Wellington le 10 août pour un coup d’envoi à 21 h HE en quarts de finale. Une course vers les demi-finales via cette route les amènerait à Auckland pour un coup d’envoi à 4 h HE le 15 août.

Jeu Date et heure Huitièmes de finale 5 août / 22 h HE Quart de finale 10 août / 21 h HE Demi-finale 15 août / 4 h HE

Piste B : l’USWNT termine deuxième du groupe E

Si les États-Unis devaient terminer deuxième de leur groupe, ce serait de l’action avant l’aube. Une deuxième place dans le groupe E a l’USWNT en huitièmes de finale le 6 août à 5 h HE à Melbourne. Le quart de finale mettant en vedette le vainqueur de ce match serait à Auckland, à 3 h 30 HE le 11 août. La demi-finale dans ce scénario serait alors le 16 août à 6 h HE, à Sydney.

Jeu Date et heure Huitièmes de finale 6 août / 5 h HE Quart de finale 11 août / 3 h 30 HE Demi-finale 16 août / 6 h HE

Si les États-Unis avaient la chance de se qualifier pour les demi-finales, ils auraient la garantie d’un match de plus par la suite. Mais gagnez ou perdez en demi-finale, et c’est un réveil précoce pour les fans qui regardent le dernier match du tournoi :

Jeu Date et heure Jeu pour la troisième place 19 août / 4 h HE Final 20 août / 6 h HE

Alors allumez la cafetière, enfilez votre pyjama et préparez-vous pour ce qui devrait être une autre coupe du monde passionnante de l’USWNT !

