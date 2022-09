Calendrier de l’E3 2023 : dates différentes pour l’industrie du jeu et les fans

Evènement jeu vidéo E3 — le Salon du divertissement électronique – se déroulera du mardi 13 juin au jeudi 15 juin 2023 au Los Angeles Convention Center, a annoncé lundi l’Entertainment Software Association. Ce sera le premier E3 géré par nouvel organisateur ReedPopqui est également responsable de PAX, Célébration de la guerre des étoiles et New York Comic Con.

Les événements numériques en partenariat débuteront le dimanche 11 juin et se dérouleront tout au long du salon, tandis que les journées commerciales de l’E3 – pour les professionnels de l’industrie et les médias – auront lieu du mardi 13 juin au jeudi 15 juin. Les éléments commerciaux et médiatiques se tiendront dans parties distinctes du centre des congrès.

Le public pourra se joindre les jeudi 15 juin et vendredi 16 juin, à condition d’avoir acheté un billet. Ils bénéficieront de la gamme traditionnelle de stands spectaculaires et d’un théâtre dédié où les développeurs et les personnalités de l’industrie du jeu présenteront les titres à venir.

“L’E3 est l’une des rares opportunités de l’industrie mondiale du jeu de se rassembler, de s’unir en une seule voix forte et de montrer au monde ce qu’il est en train de créer”, a déclaré Kyle Marsden-Kish, vice-président des jeux de ReedPop, dans un communiqué. “Notre vision est de réunir l’industrie en rétablissant la semaine traditionnelle de l’E3, de ramener cette étincelle et de restaurer le rôle de l’E3 en tant qu’événement mondial véritablement magique pour les créateurs de jeux et les consommateurs.”

Les exposants, les guides d’hôtel et de voyage, les horaires des événements et d’autres détails seront partagés dans les mois à venir. On ne sait pas quand les billets seront mis en vente ni combien ils coûteront, et l’ESA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’E3 était annulé en 2020 et organisé sous forme d’événement numérique en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Cela devait arriver en 2022 mais a finalement été annulé afin que l’ESA puisse se concentrer sur le spectacle de l’année prochaine – et probablement que ReedPop puisse trouver la meilleure approche.

Fête du jeu d’été semblait sur le point de remplacer l’E3 en tant que vitrine de l’industrie du jeu vidéo de juin, mais l’événement de 2022 n’a pas tout à fait capturé l’excitation des meilleures conventions. Les émissions se dérouleront apparemment en tête-à-tête l’année prochaine: l’animateur Geoff Keighley a déclaré que le Summer Game Fest se déroulerait comme un “événement numérique gratuit et en personne” en juin 2023.