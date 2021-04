La WNBA entamera sa 25e saison le 14 mai avec des équipes de retour dans leurs arènes à domicile après une saison dans la bulle à Bradenton, en Floride, a annoncé la ligue mardi.

Les 12 équipes seront en action le week-end d’ouverture, avec deux matchs mettant en vedette d’anciens MVP.

Chaque équipe disputera 32 matchs au cours de la saison régulière, qui devrait se terminer le 19 septembre.

La ligue sera interrompue du 15 juillet au 11 août pour permettre aux joueurs de participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Alors que nous annonçons cette saison historique avec des équipes de retour pour jouer dans leurs marchés nationaux, nous célébrons l’impact de la WNBA sur des générations d’athlètes jeunes et diversifiés et sur le sport et la société depuis 1997 », a déclaré la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert.

« Avec nos fans et partenaires, nous envisageons de voir comment les athlètes exceptionnels de la WNBA continueront de fournir le meilleur basketball féminin au monde tout en stimulant le changement, en luttant pour la justice et l’égalité et en ayant un impact sur les générations futures. »

En tête de la saison lors du premier match du 14 mai, le New York Liberty et le choix n ° 1 du repêchage en 2020, Sabrina Ionescu, alors qu’ils accueillent l’Indiana Fever au Barclays Center de Brooklyn.

D’autres jeux cette nuit-là mettent en vedette le Connecticut Sun à Atlanta Dream, Phoenix Mercury au Minnesota Lynx et les Dallas Wings aux Los Angeles Sparks.

L’action du 15 mai comprend une rencontre entre le Chicago Sky et les Washington Mystics, mettant en vedette les anciens MVP Candace Parker et Elena Delle Donne. Ce sera le début avec Chicago pour Parker, anciennement des Sparks.

Après ce match, l’ancienne MVP Breanna Stewart et le Seattle Storm accueilleront le MVP en titre A’ja Wilson et les Las Vegas Aces. Le Storm recevra ses bagues de championnat WNBA avant le match.

Le week-end d’ouverture se terminera dimanche lorsque le Mercure visitera le Soleil et le Liberty voyagera pour affronter la fièvre.