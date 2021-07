Calendrier de la semaine du requin 2021 : chaîne, heure de début et programmation complète des célébrités

La SHARK Week est de retour et plus grande que jamais avec 32 nouveaux spectacles pour vous renseigner sur les prédateurs des océans.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre pour la Shark Week 2021…

La semaine des requins commence le dimanche 11 juillet

Quand est la Shark Week 2021 et sur quelle chaîne est-elle diffusée ?

La semaine des requins commence le dimanche 11 juillet et se poursuit jusqu’au dimanche 18 juillet.

Comme d’habitude, il sera hébergé par Discovery Channel.

Discovery Channel et Discovery+ célèbrent la 33e année de la semaine éducative.

La semaine du requin de cette année proposera 32 nouvelles offres spéciales sur le prédateurs océaniques.

« Avec 45 heures de programmation sur les requins, le plus grand nombre d’heures de programmation dans l’histoire de la semaine des requins, la semaine des requins 2021 emmènera les téléspectateurs dans de nouveaux endroits pour étudier et enregistrer de nouveaux comportements de requins qui n’ont jamais été vus devant une caméra auparavant », une semaine des requins. communiqué de presse explique.

Quelles célébrités participent à la Shark Week ?

Tiffany Haddish, Brad Paisley, JB Smoove et William Shatner font partie des célébrités participant à la Shark Week 2021.

Noah Schnapp de Stranger Things, Robert Irwin, Ian Ziering, Tara Reid, Snoop Dogg feront également une apparition.

David Dobrik, un YouTuber basé aux États-Unis, a également créé une émission pour Shark Week.

Quel est le programme de la semaine du requin ?

dimanche 11 juillet

Shark Academy (sur Discovery+ ; première linéaire le dimanche 18 juillet)

Sharkbait Avec David Dobrik (exclusivité Découverte+)

20h Crikey ! C’est la semaine des requins

21 h Tiffany Haddish fait la semaine du requin

22 h Spécial Semaine Jackass Shark

Lundi 12 juillet

Requins étrangers (exclusivité Découverte+)

20 h Air Jaws : Viser l’or

21 h Jaws Awakens : Phred contre Slash

22h00 Expédition inconnue : Shark Trek

mardi 13 juillet

Great White Comeback (exclusivité Découverte+)

20h MotherShaker

21h Le pays des requins de Brad Paisley

22h00 Le Spawn d’El Diablo

mercredi 14 juillet

Tiger Queen (exclusivité Découverte+)

20h MechaShark

21h Le vrai Sharknado

22h Retour au Repaire du Grand Blanc

Jeudi 15 juillet

Raging Bulls (exclusivité Découverte+)

20 h Dr. Pimple Popper Pops Semaine du requin

21h Sharkadelic Summer 2

22 h Méga mâchoires de l’île aux oiseaux

vendredi 16 juillet

Extinct or Alive: Jaws of Alaska (Discovery+ exclusif)

20h00 Ninja Sharks : Mutants Rising

21h Les requins monstres de l’île d’Andros

22h Le mystère du requin démon noir

23h I Was Prey: Terrors of the Deep 2

samedi 17 juillet

Rogue Tiger Shark: The Hunt for Lagertha (Discovery+ exclusif)

20h Retour au Shark Vortex

21h Shark Week Best in Show

22h I Was Prey: Shark Week 2021

dimanche 18 juillet

The Great Hammerhead Stakeout (Discovery+ exclusif)

22h Shark Academy (déjà en streaming sur Discovery+)

Qu’est-il arrivé à Mike Tyson lors de la Shark Week ?

L’année dernière, Mike Tyson a endormi un requin en lui chatouillant le nez lors d’une plongée sous-marine.





Dans un épisode spécial intitulé Tyson vs Jaws: Rumble on the Reef, Mike Tyson a affronté certains des prédateurs les plus meurtriers de l’océan, dont un requin de récif à pointe noire.

Le boxeur a dû plonger à près de 50 pieds sous l’eau sans cage, puis attraper un requin et essayer d’induire une immobilité tonique, ce qu’il a fait en saisissant son nez alors qu’il passait devant lui.

Mais avant de conquérir la créature, Tyson a vomi à la perspective de plonger si profondément.