Calendrier de la semaine des étoiles de la MLB 2023: comment regarder, chaînes, horaires

Le match des étoiles de la MLB 2023 aura lieu à Seattle, marquant la troisième fois dans l’histoire de la franchise Mariners qu’ils accueilleront l’emblématique Midsummer Classic (1979 et 2001).

En plus du très attendu All-Star Game du 11 juillet, qui sera diffusé sur FOX et l’application FOX Sports, de nombreuses autres festivités auront lieu au T-Mobile Park à partir du 7 juillet.

Voici des informations pertinentes que vous devez connaître avant toute action !

Date: samedi 7 juillet

Temps: 22 h 30 HE

Canaliser: Réseau MLB

Date: samedi 8 juillet

Temps: 19 h HE

Canaliser: Réseau MLB, paon

Date: samedi 8 juillet

Temps: Après le All-Star Futures Game

Canaliser: ESPN

Date: Dimanche 9-11 juillet

Temps: À partir de 19 h HE

Canaliser: ESPN

Date: lundi 10 juillet

Temps: 20 h HE

Canaliser: ESPN

Date: mardi 11 juillet

Temps: 20 h HE

Canaliser: RENARD (Des commentaires en espagnol seront diffusés sur FOX Deportes.)

Le match des étoiles de la MLB 2023 aura lieu le mardi 11 juillet . Le premier pitch est prévu à 20 h HE et sera diffusé en direct sur FOX pour la 24e fois.

Le match des étoiles de la MLB 2023 aura lieu au T-Mobile Park, domicile du Marins de Seattle .

Shohei Ohtani et Ronald Acuna Jr. mené le vote All-Star. Consultez les listes complètes, y compris les partants, les lanceurs et les réserves.

Fernando Tatís Jr. et Wander Franco étaient parmi les plus gros rebuffades. Consultez la liste des 17 snubs All-Star du match de cette année.

Obtenez plus de la Major League Baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore