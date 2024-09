Calendrier de la semaine 3 de la MNF : Jags contre Bills, Commanders contre Bengals

La saison 2024 de la NFL entre dans la semaine 3. Le « Monday Night Football » d’ESPN est de retour avec l’annonceur play-by-play Joe Buck et l’analyste Troy Aikman.

Deux confrontations enflammées sont au programme cette semaine. Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville affrontent Josh Allen et les Bills de Buffalo. Jayden Daniels et les Commanders de Washington affrontent Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati.

Comment puis-je regarder « Monday Night Football » ?

Couverture en anglais

Compte à rebours du lundi soir – 17h00 HE sur ESPN

Coup d’envoi progressif du lundi soir – 19h15 HE sur ESPN

Jaguars de Jacksonville contre Bills de Buffalo – 19h30 HE sur ESPN

Washington Commanders contre Cincinnati Bengals – 20 h HE sur ABC et ESPN+

Couverture espagnole

NFL Live depuis le Mexique – 19 h HE sur ESPN Deportes

Jaguars de Jacksonville contre Bills de Buffalo – 19h25 HE sur ESPN Deportes

Washington Commanders contre Cincinnati Bengals – 20 h HE sur ESPN+

Calendrier du « Monday Night Football » 2024

Semaine 4

Titans du Tennessee contre Dolphins de Miami (19h30 HE ; ESPN)

Seattle Seahawks contre Detroit Lions (20h15 HE; ABC, ESPN+)

Semaine 5

Saints de la Nouvelle-Orléans contre Chiefs de Kansas City (20h15 HE ; ESPN, ESPN2)

Semaine 6

Buffalo Bills contre New York Jets (20h15 HE; ESPN, ESPN2)

Semaine 7

Ravens de Baltimore contre Buccaneers de Tampa Bay (20h15 HE ; ESPN, ESPN2, ESPN+)

Los Angeles Chargers contre Arizona Cardinals (21h HE ; ESPN+)

Semaine 8

Giants de New York contre Steelers de Pittsburgh (20 h 15 HE ; ABC, ESPN, ESPN+ ESPN2)

Semaine 9

Les Buccaneers de Tampa Bay contre les Chiefs de Kansas City (20h15 HE ; ESPN, ESPN2)

Semaine 10

Miami Dolphins contre Los Angeles Rams (20h15 HE; ESPN)

Semaine 11

Texans de Houston contre Cowboys de Dallas (20h15 HE ; ESPN, ESPN2)

Semaine 12

Baltimore Ravens contre Los Angeles Chargers (20h15 HE ; ESPN, ESPN2)

Semaine 13

Cleveland Browns contre Denver Broncos (20h15 HE ; ESPN)

Semaine 14

Bengals de Cincinnati contre Cowboys de Dallas (20 h 15 HE ; ABC, ESPN, ESPN2, ESPN+)

Semaine 15

Chicago Bears contre Minnesota Vikings (20 h HE ; ABC, ESPN+)

Atlanta Falcons contre Las Vegas Raiders (20h30 HE ; ESPN)

Semaine 16

Les Saints de la Nouvelle-Orléans contre les Packers de Green Bay (20h15 HE ; ESPN)

Semaine 17

Lions de Détroit contre 49ers de San Francisco (20h15 HE ; ESPN, ABC, ESPN+)

Semaine 18

À déterminer

Pour plus de couverture de la NFL, consultez la page du hub ESPN pour les dernières nouvelles, les statistiques, les classements, les conseils de fantasy et plus encore.