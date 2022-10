Calendrier de la Premiership écossaise : qui sortira vainqueur ce week-end ? | Nouvelles du football

Il y a beaucoup en jeu pour les 12 clubs écossais de Premiership ce week-end avec une victoire pour certains, ce qui signifie un déplacement de jusqu’à cinq places au classement.

Le Celtic étendra son avance au sommet à cinq points, bien que brièvement, s’il continue sa bonne forme contre St Johnstone et gagne le match de midi samedi, en direct sur Sky Sports.

Giovanni van Bronckhorst voudra que son équipe des Rangers rebondisse après sa défaite contre Liverpool et maintienne la pression au sommet avec une victoire sur un St Mirren en forme à Ibrox.

Dundee United tentera une nouvelle fois de décrocher sa première victoire de la saison, tandis qu’Hibernian pourrait remporter quatre victoires consécutives ce week-end.

Retour sur les enjeux de ce week-end…

Qu’est-ce qui est en direct sur Sky Sports ?

Image:

St Johnstone vs Celtic est en direct sur Sky Sports





Après leur défaite décevante contre le RB Leipzig en Ligue des champions, l’attention du Celtic se tourne vers la course au titre de Premiership écossaise et un match contre St Johnstone, en direct sur Sky Sports.

Le coup d’envoi de l’heure du déjeuner samedi offre également la possibilité d’avancer de cinq points en haut du tableau avant le match des Rangers à 15 heures.

Le capitaine Callum McGregor aurait manqué ce match par suspension, mais est absent à plus long terme avec une blessure au genou, alors qu’il est douteux que Cameron Carter-Vickers et Aaron Mooy reviennent pour le match à McDiarmid Park.

St Johnstone a également subi une défaite en milieu de semaine, perdant 2-1 à Kilmarnock lors de leur match de championnat réorganisé.

L’équipe de Callum Davidson occupe la neuvième place du tableau et leur forme contre les Hoops ne laisse pas présager une surprise ce week-end, leur dernière victoire remontant à 2016.

St Mirren réussira-t-il un autre choc à Ibrox?

Image:

Les Rangers ont remporté les 12 dernières rencontres de championnat avec St Mirren





Il est deuxième contre troisième à Ibrox samedi alors que les Rangers cherchent à rebondir après leur défaite en Ligue des champions à Liverpool contre une équipe en forme de St Mirren.

Les hommes de Stephen Robinson ont choqué le Celtic avec une victoire 2-0 avant la trêve internationale et ont enchaîné avec une victoire à l’extérieur à Livingston le week-end dernier.

Les Buddies ont battu les Rangers en Coupe de la Ligue il y a deux saisons, mais l’équipe d’Ibrox a remporté les 12 dernières rencontres de la ligue de haut niveau, marquant 29 buts et n’en concédant que deux.

Dundee United profitera-t-il de l’interdiction de Goodwin ?

Image:

Dundee United est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison





Dundee United part une fois de plus à la recherche de sa première victoire en Premiership écossaise de la saison alors qu’il cherche à éviter d’être jeté plus à la dérive au pied du tableau.

S’ils parviennent à battre Aberdeen et que le comté de Ross perde à Livingston, ils passeront à égalité de points avec les hommes de Malky Mackay.

Image:

Le patron d’Aberdeen, Jim Goodwin, sera dans les tribunes à Tannadice





Aberdeen fait appel de la suspension de huit matches de Jim Goodwin pour ses commentaires de “triche” sur Ryan Porteous, mais il ne sera pas dans la pirogue pour leur match à Tannadice Park pendant que le club attend les raisons écrites de la sanction.

Les Dons se sont avérés trop forts pour Kilmarnock le week-end dernier, gagnant 4-1, et pourraient passer au quatrième rang s’ils réclamaient les points samedi.

Le comté de Ross gagnera-t-il sur la route ?

Image:

Livingston a remporté trois de ses quatre matchs à domicile cette saison





Livingston espère retrouver le chemin de la victoire après une défaite contre St Mirren le week-end dernier lorsqu’ils accueilleront le comté de Ross en difficulté.

Les Staggies n’ont pas gagné lors de leurs cinq derniers matches de championnat et viennent de subir une défaite humiliante contre Motherwell mardi.

Ajoutez à cela leur échec à gagner à l’extérieur cette saison, tandis que Livi a remporté trois de ses quatre matchs à la Tony Macaroni Arena cette saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre le comté de Ross et Motherwell



Mackay a présenté ses excuses aux fans du comté après leur défaite 5-0 contre Motherwell après avoir réussi un seul tir cadré.

Hibs remportera-t-il quatre victoires d’affilée ?

Image:

Les Hibs sont invaincus à Easter Road cette saison





Les Hibs se dirigent vers le match contre Motherwell en pleine forme après avoir remporté leurs trois derniers matchs et savent qu’en faire quatre pourrait les faire passer à la troisième place de la Premiership écossaise.

Leur bilan à Easter Road cette saison est impressionnant avec deux victoires et deux nuls, dont un point face aux Rangers.

Image:

Kevin van Veen de Motherwell a réussi un triplé à Ross County





Motherwell fournira un test difficile s’ils continuent la forme qui les a vus marteler le comté de Ross 5-0 mardi soir.

L’équipe de Stevie Hammell a le deuxième meilleur bilan à l’extérieur de la ligue avec trois victoires et deux défaites.

Hearts retrouvera-t-il le chemin de la victoire à Kilmarnock ?

Image:

Cammy Devlin de Hearts sera absent après son carton rouge contre les Rangers





La semaine a été difficile pour Hearts, tant au niveau national qu’en Europe.

Après avoir perdu 4-0 à domicile contre les Rangers en Premiership écossaise, la Fiorentina les a battus 3-0 à Tynecastle Park jeudi soir en Europa Conference League.

Robbie Neilson cherchera une victoire pour les faire monter dans le classement et renforcer la confiance avant leur match à l’extérieur contre l’équipe italienne jeudi prochain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Scottish Premiership entre Kilmarnock et St Johnstone



Kilmarnock s’est remis d’une décevante défaite 4-1 à Aberdeen en battant St Johnstone en milieu de semaine, alors que l’ailier Danny Armstrong a impressionné en marquant les deux buts.

