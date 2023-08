Calendrier de la Premiership écossaise : qui sortira vainqueur ce week-end ? | Nouvelles du football

Il y a un autre week-end rempli d’action à venir pour la Premiership écossaise, avec un match en direct sur Sky Sports.

Les caméras Sky seront à Pittodrie dimanche alors qu’Aberdeen accueillera le Celtic lors de son premier match à domicile de la nouvelle saison.

Les Rangers affrontent Livingston à Ibrox dans le but de se faire pardonner de leur défaite choc lors de la première journée à Kilmarnock.

Hearts et Hibs sont de retour en action après leurs éliminatoires de la Ligue de conférence Europa en milieu de semaine avant que la Premiership ne prenne une pause anticipée pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue écossaise.

Nous examinons ici ce qui est en jeu…

Qu’est-ce qui est en direct sur Sky ?

Il devrait y avoir beaucoup de drame à Pittodrie dimanche quand Aberdeen accueillera le Celtic, en direct sur Sky Sports.

Les Dons ont lancé la nouvelle saison avec un match nul et vierge à Livingston, tandis que Brendan Rodgers a marqué son retour en Premiership écossaise avec une victoire 4-2 à domicile contre le comté de Ross.

Faits saillants du match d’ouverture de la saison en Premiership écossaise entre le Celtic et le comté de Ross



Barry Robson espère améliorer les statistiques de la saison dernière contre les champions écossais, qui ont marqué 12 buts en quatre rencontres sans réplique.

Le Celtic sera privé de Hyeon-gyu Oh après que Rodgers a révélé que l’attaquant serait absent jusqu’à six semaines en raison d’une blessure au mollet.

Les Rangers se remettront-ils de la défaite de la première journée?

Les Rangers ont perdu contre Kilmarnock le week-end dernier





Michael Beale exige mieux de ses joueurs des Rangers après leur défaite à Kilmarnock lors de la première journée de la nouvelle saison.

Ils ont récupéré pour battre Servette 2-1 lors du match aller de leur qualification pour la Ligue des champions, mais le manager a admis qu’ils avaient été « gaspillés » avec leur possession.

Faits saillants du match de Scottish Premiership entre Livingston et Aberdeen



Livingston a fait un peu mieux lors de son premier match de la nouvelle saison, jouant un match nul et vierge avec Aberdeen.

L’équipe de David Martindale a obtenu un match nul 1-1 lors de sa dernière visite à Ibrox, mais elle n’a pas réussi à battre l’équipe d’Ibrox depuis 2018.

Les nouveaux arrivants de Dundee peuvent-ils revendiquer leur première victoire ?

Faits saillants du match de Scottish Premiership entre Hibernian et St Mirren



St Mirren a lancé la nouvelle saison avec une victoire grâce au vainqueur de dernière minute d’Alex Grieve contre Hibs.

C’était un match nul et vierge pour Dundee lors de son retour en première division avec Lyall Cameron annulant le premier match de Motherwell à Dens Park.

Joe Shaughnessy a quitté St Mirren pour Dundee





Samedi verra un retour à Paisley pour Joe Shaughnessy après que le défenseur a rejeté un nouvel accord pour déménager à Dundee avec le gardien des Buddies Trevor Carson optant également pour le même changement.

Tony Docherty voudra que ses joueurs impressionnent sur la route avant une pause de deux semaines après leur échec à progresser au-delà de la phase de groupes de la Coupe de la Ligue écossaise.

St Johnstone peut-il renverser la vapeur?

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre St Johnstone et Hearts



Le début de saison a été lamentable pour St Johnstone qui a suivi son échec en Coupe de la Ligue écossaise par une défaite lors de son match d’ouverture en Premiership.

L’équipe de Steven MacLean a perdu 2-0 contre Hearts et cherchera désespérément à faire amende honorable et à changer les choses lors de son voyage à Dingwall.

Jordan White célèbre après avoir retiré un but pour le comté de Ross au Celtic





Le comté de Ross a également perdu son match d’ouverture en Premiership écossaise, mais Malky Mackay a pris confiance grâce aux deux buts qu’ils ont marqués lors de leur défaite 4-2 face aux champions du Celtic.

Ils ont également le deuxième tour de la Coupe de la Ligue à attendre le week-end prochain avec un match nul à domicile contre les League One Airdrieonians.

Kilmarnock peut-il poursuivre son impressionnant départ ?

Faits saillants du match de Premiership écossais entre Kilmarnock et les Rangers



Hearts et Kilmarnock ont ​​​​tous deux lancé la nouvelle saison avec des victoires, l’équipe de Derek McInnes choquant les Rangers avec une victoire 1-0 à Rugby Park.

Alors que Killie sera frais après une semaine complète d’entraînement, Hearts a effectué un voyage en milieu de semaine en Norvège pour le match aller de son match de qualification pour la Ligue de conférence Europa contre Rosenborg.

Lawrence Shankland a marqué pour Hearts contre Rosenborg





Malgré une défaite 2-1, le but tardif de Lawrence Shankland leur aura donné un coup de pouce avant le match de dimanche et le match retour de la semaine prochaine.

Kilmarnock n’a gagné que deux fois à l’extérieur en Premiership la saison dernière, bien qu’ils aient éliminé Hearts de la Coupe de la Ligue écossaise avec une victoire à Tynecastle Park.

Motherwell ou Hibs remporteront-ils leur première victoire de la saison ?

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Dundee et Motherwell



Motherwell espère donner le coup d’envoi de leur match nul de la première journée avec Dundee lorsqu’ils accueilleront Hibs lors de leur premier match à domicile de la nouvelle saison de la ligue.

Bien que le résultat ait pu être frustrant pour Stuart Kettlewell, il y avait beaucoup de signes positifs, en particulier grâce à une solide campagne de Coupe de la Ligue écossaise avec trois victoires en phase de groupes.

Le manager des Hibs, Lee Johnson, était ravi de l’attitude de ses joueurs alors qu’ils battaient Lucerne 3-1 lors du match aller de leur qualification pour la Ligue de conférence Europa.



Les Hibs ont subi une défaite tardive le week-end dernier, mais ont remporté une victoire 2-1 lors du match aller de leur match de qualification pour la Ligue de conférence Europa contre Luzern en milieu de semaine.

Lee Johnson a demandé à ses joueurs de conserver la forme qui leur a donné l’espoir de poursuivre leur aventure européenne cette saison.

