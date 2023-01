Calendrier de la Premiership écossaise : qui sortira vainqueur ce week-end ? | Nouvelles du football

Cela promet d’être un autre week-end divertissant en Premiership écossaise avec beaucoup d’enjeux et deux matchs en direct sur Sky Sports.

Les caméras seront à la Tony Macaroni Arena dimanche alors que Livingston accueille Hearts avant que l’attention ne se tourne vers Tannadice Park alors que le Celtic affronte Dundee United.

Les Rangers pourraient réduire l’écart au sommet, pendant au moins 24 heures, lorsqu’ils affronteront St Johnstone à Ibrox samedi.

Et à Easter Road, Hibernian affronte Aberdeen avec Lee Johnson et Jim Goodwin sous pression pour redresser la situation de leurs équipes.

Nous examinons ici ce qui est en jeu…

Qu’est-ce qui est en direct sur Sky Sports ?

Il y a deux matchs à attendre en direct sur Sky Sports ce dimanche.

Premier à 13h30, Livingston visera à poursuivre sa belle forme pour réduire l’écart sur Hearts, troisième, à seulement trois points.

L’équipe de David Martindale est invaincue lors de ses quatre derniers matches de Premiership mais doit faire face à un test difficile face aux hommes de Robbie Neilson.

Les Hearts n’ont pas perdu un match depuis début novembre et restent sur la bonne voie pour le football européen la saison prochaine.

L’attention se tournera ensuite vers Tannadice Park à 16 heures alors que Dundee United affrontera le Celtic.

L’équipe d’Ange Postecoglou a battu United 9-0 la dernière fois que les équipes se sont rencontrées à Tayside, mais United a retrouvé une certaine forme et n’a perdu qu’un match depuis la pause de la Coupe du monde.

S’ils réussissaient un choc, cela mettrait fin à l’impressionnante série de 16 matchs sans défaite du Celtic en championnat.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre Dundee United et Celtic.



Le règne invaincu de Michael Beale se poursuivra-t-il contre St Johnstone ?

Image:

Les Rangers ont éliminé St Johnstone de la Coupe d’Écosse il y a une semaine





Les Rangers n’ont pas encore perdu de match depuis que le nouveau manager a pris les commandes et sait que la victoire de samedi réduirait l’avance du Celtic en tête du classement à six points, pendant au moins 24 heures.

Todd Cantwell est devenu la première signature du manager quand il a rejoint Norwich et qu’il pourrait faire une apparition à Ibrox.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le milieu de terrain Todd Cantwell est déterminé à faire sa marque chez les Rangers après être devenu la première recrue de Michael Beale.



Un voyage à Govan est probablement loin d’être idéal pour Callum Davidson alors qu’il cherche à redresser la situation de St Johnstone.

Ils ont perdu leur match de Coupe d’Écosse contre les Rangers il y a une semaine et ont perdu 4-2 contre Livingston lors de leur dernier match de Premiership écossaise, les laissant sans victoire en championnat depuis la mi-décembre.

L’équipe de Perth n’est actuellement qu’à quatre points au-dessus de la place des barrages de relégation – la défaite de samedi pourrait réduire ce point à un seul point.

Goodwin peut-il revendiquer une victoire vitale après l’humiliation de la Coupe d’Écosse ?

Image:

La position de Jim Goodwin a subi une pression croissante après la défaite d’Aberdeen en Coupe d’Écosse à Darvel





Le manager d’Aberdeen, Jim Goodwin, reste responsable de leur voyage à Hibernian, mais a été averti qu’il doit y avoir une “réponse immédiate” à la défaite choc de la Coupe contre Darvel.

Le conseil d’administration de Dons a eu une “réunion complète et franche” avec le manager après une série d’une victoire en neuf sorties.

Il n’a reçu aucune assurance quant à son avenir au-delà de leur affrontement avec Hibs avec Lee Johnson également sous une pression croissante.

Image:

Lee Johnson reste sous pression chez Hibs





L’équipe d’Easter Road a perdu contre Hearts in the Cup le week-end dernier, ce qui signifie qu’elle n’a remporté que deux de ses 10 derniers matchs.

La victoire de l’équipe locale les verrait passer au-dessus d’Aberdeen à la quatrième place.

Motherwell, en difficulté, mettra-t-il fin à l’impressionnant record d’invincibilité à domicile de St Mirren ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre St Mirren et Motherwell.



St Mirren n’a perdu qu’une seule fois au stade SMiSA cette saison et c’était le week-end d’ouverture contre Motherwell.

L’équipe de Stephen Robinson entre dans le match de samedi après des défaites consécutives à l’extérieur qui les ont fait sortir du top six à la différence de buts.

La pression monte sur le manager de Motherwell Steven Hammell alors qu’ils recherchent leur première victoire en championnat depuis octobre.

Ne pas mettre fin à cette course lamentable ce week-end pourrait les voir tomber dans la place des barrages de relégation.

Qui gagnera la bataille du sous-sol ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Scottish Premiership entre Kilmarnock et le comté de Ross.



Les deux derniers se rencontrent à Dingwall samedi alors que le comté de Ross affronte Kilmarnock.

Le comté a marqué le moins de buts (15) en Premiership cette saison et Malky Mackay a pris des mesures pour résoudre ce problème avec les attaquants Eamonn Brophy et Josh Stones déménageant à Dingwall en prêt de St Mirren et Wigan respectivement.

Image:

L’attaquant de St Mirren Eamonn Brophy a rejoint le comté de Ross en prêt





Le mois de janvier a été difficile pour Killie avec des défaites en championnat contre le Celtic et les Rangers ainsi qu’une défaite en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre l’équipe de Postecoglou.

La victoire de samedi pourrait les voir passer à la neuvième place du tableau si d’autres résultats leur parviennent.

Premiership écossaise et SWPL sur Sky Sports

Image:

Sky Sports diffusera la Scottish Premiership et la Scottish Women’s Premier League





Sky Sports – Cette saison, jusqu’à 48 matchs Cinch Premiership seront disponibles sur les chaînes phares de Sky Sports, y compris Sky Sports Football et Sky Sports Main Event, ainsi qu’au moins cinq matchs SWPL. À partir de 2024/25, jusqu’à 60 Cinch Premiership seront en direct sur Sky Sports, en plus de la SWPL.

Sky Sports Nouvelles – Fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les fans de football écossais peuvent profiter de la couverture éditoriale continue de Sky Sports News (canal 409) de la Cinch Premiership et de la SWPL tout au long de la saison.

Sky Sports numérique – Suivez toutes les dernières actualités du football écossais sur SkySports.com et l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée, des clips dans le jeu des matchs en direct sur Sky Sports et des temps forts gratuits.

Sky Sport social – Outre la couverture et la visibilité de la ligue sur tous les principaux canaux de médias sociaux de Sky Sports, la chaîne Twitter sur mesure @ScotlandSky continuera d’être la maison de tout le contenu de football écossais sur Sky Sports.

Faits saillants montrent – Connectez-vous chaque semaine pour un tour d’horizon dédié de la Cinch Premiership sur Sky Sports Football.

Pour télécharger l’application Sky Sports, cliquez ici, pour visiter le site Web de Sky Sports, cliquez ici.

Sky Sports est le berceau du football national au Royaume-Uni et en Irlande, avec plus de 400 matchs par saison dans la SPFL, la SWPL, la Premier League, la WSL et l’EFL.