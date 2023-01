Calendrier de la Premiership écossaise : qui sortira vainqueur ce week-end ? | Nouvelles du football

Cela promet d’être un autre week-end divertissant en Premiership écossaise avec beaucoup d’enjeux et deux matchs en direct sur Sky Sports.

Les caméras seront à Fir Park dimanche alors que Motherwell accueille Hibernian avant que l’attention ne se tourne vers Tannadice Park alors que les Rangers affrontent Dundee United.

Le Celtic pourrait prolonger son avance en tête du classement, pendant au moins 24 heures, lorsqu’il affrontera Kilmarnock à Parkhead samedi.

C’est aussi un grand après-midi pour Aberdeen de Jim Goodwin alors qu’ils cherchent à retrouver le chemin de la victoire, tandis que le comté de Ross a désespérément besoin de points dans sa bataille pour sa survie.

Nous examinons ici ce qui est en jeu…

Qu’est-ce qui est en direct sur Sky Sports ?

Il y a deux matchs à attendre en direct sur Sky Sports ce dimanche.

Le premier à 13h30 est un affrontement entre deux équipes désespérées de points alors que Motherwell affronte Hibernian.

L’équipe de Steven Hammell est sans victoire lors de ses six derniers matchs tandis que Hibs n’a qu’une seule victoire lors de ses sept derniers.

Motherwell n’est au-dessus de la place des barrages de relégation qu’à la différence de buts tandis que les hommes de Lee Johnson n’ont que quatre points d’avance.

L’attention se tournera ensuite vers Tannadice Park à 16 heures alors que Dundee United affrontera les Rangers.

L’équipe de Liam Fox a atteint une certaine forme et s’est relevée du pied de la table avec des victoires consécutives, tandis que Michael Beale est invaincu depuis qu’il a pris les commandes à Ibrox pendant la pause de la Coupe du monde.

Ce fut une rencontre serrée lorsque les équipes en septembre avec les Rangers ont remporté une victoire 2-1.

Kilmarnock peut-il bouleverser les chances au Celtic Park ?

La frappe tardive de Kyogo Furuhashi contre les Rangers a maintenu l’invincibilité du Celtic





Les Rangers n’étant pas en action avant dimanche, l’équipe d’Ange Postecoglou a la chance d’avancer de 12 points s’il revient sur le chemin de la victoire contre Kilmarnock.

Un but tardif de Kyogo Furuhashi à Ibrox la dernière fois a maintenu leur invincibilité alors que le deuxième affrontement Old Firm de la saison s’est terminé par un match nul 2-2.

Killie est invaincu lors de ses trois derniers matches et la course l’a propulsé à la neuvième place du classement, bien qu’à un point seulement au-dessus de la place des barrages de relégation.

Derek McInnes espère une meilleure performance de ses joueurs après que la dernière rencontre de la ligue se soit terminée par une défaite 5-0 avec cinq joueurs celtiques différents marquant.

Aberdeen mettra-t-il fin à sa course sans victoire?

La pression monte sur le manager d’Aberdeen, Jim Goodwin, après cinq matchs sans victoire en Scottish Premiership.

Les Dons occupent actuellement la quatrième place du tableau, cinq points derrière Hearts, troisième, et seulement trois devant Hibernian, huitième.

St Johnstone a perdu ses trois derniers matchs en Premiership écossaise





St Johnstone de Callum Davidson lutte également pour la forme et se dirige vers Pittodrie après trois défaites consécutives.

Les rencontres entre ces équipes sont rarement des affaires à haut score avec six des sept derniers matchs se terminant 1-0.

Le comté de Ross peut-il éviter d’être encore plus à la dérive ?

Le comté de Ross est à trois points du bas de la Premiership écossaise





En bas du tableau Ross County se dirige vers le match de samedi contre Livingston sans victoire en cinq matches.

S’ils retrouvent une certaine forme, ils pourraient terminer le week-end au niveau des points avec Dundee United qui occupe actuellement la place des barrages de relégation.

Livingston a également connu des difficultés ces derniers temps et est également sans victoire lors de ses cinq derniers matchs de championnat, faisant match nul 1-1 avec Motherwell lors de sa dernière sortie.

Cela dit, étant donné que la table est serrée, l’équipe de David Martindale pourrait se hisser à la quatrième place en cas de victoire et que d’autres résultats leur parviennent.

L’impressionnant home run de St Mirren va-t-il continuer ?

St Mirren n’a perdu qu’une fois à domicile cette saison





St Mirren n’a perdu qu’un seul match de Scottish Premiership au stade SMiSA cette saison et c’était le jour de l’ouverture.

L’équipe de Stephen Robinson occupe la cinquième place du tableau avant la visite de Hearts et ce sera une bataille entre deux des équipes en forme actuelle de la ligue.

L’équipe de Tynecastle a pris 10 points sur 12 depuis la pause de la Coupe du monde, mais fait face à un test difficile avec les Buddies également invaincus lors de leurs cinq derniers matchs.

Cette première rencontre de la saison sera suivie d’un autre affrontement à Gorgie en milieu de semaine prochaine.

