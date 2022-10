Calendrier de la Premiership écossaise : qui sortira vainqueur ce week-end ? | Nouvelles du football

Un autre week-end intrigant nous attend dans la Premiership écossaise avec beaucoup à jouer dans toute la ligue.

Le Celtic pourrait étendre son avance en tête du classement à cinq points avec une victoire à domicile contre Hibs avant que les Rangers ne rattrapent leur retard face à Motherwell dimanche, en direct sur Sky Sports Football.

Dundee United semble avoir lancé sa saison avec des victoires consécutives et ils peuvent s’éloigner du bas du comté de Ross avec une victoire à Dingwall.

Retour sur les enjeux de ce week-end…

Qu’est-ce qui est en direct sur Sky Sports ?

Image:

Les Rangers ont subi une défaite 7-1 contre Liverpool à Ibrox





Après leur humiliation 7-1 contre Liverpool en Ligue des champions, les Rangers chercheront à retrouver un peu de fierté lorsqu’ils affronteront Motherwell dimanche, en direct sur Sky Sports Football.

L’équipe d’Ibrox pourrait entrer dans le match à Fir Park avec cinq points de retard sur le Celtic si elle battait Hibernian samedi.

Giovanni van Bronckhorst devra apporter des modifications à son onze de départ après que Connor Goldson ait quitté Ibrox avec des béquilles jeudi soir et que Ben Davies se soit blessé au muscle.

La saison a été mitigée jusqu’à présent pour Motherwell, mais la victoire pourrait les voir grimper jusqu’à la troisième place du classement.

Ils ont réussi deux matchs nuls à Ibrox la saison dernière, mais ont perdu les deux matchs à domicile contre les Rangers.

Le Celtic étendra-t-il son avance face aux Hibs ?

Image:

Le Celtic sera privé de Jota pour le match contre les Hibs





Le Celtic cherchera à retrouver le chemin de la victoire après une soirée difficile en Ligue des champions contre le RB Leipzig.

Les Rangers n’étant pas en action avant dimanche, ils peuvent étendre leur avantage au sommet s’ils battent une équipe des Hibs qui a subi sa première défaite en cinq mardi soir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La série de quatre victoires des Hibs a été interrompue par Dundee United en milieu de semaine



L’ailier influent Jota a rejoint le capitaine du Celtic Callum McGregor sur la touche avec David Turnbull et Stephen Welsh également absents, mais Liel Abada s’est rétabli après avoir été expulsé lors de leur match contre Leipzig.

Les Hibs n’ont pas un bon bilan au Celtic Park et n’y ont plus gagné depuis 2010.

Dundee United réussira-t-il trois fois de suite?

Image:

Dundee United a remporté des matchs consécutifs en Premiership écossaise





C’est une bataille des deux derniers à Dingwall alors que le comté de Ross accueille Dundee United.

L’équipe de Liam Fox a envoyé le comté au 12e rang sur la différence de buts lorsqu’ils ont remporté deux victoires consécutives mardi soir, battant les Hibs 1-0.

Ils semblent être en forme après un début de saison difficile, tandis que les hommes de Malky Mackay seront également confiants après avoir remporté leur première victoire en six le week-end dernier.

Qui retrouvera sa forme gagnante à la Tony Macaroni Arena ?

Image:

Livingston et St Johnstone ont perdu leurs deux derniers matchs





Livingston et St Johnstone participeront tous deux au match de samedi après deux défaites consécutives en Premiership écossaise.

L’équipe de David Martindale a perdu contre Ross County lors de son dernier match, mais sachez que la victoire à domicile ce week-end pourrait les propulser dans le top six de la Premiership écossaise.

Image:

Faits saillants de l’affrontement de la Premiership écossaise entre St Johnstone et le Celtic





Ce fut une défaite déchirante dans le temps additionnel contre le Celtic pour les hommes de Callum Davidson le week-end dernier, en direct sur Sky Sportset il les cherchera pour trouver des points pour éviter d’être ramené dans la zone de danger.

St Mirren continuera-t-il d’impressionner à domicile ?

Image:

St Mirren n’a perdu qu’une seule fois à domicile en championnat cette saison





St Mirren a le meilleur bilan à domicile de la ligue en dehors du Celtic et des Rangers, remportant quatre de ses cinq matchs à domicile jusqu’à présent cette saison.

La victoire contre Kilmarnock samedi pourrait faire passer les Buddies au troisième rang du classement.

Image:

Kilmarnock a fait match nul 2-2 avec Hearts la dernière fois après avoir pris une avance de 2 buts





L’équipe de Derek McInnes se dirige vers Paisley invaincu lors de ses deux derniers matchs, mais il y a eu une déception le week-end dernier alors qu’ils ont fait match nul 2-2 avec Hearts après avoir pris une avance de 2-0.

Ce sera un jeu divertissant avec Killie qui cherche également désespérément des points pour les éloigner des côtés inférieurs.

Hearts retrouvera-t-il le chemin de la victoire ?

Image:

Hearts a perdu 5-1 à l’extérieur contre la Fiorentina en ECL





Après leur décevante défaite 5-1 face à la Fiorentina en Europa Conference League, les Hearts se rendent à Aberdeen à la recherche de leur première victoire en championnat depuis la mi-septembre.

L’équipe de Robbie Neilson a frappé tardivement pour réclamer un match nul 2-2 à Kilmarnock le week-end dernier après une décevante défaite 4-0 à Ibrox.

Jim Goodwin sera à nouveau dans les tribunes alors qu’Aberdeen cherche à se remettre d’une surprenante défaite 4-0 à Dundee United lors de son dernier match.

La victoire des Dons les verrait passer au-dessus des Cœurs dans le tableau.

Premiership écossaise et SWPL sur Sky Sports

Image:

Sky Sports diffusera la Scottish Premiership et la Scottish Women’s Premier League





Sky Sports – Cette saison, jusqu’à 48 matchs Cinch Premiership seront disponibles sur les chaînes phares de Sky Sports, y compris Sky Sports Football et Sky Sports Main Event, ainsi qu’au moins cinq matchs SWPL. À partir de 2024/25, jusqu’à 60 Cinch Premiership seront en direct sur Sky Sports, en plus de la SWPL.

Sky Sports Nouvelles – Fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les fans de football écossais peuvent profiter de la couverture éditoriale continue de Sky Sports News (canal 409) de la Cinch Premiership et de la SWPL tout au long de la saison.

Sky Sports numérique – Suivez toutes les dernières actualités du football écossais sur SkySports.com et l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée, des clips dans le jeu des matchs en direct sur Sky Sports et des temps forts gratuits.

Sky Sport social – Outre la couverture et la visibilité de la ligue sur tous les principaux canaux de médias sociaux de Sky Sports, la chaîne Twitter sur mesure @ScotlandSky continuera d’être la maison de tout le contenu de football écossais sur Sky Sports.

Faits saillants montrent – Connectez-vous chaque semaine pour un tour d’horizon dédié de la Cinch Premiership sur Sky Sports Football.

Pour télécharger l’application Sky Sports, cliquez ici, pour visiter le site Web de Sky Sports, cliquez ici.

Sky Sports est le berceau du football national au Royaume-Uni et en Irlande, avec plus de 400 matchs par saison dans la SPFL, la SWPL, la Premier League, la WSL et l’EFL.