Calendrier de la Premiership écossaise : qui l’emportera ce week-end ? | Actualités footballistiques

Cela promet d’être un autre week-end divertissant en Premiership écossaise avec de nombreux enjeux.

Il y a une carte de match complète samedi avec Motherwell accueillant le leader du Celtic lors du coup d’envoi anticipé.

C’est un grand week-end pour les Rangers alors que Michael Beale cherche une performance indispensable contre Aberdeen, qui a finalement mis fin à sa série sans victoire la dernière fois.

St Mirren cherchera à maintenir son invincibilité en championnat lorsqu’il se rendra à Kilmarnock tandis que St Johnstone affrontera Livingston désespéré de trouver des points pour éviter d’être à la dérive si tôt dans la saison.

Nous examinons ici les enjeux…

Le Celtic prolongera-t-il son avance au sommet ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager du Celtic, Brendan Rodgers, estime que les joueurs ont fait un « pas en avant mental » à mesure qu’ils se rapprochent du niveau de football qu’il souhaite les voir jouer.



Le Celtic a la chance de creuser un écart de cinq points en tête de la Premiership écossaise s’il bat Motherwell lors du coup d’envoi de samedi.

Les Hoops sont invaincus en championnat cette saison, le manager Brendan Rodgers estimant que les joueurs se rapprochent du niveau qu’il attend d’eux.

Le gardien Joe Hart ratera le match après avoir reçu le premier carton rouge de sa carrière lors de la victoire de la semaine dernière à Livingston, mais le défenseur Nat Phillips devrait revenir de blessure.

Image:

Callum Slattery est le meilleur buteur de Motherwell cette saison





Motherwell a subi des défaites consécutives après avoir réalisé un début de saison fulgurant avec trois victoires consécutives.

Ils ne sont qu’à six points du Celtic, quatrième, mais n’ont pas réussi à battre les leaders à Fir Park depuis 2013.

Les Rangers peuvent-ils impressionner contre Aberdeen ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre les Rangers et Motherwell



Michael Beale a été sous pression, mais les Rangers ont la chance de remporter cinq victoires lors de leurs cinq derniers matchs lorsqu’ils accueilleront Aberdeen.

L’entraîneur a admis que sa performance lors de la victoire 1-0 du week-end dernier contre Motherwell n’était pas à la hauteur, mais ils ont répondu avec une victoire 4-0 en Viaplay Cup à domicile contre Livingston en milieu de semaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un aperçu d’une première passe décisive du concurrent de la saison par Richard Jensen d’Aberdeen dont le coup d’envoi a été converti par Bojan Miovski lors de leur victoire contre le comté de Ross



Après un début de saison décevant, les Dons ont remporté leurs deux derniers matchs, contre Ross County en Scottish Premiership et en League Cup.

L’équipe de Barry Robson n’a pas encore gagné à l’extérieur et cela pourrait être un après-midi difficile contre l’équipe ayant le meilleur bilan défensif de la ligue cette saison.

St Mirren restera-t-il invaincu ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre St Mirren et Hearts



St Mirren a réalisé son meilleur début de saison en championnat depuis 1948 et se retrouve deuxième, à seulement deux points du Celtic.

Bien qu’invaincus en Premiership écossaise, ils se dirigent vers Rugby Park pour tenter de rebondir après leur sortie de la Viaplay Cup contre Hibernian.

La course à la coupe de Kilmarnock s’est également terminée par une défaite à domicile contre Hearts en milieu de semaine.

L’équipe de Derek McInnes a surpris les Rangers lors de la première journée de la saison, mais n’a plus gagné en championnat depuis et occupe actuellement la huitième place.

Le début impressionnant de Montgomery peut-il continuer ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Hibs et St Johnstone



Hibernian cherchera à maintenir son invincibilité sous la direction du nouveau manager Nick Montgomery lorsqu’il accueillera Dundee samedi.

Ils peuvent remporter trois victoires consécutives après avoir poursuivi leur victoire 2-0 contre St Johnstone en éliminant St Mirren de la Viaplay Cup pour se qualifier pour les demi-finales.

Image:

Tony Docherty a pris en charge Dundee cet été





Dundee n’a perdu qu’une seule fois lors de ses quatre derniers matchs, contre le Celtic, mais se retrouve neuvième avec une seule victoire jusqu’à présent cette saison.

Les équipes ne se sont pas rencontrées depuis mai 2022, l’équipe de Dens Park ayant remporté ce match 3-1.

Le comté de Ross peut-il revendiquer une victoire rare contre Hearts ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Aberdeen et Ross County



Le comté de Ross cherchera à mettre fin à une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues lorsqu’il accueillera Hearts.

Ils ont subi une défaite 4-0 contre Aberdeen en Premiership écossaise le week-end dernier avant que les Dons ne les éliminent de la Viaplay Cup en milieu de semaine.

Les Hearts se dirigent vers le Global Energy Stadium en beauté après avoir réservé leur place en demi-finale de la Coupe de la Ligue avec une victoire sur Kilmarnock.

Image:

Les cœurs sont au rendez-vous pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue écossaise





Les Jambos ont connu un début de saison mitigé en Premiership écossaise et occupent la sixième place, devant County à la différence de buts.

Ils sont invaincus lors de leurs 10 dernières visites de championnat à Dingwall, avec leur dernière défaite sous Gary Locke en 2013.

La série sans victoire de St Johnstone prendra-t-elle fin ?

St Johnstone tentera une fois de plus de remporter sa première victoire en Premiership écossaise de la saison lorsqu’il accueillera Livingston.

L’équipe de Perth est en bas du classement avec deux points après quatre défaites et deux nuls jusqu’à présent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Livingston et le Celtic



Livi occupe la 10e place avec une seule victoire en championnat et a été éliminée de la Viaplay Cup par les Rangers en milieu de semaine.

Aucune équipe n’a fait face à plus de tirs cadrés cette saison que St Johnstone, mais Livingston et Ross County ont encaissé plus de buts.

Scottish Premiership et SWPL sur Sky Sports

Sports aériens – Cette saison, jusqu’à 48 matchs de Cinch Premiership sont disponibles sur les chaînes phares de Sky Sports, notamment Sky Sports Football et Sky Sports Main Event, ainsi qu’au moins cinq matchs SWPL. À partir de 2024/25, jusqu’à 60 cinch Premiership seront diffusés en direct sur Sky Sports, en plus du SWPL.

Actualités Sky Sports – 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les fans de football écossais peuvent profiter de la couverture éditoriale continue de Sky Sports News (chaîne 409) sur la Premiership et la SWPL tout au long de la saison.

Sky Sports numérique – Suivez toutes les dernières actualités du football écossais sur SkySports.com et dans l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée, des extraits de matchs en direct sur Sky Sports et des temps forts gratuits.

Sky Sports Social – Outre la couverture et la visibilité de la ligue sur tous les principaux réseaux sociaux de Sky Sports, le canal Twitter sur mesure @ScotlandSky continuera à héberger tout le contenu du football écossais sur Sky Sports.

Spectacle des faits saillants – Connectez-vous pour un résumé dédié de la Cinch Premiership chaque semaine sur Sky Sports Football.

Pour télécharger l’application Sky Sports, cliquez ici, pour visiter le site Web de Sky Sports, cliquez ici.

Sky Sports est le berceau du football national au Royaume-Uni et en Irlande, avec plus de 400 matchs par saison dans la Premiership écossaise, la Premier League féminine écossaise, la Premier League, la WSL et l’EFL.