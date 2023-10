Cela promet d’être un autre week-end passionnant en Premiership écossaise, avec un match en direct sur Sky Sports.

Les caméras seront au Rugby Park dimanche alors que Kilmarnock accueillera une équipe d’Aberdeen cherchant à prolonger son invincibilité en championnat à quatre matchs.

Le Celtic peut étendre son avance au sommet s’il bat Hibernian samedi, tandis que les Rangers cherchent à remporter deux victoires consécutives en championnat sous Philippe Clement lorsqu’ils affronteront Hearts dimanche.

St Johnstone tentera une fois de plus de remporter sa première victoire de la saison dans le but d’éviter d’être encore plus à la dérive au pied du classement.

Nous examinons ici les enjeux…

Qu’est-ce qui est en direct sur Sky ?

Aberdeen se rendra à Kilmarnock dimanche après une défaite épuisante en Ligue Europa Conférence contre le PAOK.

Après un mauvais début de saison, les Dons ont récolté sept points lors de leurs trois derniers matches de Premiership écossaise.

Killie a fait un début fulgurant avec une victoire contre les Rangers lors du week-end d’ouverture, mais a perdu les sept suivants avant de battre Livingston lors de son dernier match.

Leur solide forme à domicile les a maintenus dans l’élite la saison dernière et le fait qu’ils aient également éliminé le Celtic de la Coupe de la Ligue sur leur terrain en plastique cette saison montre le danger d’un voyage dans l’Ayrshire.

Le Celtic prolongera-t-il son impressionnante avance en Premiership ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Hearts et Celtic.



Le Celtic a la chance de prendre 10 points d’avance en tête de la Premiership écossaise, pendant au moins 25 heures, s’il gagne à Hibernian samedi.

Les Hoops se dirigent vers Easter Road après leur match nul 2-2 en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid alors qu’ils cherchent à rester invaincus en Premiership écossaise depuis le retour de Brendan Rodgers au club.

Image:

Hibs a connu des difficultés contre les Rangers lors de leur dernier match





Les Hibs sont sans victoire lors de leurs trois derniers matchs et ont subi une lourde défaite contre les Rangers le week-end dernier.

L’équipe de Easter Road pourrait se qualifier pour les barrages de relégation si elle perd contre les champions écossais.

Motherwell peut-il retrouver sa forme de début de saison ?

Image:

Motherwell a perdu ses quatre derniers matches de championnat





Après un bon début de saison, Motherwell est sur une série de quatre défaites et a chuté à la sixième place de la Premiership écossaise.

L’équipe de Fir Park n’en a pas perdu cinq au rebond depuis janvier 2015, lorsque Ian Baraclough était en remplacement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Dundee et Ross County.



Le comté de Ross est également sans victoire lors de ses quatre derniers matches de championnat, mais a récolté un point mardi soir lors d’un match nul et vierge à Dundee.

Les Staggies n’ont pas un solide bilan à Motherwell, y perdant quatre de leurs cinq derniers matches de championnat.

La série sans victoire de St Johnstone prendra-t-elle fin ?

Image:

St Johnstone de Steven MacLean n’a pas encore remporté de match de championnat cette saison





St Johnstone est la seule équipe des deux premières divisions écossaises à n’avoir pas encore remporté un match de championnat cette saison et elle compte déjà quatre points de retard au pied de la Premiership écossaise.

Les statistiques suggèrent que Steven MacLean est prêt pour un autre test difficile ce week-end, car ils n’ont pas gagné à St Mirren en championnat depuis 2018.

En revanche, les Buddies n’ont perdu qu’une seule fois en championnat cette saison, lors de leur dernier match avant la trêve internationale à domicile contre les Rangers.

Cela fait trois semaines que l’un ou l’autre club n’a pas disputé de match de compétition après les reports du week-end dernier.

Dundee peut-il mettre fin à son mauvais bilan à l’extérieur ?

Livingston n’a qu’une seule victoire lors de ses cinq derniers matches de championnat, mais une victoire contre Dundee samedi pourrait les amener à se hisser à la quatrième place.

Après une impressionnante victoire 2-0 à Motherwell, Livi est revenue de la trêve internationale avec une défaite 3-1 à Kilmarnock.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Kilmarnock et Livingston.



Les deux derniers matches de Dundee en Premiership écossaise se sont soldés par des matchs nuls et vierges, mais ils ont perdu lors de leurs trois derniers déplacements à la Tony Macaroni Arena.

Aucune équipe de haut niveau n’a fait plus de matchs nuls cette saison que Dundee et n’a pas encore remporté de match à l’extérieur de Dens Park.

Les Rangers impressionneront-ils à nouveau sous Clément ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les moments forts du match de Premiership écossaise entre les Rangers et les Hibs.



Philippe Clement a fait un début convaincant avec les Rangers avec une victoire 4-0 sur Hibernian le week-end dernier et il visera à remporter deux victoires consécutives d’Ibrox lorsqu’ils affronteront Hearts dimanche pour éviter d’être encore plus à la dérive des leaders du Celtic. .

Ils reprennent leurs fonctions nationales après avoir récolté ce qui pourrait être un point crucial en Ligue Europa lors d’un match nul et vierge contre le Sparta Prague jeudi soir.

Le patron des Hearts, Steven Naismith, cherchera à s’améliorer après avoir fait face à la colère du support de Tynecastle suite à une mauvaise performance lors de leur défaite 4-1 contre le Celtic le week-end dernier.

Ce résultat est survenu après avoir perdu une avance de deux buts lors du derby d’Édimbourg pour faire match nul 2-2 contre Hibs.

La défaite à Ibrox pourrait les voir chuter au classement en fonction des résultats ailleurs.

Scottish Premiership et SWPL sur Sky Sports

Sports aériens – Cette saison, jusqu’à 48 matchs de Cinch Premiership sont disponibles sur les chaînes phares de Sky Sports, notamment Sky Sports Football et Sky Sports Main Event, ainsi qu’au moins cinq matchs SWPL. À partir de 2024/25, jusqu’à 60 cinch Premiership seront diffusés en direct sur Sky Sports, en plus du SWPL.

Actualités Sky Sports – 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les fans de football écossais peuvent profiter de la couverture éditoriale continue de Sky Sports News (chaîne 409) sur la Premiership et la SWPL tout au long de la saison.

Sky Sports numérique – Suivez toutes les dernières actualités du football écossais sur SkySports.com et dans l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée, des extraits de matchs en direct sur Sky Sports et des temps forts gratuits.

Sky Sports Social – Outre la couverture et la visibilité de la ligue sur tous les principaux réseaux sociaux de Sky Sports, le canal Twitter sur mesure @ScotlandSky continuera à héberger tout le contenu du football écossais sur Sky Sports.

Spectacle des faits saillants – Connectez-vous pour un résumé dédié de la Cinch Premiership chaque semaine sur Sky Sports Football.

Pour télécharger l’application Sky Sports, cliquez ici, pour visiter le site Web de Sky Sports, cliquez ici.

Sky Sports est le berceau du football national au Royaume-Uni et en Irlande, avec plus de 400 matchs par saison dans la Premiership écossaise, la Premier League féminine écossaise, la Premier League, la WSL et l’EFL.