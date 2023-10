Calendrier de la Premiership écossaise : qui l’emportera ce week-end ? | Actualités footballistiques

Il s’agit du dernier tour de la Premiership écossaise avant la trêve internationale, avec un match en direct sur Sky Sports.

Les caméras Sky seront à Paisley dimanche alors que les Rangers cherchent un changement de fortune contre une équipe de St Mirren qui reste invaincue en championnat.

Brendan Rodgers cherchera à ce que ses joueurs du Celtic rebondissent après la déception de la Ligue des champions alors qu’il s’agit du premier derby d’Édimbourg de la saison à Tynecastle Park.

St Johnstone est la seule équipe à avoir encore remporté un match de championnat cette saison et pourrait se retrouver à sept points de retard si elle ne retrouve pas la forme ce week-end.

Nous examinons ici les enjeux…

Qu’est-ce qui est en direct sur Sky ?

Cela a été une période difficile pour les Rangers et cela ne sera pas plus facile pour eux ce week-end lorsqu’ils affronteront St Mirren, en direct sur Sky Sports.

L’équipe de Stephen Robinson est invaincue en Premiership écossaise et occupe la deuxième place, trois points devant l’équipe d’Ibrox.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kris Boyd de Sky Sports rend un verdict accablant sur les Rangers après leur défaite 2-1 en Ligue Europa contre Aris Limassol à Chypre



Steven Davis prendra à nouveau les commandes alors que les Rangers poursuivent la recherche du remplaçant de Michael Beale, les fans espérant une réponse après leur lamentable performance contre Aris Limassol en Ligue Europa jeudi soir.

La défaite en championnat du week-end dernier contre Aberdeen a marqué la fin de Beale, et le club cherche désormais à sauver sa saison.

Kilmarnock peut-il à nouveau choquer le Celtic ?

Image:

Le manager du Celtic, Brendan Rodgers, a vu son équipe éliminée de la Coupe de la Ligue à Kilmarnock.





Le Celtic revient en Premiership écossaise après une autre défaite décevante en Ligue des champions.

Le défenseur Cameron Carter-Vickers est revenu de blessure alors que les Hoops ont vu la Lazio remporter une dernière victoire à Parkhead mercredi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Kilmarnock et Rangers



Ils sont invaincus en championnat jusqu’à présent cette saison, mais c’est Kilmarnock qui a mis fin à leur défense du titre de la Viaplay Cup.

L’équipe de Derek McInnes a cependant du mal à retrouver sa forme et est sans victoire en Premiership écossaise depuis son match d’ouverture contre les Rangers.

Qui remportera le premier derby d’Edimbourg cette saison ?

Image:

Nick Montgomery est invaincu en tant que manager des Hibs





Nick Montgomery est invaincu depuis qu’il a pris les commandes d’Hibernian et il fait face à son plus gros test jusqu’à présent lorsqu’il se dirige vers Hearts pour le premier derby d’Édimbourg de la saison.

Aucun des six derniers managers de Hibs n’a perdu son premier match de championnat contre ses rivaux de la ville.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Ross County et Hearts



Les Hearts ont retrouvé une certaine forme ces dernières semaines et se situent juste au-dessus de Hibs en quatrième position après deux victoires lors de leurs trois derniers matchs.

Les Jambos sont invaincus lors de leurs quatre derniers matches de championnat à domicile contre Hibs, avec leur dernière défaite dans le derby à Tynecastle sous la direction de Daniel Stendel en 2019.

Le comté de Ross peut-il éviter trois défaites consécutives ?

Image:

Le comté de Ross est actuellement 11e de la Premiership écossaise





Dundee n’a perdu que deux fois en Premiership écossaise cette saison, mais se retrouve neuvième après avoir remporté une seule victoire.

Alors que l’équipe de Dens Park a été spécialiste du tirage au sort, Ross County a subi des défaites consécutives en championnat et occupe la 11e place, bien que derrière ses adversaires de ce week-end sur la différence de buts.

Les Staggies ont gagné lors de leurs quatre dernières visites de haut niveau à Dundee, mais cela pourrait être un test difficile avec l’équipe de Tony Docherty invaincue lors de ses six derniers matchs à domicile.

La chance de Motherwell va-t-elle changer ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Motherwell et Celtic



Motherwell a souffert d’une agonie tardive le week-end dernier, concédant un but de dernière minute lors de sa défaite 2-1 contre le Celtic.

Il s’agissait de leur troisième défaite consécutive d’un but alors qu’ils tombaient à la cinquième place après un bon début de saison.

Livingston a fait match nul trois de ses quatre derniers matches de Premiership écossaise – aucune équipe n’a enregistré plus de nuls cette saison que les quatre de Livi.

L’équipe de David Martindale n’a pas un bilan impressionnant contre Motherwell et est sans victoire lors de ses 10 dernières rencontres.

St Johnstone peut-il enfin tirer son épingle du jeu ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre St Johnstone et Livingston



St Johnstone est la seule équipe de Premiership écossaise sans victoire cette saison et occupe la dernière place, déjà à quatre points de retard.

Ils sont à l’extérieur face à une équipe d’Aberdeen soutenue par leur match nul en fin de Ligue Europa Conférence contre le HJK Helsinki.

Image:

Bojan Miovski d’Aberdeen a marqué trois buts en championnat à domicile jusqu’à présent cette saison





Après un début de saison décevant, les Dons ont remporté leurs deux derniers matches de championnat et pourraient se hisser à la quatrième place avec une nouvelle victoire.

Ils ont battu St Johnstone lors des trois rencontres la saison dernière sans encaisser de but.

Scottish Premiership et SWPL sur Sky Sports

Sports aériens – Cette saison, jusqu’à 48 matchs de Cinch Premiership sont disponibles sur les chaînes phares de Sky Sports, notamment Sky Sports Football et Sky Sports Main Event, ainsi qu’au moins cinq matchs SWPL. À partir de 2024/25, jusqu’à 60 cinch Premiership seront diffusés en direct sur Sky Sports, en plus du SWPL.

Actualités Sky Sports – 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les fans de football écossais peuvent profiter de la couverture éditoriale continue de Sky Sports News (chaîne 409) sur la Premiership et la SWPL tout au long de la saison.

Sky Sports numérique – Suivez toutes les dernières actualités du football écossais sur SkySports.com et dans l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée, des extraits de matchs en direct sur Sky Sports et des temps forts gratuits.

Sky Sports Social – Outre la couverture et la visibilité de la ligue sur tous les principaux réseaux sociaux de Sky Sports, le canal Twitter sur mesure @ScotlandSky continuera à héberger tout le contenu du football écossais sur Sky Sports.

Spectacle des faits saillants – Connectez-vous pour un résumé dédié de la Cinch Premiership chaque semaine sur Sky Sports Football.

Pour télécharger l’application Sky Sports, cliquez ici, pour visiter le site Web de Sky Sports, cliquez ici.

Sky Sports est le berceau du football national au Royaume-Uni et en Irlande, avec plus de 400 matchs par saison dans la Premiership écossaise, la Premier League féminine écossaise, la Premier League, la WSL et l’EFL.