Le calendrier de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 compte déjà un certain nombre de confrontations fascinantes. Des rivalités historiques dans le sport et la politique existent. De plus, il y a des affrontements de géants dans l’ère moderne du football.

Par exemple, la Belgique et la Croatie ont toutes deux réussi des courses en 2018. La première a remporté le bronze pour la troisième place, tandis que la Croatie est tombée en finale contre la France. Ils se rencontrent lors de la deuxième journée de la phase de groupes de cette Coupe du monde.

De plus, l’Allemagne et l’Espagne, qui ont déçu il y a quatre ans, cherchent à se racheter au Qatar. Les deux pays ont remporté une Coupe du monde lors des trois dernières itérations. Désormais, chacun espère étoffer sa collection de quincaillerie internationale.

Quel que soit le match, chaque match a son importance. Seules deux équipes avancent dans chaque groupe. Ensuite, la phase à élimination directe s’ensuit dans un scénario de victoire ou de retour à la maison.

Programme TV de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022

groupe A

Dimanche 20 novembre, 11 h HE – Qatar contre Équateur. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Lundi 21 novembre, 11 h HE – Pays-Bas contre Sénégal. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Vendredi 25 novembre, 8 h HE – Qatar vs Sénégal. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Vendredi 25 novembre, 11 h HE – Pays-Bas contre Équateur. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Mardi 29 novembre, 10 h HE – Équateur contre Sénégal. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Mardi 29 novembre, 10 h HE – Pays-Bas contre Qatar. FOX, Universo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Groupe B

Lundi 21 novembre, 8 h HE. L’Angleterre contre l’Iran. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Lundi 21 novembre, 14 h HE. États-Unis contre Pays de Galles. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Vendredi 25 novembre, 5 h HE – Pays de Galles contre Iran. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Vendredi 25 novembre, 14 h HE – Angleterre contre États-Unis. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Mardi 29 novembre, 14 h HE – Iran contre États-Unis. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Mardi 29 novembre, 14 h HE – Pays de Galles contre Angleterre. FS1, Universo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Groupe C

Mardi 22 novembre, 5 h HE – Argentine contre Arabie saoudite. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Mardi 22 novembre, 11 h HE – Mexique contre Pologne. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Samedi 26 novembre, 8 h HE – Pologne contre Arabie saoudite. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Samedi 26 novembre, 14 h HE – Argentine contre Mexique. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Mercredi 30 novembre, 14 h HE – Pologne contre Argentine. FOX, Universo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Mercredi 30 novembre, 14 h HE – Arabie saoudite contre Mexique. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Groupe D

Mardi 22 novembre, 8 h HE – Danemark contre Tunisie. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Mardi 22 novembre, 14 h HE – France contre Australie. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Samedi 26 novembre, 5 h HE – Australie contre Tunisie. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Samedi 26 novembre, 11 h HE – France contre Danemark. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Mercredi 30 novembre, 10 h HE – Tunisie contre France. FOX, Universo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Mercredi 30 novembre, 10 h HE – Australie contre Danemark. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Groupe E

Mercredi 23 novembre, 8 h HE – Allemagne contre Japon. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Mercredi 23 novembre, 11 h HE – Espagne contre Costa Rica. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Dimanche 27 novembre, 5 h HE – Japon contre Costa Rica. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Dimanche 27 novembre, 14 h HE – Espagne contre Allemagne. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Jeudi 1er décembre, 14 h HE – Costa Rica contre Allemagne. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Jeudi 1er décembre, 14 h HE – Japon contre Espagne. FOX, Universo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Groupe F

Mercredi 23 novembre, 5 h HE – Maroc contre Croatie. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Mercredi 23 novembre, 14 h HE – Belgique contre Canada. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Dimanche 27 novembre, 8 h HE – Belgique contre Maroc. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Dimanche 27 novembre, 11 h HE – Croatie contre Canada. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Jeudi 1er décembre, 10 h HE – Croatie contre Belgique. FOX, Universo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Jeudi 1er décembre, 10 h HE – Canada contre Maroc. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Groupe G

Jeudi 24 novembre, 5 h HE – Suisse contre Cameroun. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Jeudi 24 novembre, 14 h HE – Brésil contre Serbie. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Lundi 28 novembre, 5 h HE – Cameroun contre Serbie. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Lundi 28 novembre, 11 h HE – Brésil contre Suisse. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Vendredi 2 décembre, 14 h HE – Cameroun contre Brésil. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Vendredi 2 décembre, 14 h HE – Serbie contre Suisse. FS1, Universo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Groupe H

Jeudi 24 novembre, 8 h HE – Uruguay contre Corée du Sud. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Jeudi 24 novembre, 11 h HE – Portugal contre Ghana. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Lundi 28 novembre, 8 h HE – Corée du Sud contre Ghana. FS1, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Lundi 28 novembre, 14 h HE – Portugal contre Uruguay. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Vendredi 2 décembre, 10 h HE – Ghana contre Uruguay. FS1, Universo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.

Vendredi 2 décembre, 10 h HE – Corée du Sud contre Portugal. FOX, Telemundo, fuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Vidgo, Sling Blue.