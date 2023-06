Calendrier de la Gold Cup 2023 : Comment regarder, résultats, support, TV, stades

La Gold Cup de la CONCACAF 2023 a officiellement débuté le 24 juin 2023. Voici le programme complet de la Gold Cup et comment regarder chaque match en direct :

Comment regarder la Gold Cup de la CONCACAF 2023

Chaque match de la Gold Cup de la CONCACAF 2023 sera disponible en direct sur FOX, FS1 et FS2 . Vous pouvez également diffuser les matchs sur le Application FOX Sports et FOXSports.com .

Où est la Gold Cup ?

La Gold Cup 2023 sera organisée par le États-Unis et Canada dans diverses villes.

Le 10 avril, la CONCACAF a dévoilé la sélection des 15 sites hôtes de la Gold Cup 2023. Ces sites consistent en une combinaison de stades spécifiques au football principalement utilisés par les équipes de la Major League Soccer et les plus grands stades de football américain.

Notamment, BMO Field à Toronto est le seul lieu situé à l’extérieur des États-Unis. Cela marque une étape importante, car il devient le premier stade canadien à accueillir la Gold Cup depuis l’édition 2015.

Emplacements et stades de la Gold Cup 2023

Red Bull Arena (Harrison, New Jersey)

Stade Bank of America (Charlotte, Caroline du Nord)

Quand est la Gold Cup 2023 ?

La phase de groupes de la Gold Cup a débuté le samedi 24 juin 2023. Le tournoi se déroulera jusqu’au 16 juillet 2023.

Quand est la finale de la Gold Cup ?

La finale de la Gold Cup 2023 aura lieu le dimanche 16 juillet 2023. Le match débutera à 19 h 30 HE et sera diffusé sur FOX.

Matches de la phase de groupes (toutes les heures ET)

samedi 24 juin 2023

Groupe A : États-Unis 1, Jamaïque 1

dimanche 25 juin 2023

Groupe A : Trinidad 3, Saint-Kitts-et-Nevis 0

Groupe A : Haïti 2, Qatar 1

Groupe B : Mexique 4, Honduras 0

lundi 26 juin 2023

Groupe C : Martinique 2, Salvador 1

Groupe C : Panama 2, Costa Rica 1

mardi 27 juin 2023

Groupe D : Canada vs Guadeloupe – 19h (FS1)

Groupe D : Guatemala vs Cuba – 20h45 (FS1)

mercredi 28 juin 2023

Groupe A: Jamaïque contre Trinidad – 19h30 (FS1)

Groupe A : Saint-Kitts-et-Nevis vs États-Unis – 21h30 (FS1)

jeudi 29 juin 2023

Groupe B : Qatar vs Honduras – 19h45 (FS1)

Groupe B : Haïti vs Mexique – 22h (FS1)

vendredi 30 juin 2023

Groupe C : Martinique vs Panama – 18h30 (FS1)

Groupe C : El Salvador contre Costa Rica – 20h30 (FS1)

samedi 1 juillet 2023

Groupe D : Cuba vs Guadeloupe – 19h30 (FS1)

Groupe D : Guatemala c. Canada – 21h30 (FS1)

dimanche 2 juillet 2023

Groupe A : Jamaïque vs Saint-Kitts-et-Nevis – 19h (FS1)

Groupe A: États-Unis contre Trinidad – 19 h (FOX)

Groupe B : Honduras vs Haïti – 21h (FS2)

Groupe B : Mexique vs Qatar – 21h (FS1)

mardi 4 juillet 2023

Groupe C : Canada vs Cuba – 18h30 (FS1)

Groupe C : Gudaloupe vs Guatemala – 18h30 (FS2)

Groupe D : Costa Rica vs Martinique – 20h30 (FS1)

Groupe D : Panama vs El Salvador – 20h30 (FS2)

Matchs de quart de finale

samedi 8 juillet 2023

Quart de finale 1 : Équipes à déterminer – 19 h

Quart de finale 2 : Équipes à déterminer – 21h30

dimanche 9 juillet 2023

Quart de finale 3 : Équipes à déterminer – 17 h

Quart de finale 4 : Équipes à déterminer – 19 h 30

Matches de demi-finale

mercredi 12 juillet 2023

Demi-finale 1 : Équipes à déterminer – Heure à déterminer

Demi-finale 2 : Équipes à déterminer – Heure à déterminer

Finale de la coupe d’or

dimanche 16 juillet 2023

Équipes à déterminer – 19 h 30

