Calendrier de la Coupe du Monde FIBA ​​2023 : brackets, horaires, chaînes de télévision, comment regarder Team USA

La Coupe du monde FIBA ​​2023 est en cours et les États-Unis devraient viser la médaille d’or après avoir été éliminés en quarts de finale en 2019.

Voici où vous pouvez regarder toute l’action :

La Coupe du Monde FIBA ​​sera diffusée sur ESPN2 et diffusée sur ESPN+ aux États-Unis.

Pour la première fois dans l’histoire du tournoi, la Coupe du Monde FIBA ​​est co-organisée par trois pays : l’Indonésie, le Japon et les Philippines.

L’Espagne a remporté la Coupe du Monde FIBA ​​2019 après avoir battu l’Argentine 95-75 en finale. Les États-Unis ont été éliminés en quarts de finale.

Les États-Unis et la Yougoslavie sont à égalité pour le plus grand nombre de médailles d’or à la Coupe du Monde FIBA ​​avec cinq.

Le prochain match des États-Unis affrontera le vainqueur Allemagne/Lettonie. Ils joueront le vendredi 8 septembre à 8h40

(Toutes les heures de l’Est)

QUARTS DE FINALE

mardi 5 septembre

Serbie 87, Lituanie 68

États-Unis 100, Italie 63

mercredi 6 septembre

Allemagne – Lettonie : 4h45

Canada c. Slovénie : 8 h 30

DEMI FINALES

Vendredi 8 septembre

Serbie vs Vainqueur Canada/Slovénie : 4h45

États-Unis contre vainqueur d’Allemagne/Lettonie : 8h40

FINALES

dimanche 10 septembre

Vainqueur des demi-finales : 8h40

JEUX DE CLASSEMENT

Vendredi 1er septembre

Italie 78, Serbie 76

Allemagne 100, Géorgie 73

Lettonie 74, Espagne 69

États-Unis 85, Monténégro 73

Porto Rico 102, République dominicaine 97

Slovénie 91, Australie 80

Lituanie 92, Grèce 67

DEUXIÈME TOUR

samedi 2 septembre

Finlande 90, Venezuela 75

Soudan du Sud 101, Angola 78

Nouvelle-Zélande 88, Égypte 86

France 87, Côte d’Ivoire 77

Japon 80, Cap-Vert 71

Philippines 96, Chine 75.

Mexique 93, Jordanie 80

Liban 81, Iran 73

dimanche 3 septembre

Australie 100, Géorgie 84

Italie 73, Porto Rico 57

Monténégro 73, Grèce 69

Lettonie 104, Brésil 84

Allemagne 100, Slovénie 71

Serbie 112, République dominicaine 79

Lituanie 110, États-Unis 104

Canada 88, Espagne 85

Obtenez plus de la Fédération Internationale de Basketball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.