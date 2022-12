Calendrier de la Coupe du monde 2022 en Angleterre : dates complètes et calendrier

Jusqu’à présent, les rencontres de la Coupe du monde 2022 en Angleterre font que certaines personnes QuatreQuatreDeux bureau très excité en effet.

Jusqu’à présent, les résultats de l’Angleterre affichent 12 buts pour et seulement deux contre en quatre matchs – sans rien concédé depuis le match d’ouverture contre l’Iran. Et les moins retenus d’entre nous enfilent des chapeaux seau et des chemises rétro, et tracent la route de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde.

Nous supposons que vous avez travaillé tout cela sur votre tableau mural, mais si ce n’est pas le cas, vous voudrez vous assurer que vous regardez la Coupe du monde lorsque ces matchs sont diffusés.

Pour le moment, il reste encore beaucoup d’autres équipes dans le tournoi, alors ne négligez pas non plus tous les autres matches de la Coupe du monde.

Mais pour l’instant, n’hésitez pas à parcourir ceux-ci et à vous prélasser dans ces merveilleux « quoi si »…

Calendrier de la Coupe du monde 2022 de l’Angleterre

Résultats de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 en Angleterre

lundi 21 novembre

Angleterre 6-2 Iran (13h GMT, Khalifa International Stadium, BBC)

Vendredi 25 novembre

Angleterre 0-0 États-Unis (19h00 GMT, stade Al Bayt, ITV)

mardi 29 novembre

Pays de Galles 0-3 Angleterre (19h00 GMT, stade Ahmad Bin Ali, BBC)

Résultat des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 en Angleterre

dimanche 4 décembre

Angleterre 3-0 Sénégal (19h00 GMT, Stade Al Khor, ITV)

Quart de finale de la Coupe du monde d’Angleterre 2022

samedi 10 décembre

Angleterre vs France (19h GMT, Al Khor, BBC)

L’éventuelle demi-finale de la Coupe du monde 2022 pour l’Angleterre

Si l’Angleterre battait la France, ce serait la demi-finale de la Coupe du monde qui les attendrait :

mercredi 14 décembre

Angleterre vs Maroc/Espagne/Portugal/Suisse (19h GMT, Al Khor)

Si l’Angleterre battait la France et remportait le quart de finale, ce serait la finale de la Coupe du monde 2022 :

dimanche 18 décembre

Angleterre vs Pays-Bas/Argentine/Croatie/Brésil (19h GMT, Stade Lusail, BBC et ITV)