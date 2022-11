Calendrier de la Coupe du monde 2022 – calendrier complet, dates et chaînes de télévision britanniques

Le calendrier complet de la Coupe du monde 2022 est désormais connu. Le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2022 étant terminé, nous pouvons voir à qui chaque pays sera confronté, quand ils les affronteront et qui ils pourraient affronter lors des huitièmes de finale.

Les deux premiers tours de matchs de groupe auront des heures de coup d’envoi à 10h, 13h, 16h et 19h GMT. Les derniers matchs de la phase de groupes et tous les matchs à élimination directe auront des coups d’envoi à 15h et 19h GMT.

Tous les matchs de la phase de groupes de l’Angleterre se déroulent en semaine, le premier match étant un coup d’envoi à 13h GMT contre l’Iran un lundi, le deuxième match contre les États-Unis à 19h GMT un vendredi et le dernier match de la phase de groupes à 19h GMT un Mardi.

Le premier match de la Coupe du monde aura désormais lieu entre le Qatar et l’Équateur dans la soirée du dimanche 20 novembre. Il était auparavant prévu pour le lendemain, mais a été avancé pour perpétuer la tradition des hôtes jouant en ouverture. match.

En conséquence, l’affrontement du 21 novembre entre le Sénégal et les Pays-Bas a été reporté d’un coup d’envoi à 10h GMT à 16h GMT.

Phase de groupes

Calendrier de la Coupe du monde 2022 : la phase de groupes

Journée 1

dimanche 20 novembre

Qatar vs Equateur (16h GMT, BBC)

lundi 21 novembre

Angleterre vs Iran (13h GMT, BBC)

Sénégal vs Pays-Bas (16h GMT, ITV)

États-Unis vs Pays de Galles (19h GMT, ITV)

mardi 22 novembre

Argentine vs Arabie Saoudite (10h GMT, ITV)

Danemark vs Tunisie (13h GMT, ITV)

Mexique vs Pologne (16h GMT, BBC)

France vs Australie (19h GMT, BBC)

mercredi 23 novembre

Maroc vs Croatie (10h GMT, ITV)

Allemagne vs Japon (13h GMT, ITV)

Espagne vs Costa Rica (16h GMT, ITV)

Belgique vs Canada (19h GMT, BBC)

jeudi 24 novembre

Suisse vs Cameroun (10h GMT, ITV)

Uruguay vs Corée du Sud (13h GMT, BBC)

Portugal vs Ghana (16h GMT, ITV)

Brésil vs Serbie (19h GMT, BBC)

Journée 2

vendredi 25 novembre

Pays de Galles contre Iran (10h GMT, BBC)

Qatar vs Sénégal (13h GMT, BBC)

Pays-Bas vs Equateur (16h GMT, ITV)

Angleterre vs États-Unis (19h GMT, ITV)

samedi 26 novembre

Tunisie vs Australie (10h GMT, BBC)

Pologne vs Arabie Saoudite (13h GMT, ITV)

France vs Danemark (16h GMT, ITV)

Argentine vs Mexique (19h GMT, ITV)

dimanche 27 novembre

Japon vs Costa Rica (10h GMT, ITV)

Belgique vs Maroc (13h GMT, BBC)

Croatie vs Canada (16h GMT, BBC)

Espagne vs Allemagne (19h GMT, BBC)

lundi 28 novembre

Cameroun vs Serbie (10h GMT, ITV)

Corée du Sud vs Ghana (13h GMT, BBC)

Brésil vs Suisse (16h GMT, ITV)

Portugal vs Uruguay (19h GMT, ITV)

3e journée

mardi 29 novembre

Equateur vs Sénégal (15h GMT, ITV)

Pays-Bas vs Qatar (15h GMT, ITV)

Iran vs États-Unis (19h GMT, BBC)

Pays de Galles contre Angleterre (19h GMT, BBC)

mercredi 30 novembre

Tunisie vs France (15h GMT, BBC)

Australie vs Danemark (15h GMT, BBC)

Pologne vs Argentine (19h GMT, BBC)

Arabie Saoudite vs Mexique (19h GMT, BBC)

jeudi 1er décembre

Canada vs Maroc (15h GMT, BBC)

Croatie vs Belgique (15h GMT, BBC)

Japon vs Espagne (19h GMT, ITV)

Costa Rica vs Allemagne (19h GMT, ITV)

vendredi 2 décembre

Ghana vs Uruguay (15h GMT, BBC)

Corée du Sud vs Portugal (15h GMT, BBC)

Serbie vs Suisse (19h GMT, ITV)

Cameroun vs Brésil (19h GMT, ITV)

Huitièmes de finale

samedi 3 décembre

Vainqueur du groupe A contre deuxième du groupe B (15h00 GMT)

Vainqueur du groupe C contre deuxième du groupe D (19h00 GMT)

dimanche 4 décembre

Vainqueur du Groupe D contre le Vainqueur du Groupe C (15h00 GMT)

Vainqueur du groupe B contre deuxième du groupe A (19h00 GMT)

lundi 5 décembre

Vainqueur du groupe E contre deuxième du groupe F (15h00 GMT)

Vainqueur du groupe G contre deuxième du groupe H (19h00 GMT)

mardi 6 décembre

Vainqueur du groupe F contre deuxième du groupe E (15h00 GMT)

Vainqueur du Groupe H contre le Vainqueur du Groupe G (19h00 GMT)

Quarts de finale

vendredi 9 décembre

Huitièmes de finale 5 Vainqueur contre Huitième de finale 6 Vainqueur (15h00 GMT)

Huitièmes de finale 1 Vainqueur vs Huitièmes de finale 2 Vainqueur (19h00 GMT)

samedi 10 décembre

Vainqueur des huitièmes de finale 7 contre le vainqueur des huitièmes de finale 8 (15h00 GMT)

Huitièmes de finale 3 Vainqueur vs Huitièmes de finale 4 Vainqueur (19h00 GMT)

Demi finales

mardi 13 décembre

Vainqueur du quart de finale 1 contre vainqueur du quart de finale 2 (19h00 GMT)

mercredi 14 décembre

Vainqueur du quart de finale 3 contre vainqueur du quart de finale 4 (19h00 GMT)

Match pour la troisième place

samedi 17 décembre

Perdant de la demi-finale 1 contre perdant de la demi-finale 2 (15h00 GMT)

Final

dimanche 18 décembre

Vainqueur de la demi-finale 1 vs vainqueur de la demi-finale 2 (15h00 GMT)