Calendrier de Formule 1 pour la saison 2023 annoncé avec 24 courses

La Formule 1 a annoncé mardi un calendrier de 24 courses pour le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2023, la saison la plus longue de ces derniers temps qui s’étend de début mars à fin novembre et comprend des courses en Chine, au Qatar et à Las Vegas.

Présentation du calendrier F1 2023 👀 Préparez-vous pour un record de 24 courses la saison prochaine !#F1 pic.twitter.com/t6Jl521H1G — Formule 1 (@F1) 20 septembre 2022

Le calendrier approuvé par le Conseil mondial du sport automobile, démarre à Bahreïn le 5 mars et se termine à Abou Dhabi le 26 novembre, la saison comportera un record de 24 courses, avec la Chine et le Qatar sur le point de revenir, et Las Vegas arrivant comme l’avant-dernière manche d’une course du samedi soir.

A LIRE AUSSI| La Russie exclue du tirage au sort des éliminatoires de l’UEFA Euro 2024

La traditionnelle pause estivale restera en août, bien que les modifications apportées aux dates de course voient la Belgique passer à la fin juillet consécutivement avec la Hongrie, tandis que les Pays-Bas sont jumelés avec l’Italie après le redémarrage, a déclaré un rapport sur le site Web de la f1. .

Parlant de l’annonce du calendrier, Stefano Domenicali, PDG et président de la Formule 1, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer le calendrier 2023 avec 24 courses à travers le monde. La Formule 1 a une demande sans précédent pour accueillir des courses et il est important que nous trouvions le bon équilibre pour l’ensemble du sport.

“Nous sommes très satisfaits de la forte dynamique que la Formule 1 continue de connaître et c’est une excellente nouvelle que nous serons en mesure d’offrir à nos fans passionnés un mélange de nouveaux lieux passionnants tels que Las Vegas pour le championnat avec des sites très appréciés à travers l’Europe, L’Asie et les Amériques.

“La présence de 24 courses au calendrier du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA 2023 est une preuve supplémentaire de la croissance et de l’attrait du sport à l’échelle mondiale”, a déclaré le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, cité par l’organisation dans un communiqué.

“L’ajout de nouveaux sites et le maintien des événements traditionnels soulignent la bonne gestion du sport par la FIA. Je suis ravi que nous puissions amener la nouvelle ère de courses passionnantes de la Formule 1, créée par le Règlement 2022 de la FIA, à une base de fans plus large en 2023.

“En élaborant le calendrier F1 2023, les membres du WMSC ont également tenu compte du calendrier des prestigieuses 24 Heures du Mans”, a-t-il déclaré.

Le calendrier 2023 :

5 mars : Bahreïn

19 mars : Arabie Saoudite

02 avril : Australie

16 avril : Chine

30 avril : Azerbaïdjan

07 mai : États-Unis, Miami

21 mai : GP d’Italie, Imola

28 mai : Monaco

04 juin : Espagne

18 juin : Canada

02 juillet : Autriche

09 juillet : Royaume-Uni, Silverstone

23 juillet : Hongrie

30 juillet : Belgique

27 août : Pays-Bas

3 septembre : Italie, Monza

17 septembre : Singapour

24 septembre : Japon

08 octobre : Qatar

22 octobre : États-Unis, Austin

29 octobre : Mexique

05 novembre : Brésil

18 novembre : Las Vegas

26 novembre : Abou Dabi

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici