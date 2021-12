Calendrier de football universitaire : quels sont les matchs de bowling aujourd’hui ? Horaires, chaînes de télévision du 17 au 18 décembre

Les séries éliminatoires de football universitaire sont officiellement à nos portes.

Un record de 84 équipes étaient éligibles pour le bowl cette saison, et grâce à la création du Frisco Classic, elles sont toutes liées aux séries éliminatoires. C’est la première fois que chaque équipe qui a terminé 6-6 ou mieux est dans un bol. La saison de bowling 2021-22 est historique pour d’autres raisons également. Cincinnati est devenue la première école du groupe des 5 à participer aux éliminatoires du football universitaire tandis que le Michigan fera sa première apparition dans la CFP.

La saison des bowls sera également une chance pour certains des joueurs les plus méconnus du pays, tels que Bailey Zappe de l’ouest du Kentucky, de gagner enfin en visibilité et en importance nationale. Avec des joueurs de renom tels que Kenny Pickett et Kenneth Walker qui se retirent des bols du Nouvel An, l’accent sera mis davantage sur les bols plus petits car ils sont devenus des confrontations plus convaincantes.

Au-delà de cela, des saisons gagnantes sont en jeu, des records de la NCAA en jeu et des revers de fortune sont en jeu.

Les éliminatoires du football universitaire ne seront disputées qu’à la fin décembre et au début janvier; en attendant, vous pouvez obtenir votre dose de football universitaire avec des dizaines d’autres bols, à partir de ce week-end.

Calendrier du football universitaire : quels sont les matchs qui se déroulent aujourd’hui ?

Le programme complet des matchs de bowl de football universitaire du vendredi et du samedi, ainsi que les scores finaux et comment regarder chaque match en direct.

Vendredi 17 décembre

bol Correspondre Heure (HE) chaîne TV Bol des Bahamas Middle Tennessee contre Tolède Midi ESPN, fuboTV Bol de cure Illinois du Nord contre Caroline côtière 18h00 ESPN2, fuboTV

Middle Tennessee contre Tolède

Il s’agit de la deuxième apparition au Bahamas Bowl pour les deux équipes lors des sept éditions du match. Middle Tennessee vient de terminer une saison régulière de 6-6 sans victoire de signature, mais il dispute son premier match de bowl depuis 2018. Les six touchés défensifs des Blue Raiders mènent le pays. Toledo est allé 7-5, avec quatre des défaites de trois points ou moins et toutes aux équipes éligibles pour le bowl, y compris à l’époque. 8 Notre-Dame. Les Rockets ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs et trois de suite avant le match. Ils n’ont commis que six revirements toute la saison.

Illinois du Nord contre Caroline côtière

Le nord de l’Illinois a l’une des meilleures histoires du football universitaire cette année. Les Huskies sont passés de 0-6 la saison dernière à 9-4 et un titre de conférence MAC cette saison. Ils sont dirigés par l’alun Thomas Hammock et propulsés par l’un des meilleurs matchs de course au pays, avec une moyenne de 234,2 verges par match et plus de 5 verges par course, bon pour le cinquième au pays. Les Chanticleers, qui ont été classés pendant une grande partie de la saison, ont terminé 10-2 après des défaites serrées contre Georgia State et Appalachian State. Les Chants sont l’une des équipes offensives les plus prolifiques du pays; ils sont sixièmes au pays pour l’offensive et septième pour l’offensive totale.

Samedi 18 décembre

bol Correspondre Heure (HE) chaîne TV Bol Boca Raton L’ouest du Kentucky contre l’État des Appalaches 11h00 ESPN, fuboTV Bol Nouveau-Mexique UTEP contre l’État de Fresno 14h15 ESPN, fuboTV Bol de l’Indépendance UAB contre n ° 13 BYU 15h30 ABC, fuboTV Arbre de prêt bol Est du Michigan contre Liberty 17h45 ESPN, fuboTV Bol de Los Angeles État de l’Utah contre État de l’Oregon 19h30 ABC, fuboTV Bol de la Nouvelle-Orléans N°23 Louisiane contre Marshall 21h15 ESPN, fuboTV

L’ouest du Kentucky contre l’État des Appalaches

L’ouest du Kentucky a probablement les deux meilleurs joueurs du pays dont vous n’avez jamais entendu parler. Le quart-arrière QB Bailey Zappe est à quatre touchés du record de Joe Burrow en une seule saison; il a commodément fait en moyenne quatre passes de touché par match. La plupart de ses passes sont destinées au receveur large Jerreth Sterns, le deuxième meilleur receveur de passes du pays. App State vient de faire une apparition dans le match pour le titre Sun Belt, où il a perdu contre la Louisiane pour la deuxième fois cette saison. Les Mountaineers ont une victoire classée; ils ont bouleversé alors-Non. 14 Caroline côtière.

UTEP contre l’État de Fresno

L’UTEP est éligible au bowl pour la première fois depuis 2014 grâce à un revirement orchestré par la coach Dana Dimel. Les mineurs ont commencé 6-1 mais ont terminé 1-4. Une chose qu’ils ont pour eux, c’est qu’ils sont l’une des meilleures équipes du pays à défendre au troisième rang, se classant neuvième. Fresno State a reçu un coup de pouce majeur lorsque le quart-arrière Jake Haener, l’un des meilleurs passeurs de Mountain West, s’est retiré du portail de transfert et est revenu aux Bulldogs. Cela a également permis à Jeff Tedford de revenir comme entraîneur-chef, ce qui lui a donné un superbe esprit offensif à la barre. Les Bulldogs ont la neuvième meilleure attaque par la passe au pays et se classent dans le top 20 dans plusieurs autres catégories offensives clés.

UAB contre n ° 13 BYU

Les Blazers sont éligibles au bowl chaque année depuis leur retour au FBS après une interruption de deux ans en 2017. Cette année, ils ont terminé 8-4, la quatrième fois en cinq ans, l’entraîneur Bill Clark a atteint le cap des huit victoires. Une victoire samedi serait leur première dans un bol depuis 2018. BYU a connu l’une des meilleures saisons avec apparemment l’un des résultats les moins justes. Les Cougars ont présenté une fiche de 10-2 avec deux séquences de cinq victoires consécutives. Ils ont battu cinq équipes Pac-12, dont l’Utah et l’Arizona State classés. L’équipe de Kalani Sitake aurait probablement eu des arguments convaincants pour un bol du Nouvel An Six s’il avait été classé une ou deux places plus haut, ce qu’il aurait apparemment dû être.

Est du Michigan contre Liberty

L’une des équipes les plus surprenantes du MAC cette année, les 7-5 Eagles vont jouer aux quilles pour la troisième fois en quatre ans. L’équipe de Chris Creighton était la plus disciplinée du pays, avec le moins de pénalités et le moins de verges de pénalités. Cela pourrait être la clé pour que l’Est du Michigan atteigne huit victoires, ce que le programme a fait pour la dernière fois en 1987. Liberty possède l’un des meilleurs quarts-arrières du pays à Mailk Willis, qui devrait largement être un choix de premier tour de la NFL, mais la défense a été la carte de visite des Flames cette année. Ils se classent 11e au pays en défense totale et dans le top 20 en sacs. Liberty est à un an de la meilleure saison de l’histoire du programme. Il passera d’indépendant à Conference USA en 2023.

État de l’Utah contre État de l’Oregon

Utah State et son entraîneur, Blake Anderson, sont une autre équipe avec une belle histoire. Anderson a fait de l’État de l’Arkansas un pouvoir de Sun Belt avant de se retirer après la mort de sa femme. À sa première saison à Logan, les Aggies ont obtenu une fiche de 10-3 et ont remporté le titre de Mountain West tout en se classant dans le top 20 en attaque totale et en enregistrant le troisième plus grand nombre de plaqués pour les pertes au pays. L’Oregon State a connu une renaissance à 7-5, la première saison gagnante des Beavers depuis 2013 lorsque Mike Riley était l’entraîneur. Les Beavers ont obtenu une fiche de 5-4 dans le jeu Pac-12 tout en ayant le 12e meilleur match au sol du pays et se classant sixième pour le pourcentage de conversion de troisième down.

N°23 Louisiane contre Marshall

Les Ragin’ Cajuns ont été l’une des, sinon la plus haute puissance de la Sun Belt au cours des dernières années. Ils ont facilement remporté le titre de la conférence cette année et sont classés dans le top 25 pour la deuxième année consécutive. Leurs efforts sous Billy Napier ont impressionné beaucoup de gens, dont quelques-uns en Floride. Le mois dernier, Napier a quitté Lafayette pour occuper le poste d’UF. La Louisiane s’est classée n ° 11 au niveau national en matière de notation défensive et avait la deuxième meilleure marge de chiffre d’affaires. Marshall, dirigé par l’entraîneur de première année Charles Huff, a obtenu une fiche de 5-3 dans le match C-USA et 7-5 au total. Le Thundering Herd avait la neuvième meilleure défense de zone rouge et le 12e plus grand nombre de sacs pour aller avec la 10e attaque totale la plus élevée au pays et une moyenne de 34 points par match. Ils tenteront de remporter leur première victoire en bowl depuis 2018.

Comment regarder, diffuser en direct des matchs de football universitaire

La première liste de jeux de boules sera diffusée en direct à la télévision nationale, avec des jeux apparaissant sur ESPN, ESPN2 et ABC. Les options de diffusion en direct incluent WatchESPN ou fuboTV, qui offre un essai gratuit de sept jours.