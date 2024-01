Calendrier de football FSU 2024 : dates, adversaires

Le calendrier est l’un des alignements les plus intéressants qu’une équipe FSU ait eu, avec lundi (contre le Aigles du Collège de Boston) et vendredi (vs le Duc Diables Bleus), les tout premiers matchs de tous les temps contre les nouveaux membres de l’ACC Cal et SMU, un voyage à travers l’étang en Irlande contre les Georgia Yellow Jackets et des affrontements hors conférence contre les Memphis Tigers, Notre Dame combattant les IrlandaisCharleston Sud Boucaniers et les Gators de Floride.

«Nous sommes heureux d’avoir finalisé notre calendrier 2024», a déclaré l’entraîneur-chef Mike Norvell. « Les ajouts de trois équipes à la conférence et le nouveau modèle de calendrier de l’ACC créent de nouveaux affrontements qui offrent à nos fans différentes destinations sur la route et des adversaires passionnants à domicile. En raison de notre formidable histoire, il n’y a pas beaucoup de premières à Florida State, donc ouvrir la saison avec le premier match international de l’histoire du programme est spécial pour cette équipe, puis revenir dans un stade Doak Campbell bondé pour le match d’ouverture à domicile contre le Labour. Le jour et la nuit seront une autre expérience exceptionnelle pour notre équipe et nos fans. Le calendrier de cette année nous offre un certain nombre d’occasions de mettre en valeur l’ascension continue de notre programme parmi l’élite nationale.