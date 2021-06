Calendrier, dates et parcours de l’Angleterre pour l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

L’Angleterre affrontera soit l’Ukraine, soit la Suède en quarts de finale de l’Euro 2020 s’ils parviennent à vaincre l’Allemagne lors de leurs huitièmes de finale, le mardi 29 juin.

Et après la sortie de choc des Pays-Bas du tournoi dimanche, en Angleterre – avec Allemagne, Suède et Ukraine – sachez maintenant que s’ils atteignaient les demi-finales, leurs adversaires seraient soit Danemark ou la République Tchèque.

Qui est le prochain pour l’Angleterre à l’Euro 2020 ?

L’Angleterre ayant remporté le groupe D, elle affrontera désormais les finalistes du groupe F, Allemagne, à Wembley le mardi 29 juin à 17h.

Mais alors que le « risque » de dominer le Groupe D était, dès le départ, que l’Angleterre soit susceptible d’affronter un adversaire puissant dans les huitièmes de finale, l’avantage à long terme de progresser en tant que vainqueur est que l’Angleterre – et l’Allemagne ! – sont désormais dans la moitié différente du tirage au sort contre la France, l’Italie, l’Espagne et la Belgique.

Cela signifie que, s’ils devaient vaincre l’Allemagne mardi, les adversaires de l’Angleterre en quart de finale seront soit Suède ou alors Ukraine samedi prochain à Rome.

À plus long terme, les adversaires de l’Angleterre en demi-finale, s’ils atteignaient les quatre derniers, seraient République Tchèque ou alors Danemark le mercredi 7 juillet.

Et la finale ?

Eh bien, si l’Angleterre progressait aussi loin, ses adversaires seraient l’une des six équipes suivantes : Belgique, Italie, France, Suisse, Croatie et Espagne.

Quarts de finale

Si l’Angleterre gagne son dernier match des 16…

Samedi 3 juillet – contre la Suède OU l’Ukraine ; coup d’envoi à 20h (Rome)

Demi finales

Mercredi 7 juillet – contre la République tchèque OU le Danemark ; coup d’envoi à 20h (Londres)

Et au-delà?

L’équipe de Southgate sera-t-elle toujours en action ? Si vous êtes un fan optimiste de l’Angleterre, gardez cette date marquée…

Final – 11 juillet (Londres)

L’Angleterre et l’Allemagne prêts pour l’affrontement de Wembley | Aperçu de l’Euro 2020 des 16 derniers avec Jamie Redknapp et Uli Kohler de Sky Germany

Les rivalités dans le football international ne dépassent pas Angleterre contre Allemagne. Alors que les deux nations se préparent à une collision lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020, l’expert de Sky Sports Jamie Redknapp et Uli Kohler rejoint Pierre Smith pour analyser les deux camps avant la confrontation de mardi à Wembley.

PARTIE 1 | Jamie Redknapp, membre de l’équipe d’Angleterre éliminée de l’Euro 96 par l’Allemagne, évalue les performances des Three Lions lors des phases de groupes de l’Euro 2020 et explique pourquoi la talentueuse équipe de Gareth Southgate n’a rien à craindre contre les Allemands.

PARTIE 2 | La perspective d’affronter l’Angleterre à Wembley est une perspective que tous les joueurs allemands apprécieront indépendamment d’une phase de groupes incohérente, selon le journaliste de Sky Germany Uli Kohler, qui parle de tactique, de Jamal Musiala, de Jadon Sancho et de la redoutable perspective de pénalités avec Peter dans la deuxième partie.

Les succès et les échecs de l’Euro 2020 jusqu’à présent | Le joueur le plus excitant du show ? | Les 16 derniers matchs en avant-première

Pierre Smith est rejoint par les écrivains de football de Sky Sports Ron Walker et Charlotte Marais et éditeur de données Sky Sports Adam Smith pour sélectionner les équipes et les joueurs qui ont impressionné lors de la phase de groupes et ceux qui doivent sortir en huitièmes de finale – s’ils ne sont pas déjà rentrés chez eux !

Le panel se penche également sur les huitièmes de finale, les affrontements clés qui pourraient décider du vainqueur éventuel du tournoi, et explique pourquoi – avec beaucoup de nervosité et d’appréhension – l’Angleterre a de bonnes chances d’éliminer l’Allemagne…