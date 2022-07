Calendrier, dates et calendrier de la Super League féminine 2022/23: Chelsea commence la défense du titre à domicile contre West Ham alors que Man City accueille Arsenal | Nouvelles du football

La saison de Super League féminine 2022/23 débutera le week-end du 10/11 septembre, avec les champions en titre Chelsea commençant à domicile contre West Ham.

Cette ronde de matches à lever de rideau comprend également un match alléchant entre les équipes qui ont terminé deuxième et troisième de la WSL la saison dernière, Arsenal se rendant à Manchester City.

Arsenal n’a raté le titre que d’un point la saison dernière, donc leur match à domicile avec Chelsea le week-end du 14/15 janvier – le premier tour de matchs après la pause hivernale d’un mois de la WSL – et le voyage pour affronter l’équipe d’Emma Hayes l’avant-dernier week-end de la saison, les 20 et 21 mai, pourrait être déterminant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chelsea commence la défense de son titre WSL à domicile contre West Ham – Erin Cuthbert, elle a hâte de commencer et dit que chaque match est important tout au long de la saison.



Les 14 et 15 janvier, Manchester United accueillera également Liverpool nouvellement promu, les rivaux se rencontrant à nouveau le dernier week-end de la campagne, les 27 et 28 mai. Les derbies de Manchester United avec Man City sont absents les 10/11 décembre – le dernier tour de matchs avant la trêve hivernale – et à domicile les 20/21 mai.

Les vainqueurs du championnat féminin, Liverpool, disputent leur premier match en WSL depuis 2020 à Reading le week-end d’ouverture, avec Chelsea à domicile la deuxième semaine.

Les fans d’Arsenal mettront un anneau autour des week-ends des 24/25 septembre et 25/26 mars dans leur agenda, avec des matches à domicile et à l’extérieur contre les rivaux du nord de Londres, Tottenham, prévus pour ces dates.

Les matchs d’ouverture du week-end

Voici le premier tour des matchs de la saison 2022/23 de la Super League féminine :

10/11 septembre

Brighton contre Aston Villa

Chelsea contre West Ham

Everton contre Leicester City

Manchester City contre Arsenal

Reading contre Liverpool

Tottenham contre Manchester United

Les derniers matchs du week-end

Voici le dernier tour des matches de la saison 2022/23 de la Super League féminine :

27/28 mai

Arsenal contre Aston Villa

Brighton contre Leicester City

Liverpool contre Manchester United

Manchester City contre Everton

Lecture contre Chelsea

West Ham contre Tottenham

La liste des matches de la Super League féminine de votre club

Arsenal

Aston Villa

Brighton

Chelsea

Everton

La ville de Leicester

Liverpool

Manchester City

Manchester United

En lisant

Tottenham

West Ham

Les dates clés de la saison 2022/23