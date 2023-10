Le choc du Super Sunday entre Liverpool et Man Utd à Anfield n’est que l’un des 19 nouveaux matches présentés par Sky Sports au cours de la période de Noël.

Uni affronter de grands rivaux Liverpool le dimanche 17 décembre, dans ce qui est toujours l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison de Premier League, alors que les deux équipes les plus titrées de l’élite s’affrontent, le match débutant à 16h30.

L’équipe de Jurgen Klopp, actuellement quatrième du classement, accueillera également Arsenal le samedi 23 décembre (coup d’envoi à 17h30), tandis que Chelsea puis voyagez vers Wanderers de Wolverhampton la veille de Noël, avec ce match à Molineux coup d’envoi à 13 heures.

Les Gunners lancent d’ailleurs les festivités festives le 9 décembre avec un Football du samedi soir voyage en haut vol Aston Villa (coup d’envoi à 17h30), avant Ville de Luton divertir les champions Manchester City et Tottenham Hotspur hôte Newcastle United respectivement à 14h et 16h30 le lendemain.

Leaders de la ligue Éperons figurent également sur Football du vendredi soir avec l’équipe du nord de Londres face Forêt de Nottingham au City Ground le 15 décembre, tandis qu’il y aura également de l’action jeudi soir alors que Palais de Cristal et Brighton et Hove Albion rendez-vous à Selhurst Park le 21 décembre (les deux coups d’envoi à 20h).

Sports aériens puis accueille en 2024 avec une série de rendez-vous alléchants, dont Celui de Manchester United voyage à Forêt le 30 décembre (17h30), avant Fulham hôte Arsenal (14h00) le soir du nouvel an et Liverpool divertir Newcastle United (20h) le jour de l’An.

Et enfin, la nouvelle année continue son grand départ alors que Manchester United et Éperons se retrouvera à Old Trafford le dimanche 14 janvier, tandis que Liverpool prendre en charge Bournemouth au Vitality le 21 janvier, avec ces deux Super dimanche Les affrontements débuteront à 16h30.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sam Obaseki et Zac Djellab de Sky Sports discutent jusqu’à présent de cinq des plus grands sujets de discussion de la saison de Premier League.



Calendrier de la Premier League récemment annoncé sur Sky

samedi 9 décembre

Aston Villa vs Arsenal – Premier League, coup d’envoi à 17h30

dimanche 10 décembre

Luton vs Man City – Premier League, coup d’envoi à 14h

Tottenham vs Newcastle – Premier League, coup d’envoi à 16h30

vendredi 15 décembre

Nottingham Forest vs Tottenham – Premier League, coup d’envoi à 20h

samedi 16 décembre

Burnley vs Everton – Premier League, coup d’envoi à 17h30

dimanche 17 décembre

West Ham vs Wolves – Premier League, coup d’envoi à 14h

Liverpool vs Man Utd – Premier League, coup d’envoi à 16h30

jeudi 21 décembre

Crystal Palace vs Brighton – Premier League, coup d’envoi à 20h

vendredi 22 décembre

Aston Villa vs Sheffield United – Premier League, coup d’envoi à 20h

samedi 23 décembre

Liverpool vs Arsenal – Premier League, coup d’envoi à 17h30

Dimanche 24 décembre – Veille de Noël

Wolves vs Chelsea – Premier League, coup d’envoi à 13h

samedi 30 décembre

Nottingham Forest vs Man Utd – Premier League, coup d’envoi à 17h30

Dimanche 31 décembre – Réveillon du Nouvel An

Fulham vs Arsenal – Premier League, coup d’envoi à 14h

Lundi 1er janvier – Jour de l’An

Liverpool vs Newcastle – Premier League, coup d’envoi à 20h

mardi 2 janvier

West Ham vs Brighton – Premier League, coup d’envoi à 19h30

dimanche 14 janvier

Everton vs Aston Villa – Premier League, coup d’envoi à 14h

Man Utd vs Tottenham – Premier League, coup d’envoi à 16h30

samedi 20 janvier

Brentford vs Nottingham Forest – Premier League, coup d’envoi à 17h30

dimanche 21 janvier

Bournemouth vs Liverpool – Premier League, coup d’envoi à 16h30

Les matchs en direct de Sky Sports dans leur intégralité

Vendredi 27 octobre

Crystal Palace vs Tottenham – Premier League, coup d’envoi à 20h

samedi 28 octobre

Wolves vs Newcastle – Premier League, coup d’envoi à 17h30

dimanche 29 octobre

West Ham vs Everton – Premier League, coup d’envoi à 13h

Manchester United vs Manchester City – Premier League, coup d’envoi à 15h30

samedi 4 novembre

Newcastle vs Arsenal – Premier League, coup d’envoi à 17h30

dimanche 5 novembre

Nottingham Forest vs Aston Villa – Premier League, coup d’envoi à 14h00

Luton vs Liverpool – Premier League, coup d’envoi à 16h30

lundi 6 novembre

Tottenham vs Chelsea – Premier League, coup d’envoi à 20h00

samedi 11 novembre

Bournemouth vs Newcastle – Premier League, coup d’envoi à 17h30

dimanche 12 novembre

West Ham vs Nottingham Forest – Premier League, coup d’envoi à 14h00

Chelsea vs Manchester City – Premier League, coup d’envoi à 16h30

samedi 25 novembre

Manchester City vs Liverpool – Premier League, coup d’envoi à 12h30

dimanche 26 novembre

Tottenham vs Aston Villa – Premier League, coup d’envoi à 14h

Everton vs Manchester United – Premier League, coup d’envoi à 16h30

lundi 27 novembre

Fulham vs Wolves – Premier League, coup d’envoi à 20h

samedi 2 décembre

Nottingham Forest vs Everton – Premier League, coup d’envoi à 17h30

dimanche 3 décembre

West Ham vs Crystal Palace – Premier League, coup d’envoi à 14h

Man City vs Tottenham – Premier League, coup d’envoi à 16h30

