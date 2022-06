Calendrier, dates et calendrier de la Ligue 2 2022/23: le comté de Stockport marque le retour de la Ligue de football à domicile contre Barrow et l’hôte de Salford, Mansfield | Nouvelles du football

La saison 2022/23 de la Ligue 2 commence le samedi 30 juillet alors que le comté de Stockport marque son retour en Ligue de football à domicile contre Barrow tandis que les rivaux de la promotion Salford City et Mansfield Town s’affrontent lors d’une journée d’ouverture alléchante.

Les champions de la Ligue nationale Stockport, qui sont l’un des favoris pour obtenir des promotions consécutives, accueillent leur premier match de Ligue 2 en 11 ans contre Pete Wild’s Barrow.

Pendant ce temps, Salford, sous la direction de Neil Wood, recevra la visite du finaliste des barrages de la saison dernière, Mansfield, alors qu’ils cherchent tous les deux à atteindre la Ligue 1 ce trimestre.

Grimsby Town, vainqueur de la finale des barrages de la Ligue nationale, se dirige vers Leyton Orient alors que les espoirs de promotion de Bradford City accueillent les Doncaster Rovers nouvellement relégués à Valley Parade.

L’AFC Wimbledon et Gillingham se rencontrent le jour de l’ouverture après avoir tous deux quitté la Ligue 1 tandis que Crewe, qui a terminé en bas de la division, se rend à Rochdale.

Contrairement au championnat, la Ligue 1 et la Ligue 2 se poursuivront comme prévu tout au long de la Coupe du monde d’hiver, bien que les rencontres puissent être reportées en fonction de l’implication des joueurs dans le tournoi. La saison se terminera le samedi 6 mai avec la finale des barrages qui aura lieu au stade de Wembley le samedi 27 mai.

Les matchs d’ouverture du week-end

Voici le premier tour des matchs de la saison 2022/23 de la Ligue 2 :

Samedi 30 juillet – Tous les matchs 15h KO

AFC Wimbledon contre Gillingham

Bradford City vs Doncaster Rovers

Carlisle United contre Crawley Town

Harrogate Town contre Swindon Town

Leyton Orient contre Grimsby Town

Northampton Town contre Colchester United

Rochdale contre Crewe Alexandra

Salford City vs Mansfield Town

Comté de Stockport contre Barrow

Sutton United vs Newport County

Tranmere Rovers contre Stevenage

Walsall contre Hartlepool United

Ouverture complète des matchs en direct de Sky Sports

Horaire du lendemain de Noël

Lundi 26 décembre – Tous les matchs 15h KO

AFC Wimbledon contre Newport County

Carlisle United contre Bradford City

Crawley Town vs Sutton United

Gillingham contre Colchester United

Harrogate Town contre Grimsby Town

Leyton Orient contre Stevenage

Mansfield Town contre Northampton Town

Rochdale contre Hartlepool United

Salford City contre Barrow

Comté de Stockport contre Crewe Alexandra

Swindon Town contre Walsall

Tranmere Rovers contre Doncaster Rovers

Les derniers matchs du week-end

Voici la dernière série de rencontres pour la saison 2022/23 de la Ligue 2 :

Samedi 6 mai – Tous les matchs 15h KO

Barrow contre Stevenage

Bradford City contre Leyton Orient

Colchester United contre Mansfield Town

Grimsby Town vs AFC Wimbledon

Harrogate Town contre Rochdale

Comté de Newport contre Crewe Alexandra

Salford City contre Gillingham

Stockport County contre Hartlepool United

Sutton United contre Carlisle United

Swindon Town contre Crawley Town

Tranmere Rovers contre Northampton Town

Walsall vs Doncaster Rovers

Les dates clés de la saison 2022/23

La Championnat, Ligue 1 et Ligue deux les saisons commenceront le week-end du 30 juillet. C’est une semaine plus tôt que le début de la campagne 2021/22, ce qui signifie que les équipes auront une pause de 12 semaines entre les saisons.

Cependant, le Championnat fera une pause en milieu de saison pour accueillir pour la première fois une Coupe du monde d’hiver. En conséquence, les matches qui se dérouleront le week-end du 12/13 novembre seront les derniers avant que les joueurs ne soient appelés par leurs pays pour le voyage du tournoi au Qatar.

Le Championnat reprendra ensuite le samedi 10 décembre, huit jours avant la finale de la Coupe du monde, qui doit avoir lieu le dimanche 18 décembre.

La Ligue 1 et la Ligue 2 se poursuivront comme prévu tout au long du tournoi, bien que les rencontres puissent être reportées en fonction de l’implication des joueurs dans la Coupe du monde.

La FA Cup le premier tour proprement dit commence le week-end du samedi 5 novembre, le deuxième tour trois semaines plus tard et le troisième tour le week-end du samedi 7 janvier. La finale aura lieu au stade de Wembley le samedi 3 juin.

La Coupe Carabao commence au cours de la semaine du 10 août, avec le deuxième tour quinze jours plus tard et le troisième tour au cours de la semaine du 9 novembre. La finale aura également lieu à Wembley le dimanche 26 février.

La Trophée Papa John commence par les premiers matchs de groupe de la semaine du 31 août. Les quarts de finale ont lieu la semaine du 11 janvier, les demi-finales de la semaine du 1er février et la finale se tiendra également à Wembley le dimanche 19 mars 2023.