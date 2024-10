Calendrier ALCS Yankees vs Guardians 2024, heures de début, chaîne de télévision

Les Yankees ont heureusement évité un éventuel match 5 de la série de divisions de la Ligue américaine en terminant les Royals en quatre jeudi soir. Bien que New York se soit qualifié pour la série de championnats de la Ligue américaine, ils ne savaient pas encore contre qui ils allaient affronter car le Gardiens s’est rallié tard pour battre les Tigers à Détroit, forçant un match 5 à Cleveland aujourd’hui. Tout comme il l’a fait lors du premier match, Lane Thomas, acquis par Trade Deadline, a porté le coup décisif, lançant un grand chelem contre Tarik Skubal, probablement lauréat du prix Cy Young, pour donner aux Gardiens une avance qu’ils ne renonceraient pas. Pour la première fois depuis 1998, New York et Cleveland s’affronteront pour le fanion AL.

Aaron Judge et les Yankees savent donc ce qui les attend. Comme Kunj l’a écrit au début de ces séries éliminatoires, le moment est venu pour cette génération de Bronx Bombers de laisser sa marque dans l’histoire de l’équipe. Avec tout le respect que je dois aux Gardiens, ils ne sont tout simplement pas du même calibre d’ennemis que les Astros de 2017, 2019 et 2022, qui ont renvoyé les Yanks chez eux lors de leurs trois dernières apparitions à l’ALCS. Les Yankees sont le favori incontesté, et si vous ne pensez pas que ce soit le cas, demandez à un observateur neutre. Le baseball étant le baseball, ils pourrait bien sûr, ils perdent toujours, mais ils devrait gagner.

Si les Yankees font le travail, ils auront alors le 41e fanion de l’histoire de la franchise et le premier en 15 ans, avec une date de Série mondiale contre les Dodgers ou les Mets. S’ils ne le font pas, alors honnêtement, la couronne de l’AL East et la victoire de l’ALDS sur Kansas City ne signifieront pas grand-chose. L’organisation a fait son propre lit en ce qui concerne ces attentes élevées avec le refrain constant de la dernière demi-décennie (et plus) selon laquelle il s’agit d’une « équipe de calibre championnat ». Depuis leur parcours surprise sans victoire en séries éliminatoires entre 2013 et 2016 jusqu’au match 7 de l’ALCS 2017, ces Yankees n’ont pas franchi la prochaine étape.

C’est le moment. Vous trouverez ci-dessous le calendrier ALCS prévu des Yankees pour le meilleur des sept contre les Guardians. Depuis le 12 octobre, nous disposons des temps de premier lancer uniquement pour les jeux 1 et 2.

Calendrier ALCS des Yankees 2024 Jeu Date Temps Emplacement TV Jeu Date Temps Emplacement TV 1 lundi 14 octobre 19 h 37 HE Stade Yankee SCT/truTV/Max 2 mar. 15 octobre 19 h 37 HE Stade Yankee SCT/truTV/Max 3 jeu. 17 octobre À déterminer Champ progressif SCT/Max 4 vendredi 18 octobre À déterminer Champ progressif SCT/Max 5* sam. 19 octobre À déterminer Champ progressif SCT/Max 6* lundi 21 octobre À déterminer Stade Yankee SCT/Max 7* mar. 22 octobre À déterminer Stade Yankee SCT/Max

*si nécessaire

Le seul affrontement de lanceurs que nous pouvons affirmer avec certitude à l’heure actuelle est que les as Gerrit Cole et Tanner Bibee s’affronteront lors du deuxième match au Yankee Stadium, même s’il semble au moins probable que le premier match sera Carlos Rodón contre Alex Cobb ( Clarke Schmidt est en jeu pour New York également). Contrairement à l’ALDS, un quatrième partant sera nécessaire dans cette série, alors cherchez Luis Gil pour démarrer le quatrième match et peut-être Joey Cantillo pour Cleveland. Moins il y a de jours de repos, cela signifie que l’enclos des releveurs devrait également avoir un bras supplémentaire, soustrayant les deux bancs – consultez une liste potentielle des Yankees ici. Le skipper des Gardiens Stephen Vogt appréciera l’aide, car son excellent enclos des releveurs a vu une tonne de travail lors du triomphe de l’ALDS sur les Tigres.

Restez à l’écoute pour plus d’aperçus et de pannes d’ALCS ! On se verra lundi soir.