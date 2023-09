Calendrier, actualités sur les blessures, dernières cotes

L’équipe de football invaincue n°17 ​​des Duke Blue Devils revient à Durham pour son quatrième match à domicile de la saison alors qu’elle accueille le n°11 de Notre Dame Fighting Irish au cours de la semaine 5.

Duke, l’une des quatre équipes encore invaincues de l’ACC avec Florida State, Louisville et North Carolina, revient d’une défaite 41-7 contre UConn à East Hartford. Le quart-arrière Riley Leonard a obtenu une fiche de 23-34 pour 248 verges par la passe avec un touché pour les Blue Devils. Duke entre dans le jeu en ayant accordé le moins de points aux adversaires de toutes les équipes de l’ACC.

Les Fighting Irish sont sur la route et cherchent à revenir dans la colonne des victoires après une défaite à la dernière seconde contre l’Ohio State, n°4, à domicile, 17-14. Le quart-arrière Sam Hartman avait une fiche de 17-25 avec 175 verges et un touché dans le match.

Notre Dame:L’entraîneur-chef Marcus Freeman a un nouveau plan pour éviter de futurs scénarios de défaite après l’Ohio State

Comment regarder Notre Dame contre Duke : chaîne de télévision et streaming

Début du jeu: 19 h 30 HE

Emplacement: Stade Wallace Wade, Durham, Caroline du Nord

Télévision par câble: abc

Streaming: Application ESPN

Nouvelles des blessures

Les Blue Devils manquent toujours le receveur Eli Pancol, qui n’a pas encore joué un seul match cette saison après avoir dû être opéré d’une blessure au bas du corps.

Le receveur de Notre Dame, Deion Colzie, est blessé au genou, selon l’entraîneur-chef Marcus Freeman. Les Fighting Irish pourraient également être privés de leur receveur n°2, car Jayden Thomas est « discutable » en raison d’une tension aux ischio-jambiers.

Cotes NCAAF Semaine 5 : lignes Notre Dame contre Duke, tendances des paris

Notre-Dame est favoris pour vaincre Duke, selon les cotes BetMGM NFL. Vous cherchez à parier ? Découvrez les meilleures applications mobiles de paris sportifs proposant des promotions de paris sur la NFL en 2023.

Cotes des paris, jeudi matin :

Spread : Notre Dame (-5,5)

Moneyline : Notre-Dame (-210) ; Duc (+170)

Plus/moins : 52,5

Réactions excessives de la semaine 4 du football universitaire :Trop de battage médiatique sur le Colorado ? La pire perte de Notre-Dame ?

Calendrier et résultats restants de Duke Football

Toutes les heures sont de l’Est.

Semaine 1 : Duke 28 – 7 Clemson FINAL

Semaine 2 : Duke 42- 7 Lafayette FINAL

Semaine 3 : Duke 38 – 14 Nord-Ouest FINAL

Semaine 4 : Duke 41 – 7 UConn FINAL

Semaine 5 : Duke contre Notre Dame, 19h30, ABC

Semaine 6 : AU REVOIR

Semaine 7 : Duke contre NC State, à déterminer, à déterminer

Semaine 8 : Duke @ Florida State, à déterminer, à déterminer

Semaine 9 : Duke @ Louisville, à déterminer, à déterminer

Semaine 10 : Duke contre Wake Forest, 19h30, ESPN

Semaine 11 : Duke @ Caroline du Nord, à déterminer, à déterminer

Semaine 12 : Duke @ Virginia, à déterminer, à déterminer

Semaine 13 : Duke contre Pittsburgh, à déterminer, à déterminer

Choix de football universitaire de la semaine 5 :Pronostics pour chaque match du Top 25 lors d’un week-end bien rempli

