Calendrier 2021 de la NFL: les Buccaneers de Tampa Bay ouvriront la saison contre les Cowboys de Dallas | Nouvelles de la NFL

Tom Brady reviendra en Nouvelle-Angleterre lors de la saison 2021 – la première fois depuis son déménagement à Tampa Bay à l’intersaison 2020

Les Buccaneers de Tampa Bay commenceront la défense de leur titre du Super Bowl en accueillant les Cowboys de Dallas au Raymond James Stadium alors qu’ils lèvent le rideau sur la saison 2021 de la NFL le jeudi 9 septembre.

Tom Brady commencera sa poursuite d’un huitième anneau entouré de chaque partant du triomphe du Super Bowl des Bucs contre les Chiefs de Kansas City en février, tandis que les Cowboys devraient être stimulés par le retour du quart-arrière Dak Prescott après la fin de la saison. blessure en octobre.

Pour la première fois dans l’histoire de la NFL, il y aura un 17e match de saison régulière, tandis que la ligue fera également son retour à Londres après un an d’absence alors que les Falcons d’Atlanta et les Jaguars de Jacksonville accueillent respectivement les Jets de New York et les Dolphins de Miami.

Calendrier de la première semaine (toutes les heures sont au Royaume-Uni) Jeudi 10 septembre Cowboys de Dallas aux Buccaneers de Tampa Bay 1 h 20 Dimanche 12 septembre Jacksonville Jaguars @ Houston Texans 18h Pittsburgh Steelers @ Bills de Buffalo 18h Jets de New York @ Panthers de la Caroline 18h Arizona Cardinals @ Titans du Tennessee 18h Chargeurs Los Angeles à Washington 18h Vikings du Minnesota @ Bengals de Cincinnati 18h San Francisco 49ers @ Detroit Lions 18h Eagles de Philadelphie @ Falcons d’Atlanta 18h Seattle Seahawks @ Colts d’Indianapolis 18h Cleveland Browns @ Kansas City Chiefs 21h25 Miami Dolphins @ New England Patriots 21h25 Denver Broncos @ Giants de New York 21h25 Packers de Green Bay @ New Orleans Saints 21h25 Ours de Chicago aux Rams de Los Angeles 1 h 20 Lundi 13 septembre Ravens de Baltimore à Las Vegas Raiders 12h15

Une intersaison productive a vu les Bucs devenir la première équipe de l’ère du plafond salarial (depuis 1994) à ramener les 22 partants du Super Bowl, ainsi que de se renforcer dans le repêchage de la NFL avec les ajouts du secondeur de premier tour Joe Tryon et du receveur large. Jaelon Darden.

Les Cowboys ont quant à eux poursuivi une campagne extrêmement décevante de 6 à 10 en concluant à Prescott un nouvel accord de 160 millions de dollars sur quatre ans avant de s’attaquer à une défense sans intérêt en recrutant huit joueurs de ce côté du ballon, y compris le secondeur hors pair de Penn State, Micah Parsons.

Ailleurs au cours de la première semaine, Sam Darnold pourrait affronter son successeur des Jets de New York, Zach Wilson, après avoir été échangé aux Panthers de la Caroline pour faire de la place pour le choix n ° 2 au classement général, Trevor Lawrence commence sa carrière avec les Jaguars de Jacksonville contre les Texans de Houston.

Carson Wentz rencontre les Seahawks de Seattle lors de son premier match en tant que quart-arrière des Colts d’Indianapolis et les Chiefs de Kansas City accueillent les Browns de Cleveland dans un match revanche passionnant de la ronde divisionnaire de la saison dernière.

Les Chicago Bears, probablement dirigés par le quart-arrière de premier tour Justin Fields, se rendent aux Los Angeles Rams de Matthew Stafford pour le premier Sunday Night Football de la saison, avant que Lamar Jackson et les Baltimore Ravens ne se rendent à Las Vegas pour jouer les Raiders dans un look intrigant. ouverture du concours de football du lundi soir.

La quatrième semaine verra Brady retrouver les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lorsque les Bucs se rendront à Foxborough pour un football du dimanche soir qui fera la une des journaux, avant que la semaine cinq n’offre à Josh Allen et aux Buffalo Bills une chance de se venger à Kansas City après leur défaite au championnat de l’AFC.

Jeux NFL Londres 2021 Dimanche 10 octobre Jets de New York aux Falcons d’Atlanta Stade de Tottenham Hotspur Dimanche 17 octobre Miami Dolphins @ Jacksonville Jaguars Stade de Tottenham Hotspur

Calendrier de Thanksgiving Day Jeudi 25 novembre Chicago Bears @ Detroit Lions Las Vegas Raiders aux Cowboys de Dallas Buffalo Bills @ Saints de la Nouvelle-Orléans

L’avenir de la NFL sera exposé à Londres en octobre lorsque Kyle Pitts et les Falcons affronteront Zach Wilson et les Jets, et des joueurs comme Lawrence, Travis Etienne et James Robinsons se présenteront pour les Jags contre les dauphins de Tua Tagovailoa.

Comme le veut la tradition, Thanksgiving Day débutera avec les Lions de Detroit lorsqu’ils accueilleront les Bears en ville, avant que les Raiders ne jouent les Cowboys et que les Bills ne prennent la route contre les Saints de la Nouvelle-Orléans.

Le jour de Noël, Baker Mayfield et les Browns renforcés espèrent imposer leur autorité aux Packers de Green Bay à Lambeau Field, tandis que les Colts et les Cardinals de l’Arizona s’affronteront également dans leur poursuite des séries éliminatoires.

