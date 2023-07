Caleb Willingham, le mari de la star de 1 000 lb Sisters, Tammy Slaton, est mort à 40 ans: « Tu nous manqueras à jamais »

Caleb Willingham, le mari de la star de télé-réalité Tammy Slaton, est décédé. Il avait 40 ans.

Willingham a fait des apparitions dans la série TLC « 1 000 lb Sisters », qui suit les parcours de perte de poids de sa femme et de sa sœur Amy, qui pèsent ensemble plus de 1 000 livres. Deadline a rapporté samedi que la mort de Willingham avait été confirmée par sa belle-mère, bien qu’aucune cause de décès n’ait été donnée.

Slaton a ensuite partagé un hommage émouvant à Willingham sur Instagram alors qu’elle publiait un diaporama de photos les montrant tous les deux.

« Rip sweet angel, tu nous manqueras à jamais et tu nous aimeras tellement », a écrit la personnalité de la télévision dans la légende.

Elle a poursuivi : « Merci Caleb de m’avoir montré le vrai amour et le bonheur. »

Sur trois des photos partagées par Slaton, les deux ont été vus posant ensemble devant un sapin de Noël. Slaton a enroulé ses bras autour du cou de Willingham alors que la paire rayonnait vers la caméra. Willingham, qui était assis dans un fauteuil roulant, portait un sweat-shirt noir tandis que Slaton portait un sweat-shirt camouflage. La paire portait à la fois des tubes respiratoires et des lunettes.

Sur la quatrième photo, Slaton et Willingham ont été vus assis à une table recouverte d’une nappe à imprimé bonhomme de neige devant deux sacs à lunch en papier décorés d’arcs de Noël.

Dans une déclaration au magazine People, Slaton a déclaré : « Je suis dévastée d’apprendre la nouvelle du décès de mon mari. C’était mon meilleur ami et je l’aimais beaucoup. »

Elle a poursuivi : « Quand j’ai rencontré Caleb, il est devenu mon ange gardien et maintenant il veille vraiment sur moi. Nos familles apprécient la sympathie de chacun et vous demandent de respecter notre vie privée en ce moment. »

Willingham et Slaton sont tombés amoureux après s’être rencontrés en 2022 alors qu’ils séjournaient tous les deux au centre de réadaptation de Windsor Lane dans l’Ohio, par Gens. Slaton est entré en cure de désintoxication dans le but de perdre suffisamment de poids pour se qualifier pour une chirurgie bariatrique pendant que Willingham était traité pour l’obésité.

Les deux se sont mariés au centre de désintoxication en novembre dernier et leur mariage a été diffusé lors de la finale de la saison 4 de « 1 000 lb Sisters » en mars.

« Le jour de notre mariage était parfait, il y avait tellement d’amour dans la pièce », a déclaré Tammy à People à l’époque. « J’ai littéralement épousé mon meilleur ami. »

« Vous me connaissiez tous sous le nom de Tammy Slaton, mais maintenant vous me connaissez tous sous le nom de Mme Tammy Willingham », a-t-elle ajouté. « Je suis marié maintenant ! »

Slaton et Willingham, également surnommés « Killa K » et « Double K », se seraient séparés en mai, selon Deadline.

Plus tôt cette semaine, Slaton a publié un selfie miroir pleine longueur pour montrer sa perte de poids spectaculaire après avoir subi une chirurgie bariatrique l’année dernière. Dans une interview de juin avec People, elle a révélé qu’elle avait pu retirer son tube respiratoire après avoir perdu des centaines de livres.

Dans une vidéo Instagram qu’elle a partagée le mois dernier, Slaton a été vue marchant seule après avoir utilisé un fauteuil roulant ou un déambulateur.