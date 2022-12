Caleb Williams remporte le trophée Heisman

C’était la deuxième année que le quart-arrière de l’Ohio State, CJ Stroud, souriait et applaudissait lorsqu’un autre finaliste remportait le trophée Heisman. L’année dernière, Stroud était finaliste mais a terminé dernier des votes parmi le groupe, alors que Bryce Young de l’Alabama a remporté le prix. Young n’était pas finaliste cette année et Stroud était le favori pour gagner pendant la majeure partie de la saison, surtout après un match contre Michigan State au cours duquel il a lancé pour 361 verges et six touchés. Mais Stroud a eu du mal au cours de la dernière ligne droite de la saison, notamment lors d’une défaite de 45-23 contre le Michigan.

Cela aurait pu être la dernière chance de Stroud au Heisman. Il sera éligible pour le repêchage de la NFL après cette saison, et il devrait être un choix de première ronde.

Parmi les finalistes, le quart-arrière chrétien du Texas Max Duggan semblait le vainqueur le plus improbable avant la saison. Duggan, un partant de trois ans, a été mis au banc en faveur du recrue Morris en chemise rouge, puis repoussé dans la formation de départ après que Morris se soit blessé la première semaine. Duggan a mené Texas Christian à un dossier de 12-1 et à une place en séries éliminatoires de football universitaire, et ses chiffres étaient stellaires – 3 321 verges par la passe, 36 touchés – et pourtant toujours un pas derrière Williams.

Le quart-arrière de Géorgie Stetson Bennett visait à être le premier vainqueur des Bulldogs depuis Herschel Walker en 1982. Walker, un ancien figurant, était le seul finaliste à remporter son match pour le titre de conférence, mais il n’avait pas les statistiques criardes de l’autre joueurs.

Williams est le huitième vainqueur Heisman de l’USC – techniquement – mais la NCAA a annulé la victoire de Reggie Bush en 2005 après avoir déterminé que lui et sa famille avaient accepté des centaines de milliers de dollars en cadeaux de deux agents californiens alors qu’il était à l’université. Bush a rendu le prix en 2010 et il a d’abord été interdit de s’associer définitivement à l’USC, mais l’interdiction a été réduite à 10 ans en 2017.