Caleb Williams relève le défi de Drake Maye

Le moment de la mi-saison est le moment idéal pour compiler un projet de simulation de la NFL. Même si les équipes ne se tournent pas déjà vers le repêchage de l’année à venir, plusieurs bases de fans le font déjà.

Même si la saison de football universitaire a vu plusieurs joueurs se faire connaître, les meilleurs espoirs du repêchage de cette année restent les quelques élites qui s’étaient déjà imposées comme les meilleurs du groupe plus d’un an après leur date de repêchage. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de surprises en tête de commande, qui reste en évolution. Mais pour l’instant, ces premiers choix semblent être une course aux noms que beaucoup connaissent depuis un certain temps.

En utilisant une approximation de ce à quoi ressemblerait le premier tour si la saison se terminait aujourd’hui, voici le dernier repêchage simulé de la NFL 2024 de USA TODAY Sports :

1. Cardinaux de l’Arizona – Caleb Williams, QB, USC

Après avoir montré quelques combats en début de saison, les Cardinals se situent à 1-8 et sont en pole position pour le choix n°1… ce qui correspond à ce que la plupart des gens attendaient de la franchise en difficulté. Le suivi de Williams après son éblouissante campagne pour le Trophée Heisman ne s’est pas déroulé comme prévu, mais il en dit long sur le fait qu’une saison au cours de laquelle il a inscrit 38 touchés en 10 matchs et livré à plusieurs reprises des moments forts singulièrement spectaculaires l’a soumis à un examen minutieux. La performance sous pression du 6-1 et 215 livres a pris un pas en arrière considérable, bien que le casting de soutien de l’USC lui ait rendu peu de services. Pourtant, Williams est sans égal en tant que meneur de jeu, et bon nombre des problèmes apparus cette année devraient être résolus s’il réduit sa chasse au gros gibier. Même avec les complications contractuelles de Kyler Murray et les Cardinals ayant de nombreux autres besoins pour réparer sans doute la liste la plus déficiente en talent de la NFL, l’Arizona aurait extrêmement du mal à laisser passer un quart-arrière du calibre de Williams.

2. Chicago Bears (des Carolina Panthers) – Drake Maye, QB, Caroline du Nord

Beau retour pour le directeur général Ryan Poles lors de l’échange de l’année dernière pour descendre de la première place, car il est maintenant sur le point de décrocher une pierre angulaire supplémentaire de la franchise avec une sélection parmi les deux premiers. Même s’il semble encore peu probable qu’il puisse dépasser Williams en tant que favori pour devenir le choix n°1, Maye s’est au moins mis dans la conversation – et il n’est pas un simple lot de consolation. Le passeur de 6 pieds 4 pouces et 230 livres possède une force de bras rare pour attaquer vers le bas du terrain, et il est à l’aise pour opérer à la fois depuis la poche et en mouvement. Prendre un autre signaleur outillé de Tar Heel invitera sûrement beaucoup de blagues de la part de ceux qui préfèrent oublier l’ère Mitchell Trubisky, mais Maye est une perspective clairement supérieure – et celle qui donnerait aux Bears une réinitialisation nécessaire après le développement bâclé de Justin Fields. .

3. Ours – Marvin Harrison Jr., WR, État de l’Ohio

La misère prolongée de Chicago au poste de quart-arrière a été particulièrement épouvantable, mais les odeurs de l’organisation au niveau large ont été quelque chose à voir. Si les Bears sont capables de recruter à la fois un signaleur de haut niveau et Harrison, qui est peut-être le meilleur receveur potentiel depuis plus d’une décennie, la franchise pourrait avoir l’un des projets de repêchage les plus en vogue depuis un certain temps. Avec son penchant pour les attrapés acrobatiques et sa grande variété de façons de battre ses adversaires, la cible de 6 pieds 4 pouces et 205 livres offre peu de raisons de trouver à redire à son jeu. Le faire équipe avec DJ Moore donnerait aux Bears l’un des tandems de réception les plus redoutables pour les années à venir.

4. Giants de New York – Brock Bowers, TE, Géorgie

Daniel Jones – ou quiconque dirigera cette attaque en 2024 et au-delà – a besoin de faire la différence. C’était vrai lors de l’intersaison dernière, lorsque les Giants ont remanié leur corps de réception, et cela reste vrai maintenant alors que les Giants regardent les restes d’une saison criblée de blessures qui ont révélé leurs lacunes offensives généralisées. S’il est pris ici, Bowers égaliserait Kyle Pitts pour le titre d’ailier rapproché le mieux repêché de l’histoire de la NFL, mais même l’opération à la cheville de cette année ne devrait pas effrayer les équipes de l’un des espoirs les plus stables de cette classe. Le lauréat du prix Mackey a démontré à plusieurs reprises qu’il pouvait prendre le contrôle d’un match et être le rare joueur à son poste pouvant être la cible principale d’une attaque de passe.

5. Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Olu Fashanu, OT, Penn State

Bill Belichick n’a jamais fait partie des cinq premiers repêchés au cours de son séjour en Nouvelle-Angleterre, mais cette année suscite plusieurs premières malvenues pour le légendaire entraîneur-chef. Bien que cette décision ne soit pas aussi scintillante que de recruter l’un des meilleurs quarts ou Harrison pour reconfigurer l’offensive languissante, Fashanu aux pieds légers pourrait néanmoins être un élément fondamental pour cette unité. L’un des espoirs de protection contre les passes les plus prometteurs depuis un certain temps, le bloqueur de 6-6 et 320 livres peut prendre le relais de l’agent libre imminent Trent Brown au poste de plaqueur gauche et offrir un meilleur confort à Mac Jones – ou au remplacement éventuel du quart-arrière.

6. Rams de Los Angeles – Dallas Turner, OLB, Alabama

Los Angeles a investi trois choix au repêchage dans sa course aux avant-postes cette année, le choix de troisième ronde Byron Young étant prometteur tout en menant toutes les recrues avec cinq sacs. Il faudra cependant un investissement important pour rééquiper correctement un front sept qui dépend trop d’Aaron Donald. Turner a rejoint le Crimson Tide après le départ de Will Anderson Jr., marquant sept sacs tout en créant constamment une pression.

7. Packers de Green Bay – Joe Alt, OT, Notre Dame

Un territoire plus inconnu pour une autre franchise légendaire ici, puisque le dernier choix des Packers parmi les 10 premiers au repêchage était BJ Raji en 2009. Quelque chose doit donner cette intersaison au plaqueur gauche David Bakhtiari, qui ratera le reste de la saison en raison d’un problème de cartilage. son genou et est prêt pour un plafond intenable de 40,5 millions de dollars en 2024. Que le double All-Pro de 32 ans revienne ou non, l’Alt de 6-8 et 322 livres est le genre de bloqueur composé qui aiderait solidifier ce front pour les années à venir.

8. Buccaneers de Tampa Bay – Keon Coleman, WR, État de Floride

Tampa Bay pourrait-il se diriger vers une scission avec son meilleur receveur de tous les temps ? Mike Evans n’a pas reçu la prolongation de contrat qu’il cherchait, et le joueur de 30 ans pourrait être très demandé s’il ne reçoit pas l’étiquette de franchise. S’il partait, Coleman, 6 pieds 4 pouces et 215 livres, pourrait devenir une cible explosive à associer à Chris Godwin.

9. Broncos de Denver – Chop Robinson, DE, Penn State

La défense de Denver s’est relevée de sa chute en début de saison, mais la course à l’avantage aura besoin de plus que Nik Bonitto et Jonathan Cooper après avoir abandonné Bradley Chubb et Randy Gregory l’année dernière. Alors que les outils physiques considérables de Robinson doivent encore se fondre dans une production cohérente, les passeurs avec ses traits d’élite n’ont pas tendance à durer au-delà du milieu du premier tour au plus tard.

10. Titans du Tennessee – Kool-Aid McKinstry, CB, Alabama

À un moment donné, le directeur général Ran Carthon devra tenir compte des échecs du régime précédent sur plusieurs choix de cornerback en début de ronde. McKinstry, 6 pieds 1 pouce et 195 livres, apporte les compétences de couverture composées qui aideraient à donner au Tennessee une réponse aux jeunes quarts qu’il devra affronter dans la division dans les années à venir.

11. Falcons d’Atlanta – Jared Verse, DE, État de Floride

Il n’y a pas beaucoup de choses que le coordinateur défensif de première année Ryan Nielsen peut faire avec une collection de talents médiocres, en particulier avec la ruée vers l’avantage décevante d’Atlanta. Bien que Verse n’ait pas égalé la production éclatante de la campagne de la saison dernière avec les Seminoles, le 6-4 et 260 livres fournirait quand même une secousse immédiate à ce groupe.

12. Commandants de Washington – JC Latham, OT, Alabama

Peu importe à quel point Washington peut être encouragé par la demi-saison de Sam Howell en tant que titulaire, ses 44 pires sacs de la ligue ont sûrement été accueillis par des grimaces. Ce problème est peut-être au moins quelque peu lié à son style de jeu, mais la ligne offensive des Commanders a également connu son lot de défaillances. Quoi qu’il en soit, faire appel à l’imposant Latham marquerait un pas dans la bonne direction.

13. Colts d’Indianapolis – Rome Odunze, WR, Washington

Le développement d’Anthony Richardson étant la principale préoccupation d’Indianapolis dans un avenir proche, le directeur général Chris Ballard serait sage d’équiper son jeune signaleur d’une autre menace extérieure – surtout si l’équipe ne se mobilise pas pour signer à nouveau Michael Pittman Jr. hors saison. Odunze possède de nombreuses caractéristiques d’un choix classique de Ballard : bien construit (6-3, 215 livres), rusé et capable de remporter des attrapés contestés pour faciliter la vie de son quart-arrière.

14. Raiders de Las Vegas – Nate Wiggins, CB, Clemson

Quel que soit le régime qui prendra le relais pour Josh McDaniels et Dave Ziegler, il pourrait s’attaquer à presque toutes les positions défensives ici et aboutir probablement à une mise à niveau substantielle. Le cornerback, cependant, ressemble à un point sensible particulier, et le Wiggins de 6-2 et 185 livres possède les compétences de couverture collantes pour élever le secondaire.

15. Cardinaux (des Texans de Houston) – Laiatu Latu, DE, UCLA

Même si le résultat du retour dans un accord avec les Texans ne sera probablement pas le top cinq attendu par beaucoup, il s’agit toujours d’une belle opportunité pour l’Arizona de s’attaquer à sa défense terriblement sous-équipée. Latu a constamment fauché tous ses adversaires au cours de la dernière année et demie, avec ses 11 sacs en 2023 se classant au deuxième rang parmi tous les joueurs de Power Five. Bien qu’il fasse l’objet d’un examen approfondi après avoir dû prendre sa retraite pour raisons médicales à Washington en raison d’une blessure au cou, le 6”5” et 265 livres fournit le genre de force constante que Jonathan Gannon convoiterait sans aucun doute.

16. Jets de New York – Amarius Mims, OT, Géorgie

Duane Brown et Mekhi Becton sont sur le point de devenir agents libres, et revenir en arrière avec le plan de protection actuel ne semble pas viable pour une équipe qui reste all-in avec Aaron Rodgers en 2024. Mims est loin d’être une entité établie après une cheville. une opération chirurgicale a interrompu sa première année en tant que titulaire à temps plein, mais on ne peut nier le potentiel d’échelon supérieur du plaqueur offensif de 6-7 et 330 livres.

17. Chargers de Los Angeles – Cooper DeJean, CB, Iowa

Aucune équipe n’a été brûlée par la passe avec autant de cohérence et de gravité que les Bolts, qui ont accordé un…