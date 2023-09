Caleb Williams propulse l’USC à 49 points en première mi-temps face à Stanford

Caleb Williams a réussi 281 verges et trois touchés et a couru pour un autre score tout en ne jouant que la première mi-temps, Zachariah Branch a renvoyé un botté de dégagement de 75 verges pour un touché, et le numéro 6 de l’USC a mis Stanford en déroute 56-10 samedi soir dans cette rivalité vieille de plusieurs décennies. dernier chapitre dans un avenir prévisible.

MarShawn Lloyd et Austin Jones se sont également précipités pour marquer, et Dorian Singer, Brenden Rice et Lake McRee ont capté des passes de TD tandis que leur vainqueur du trophée Heisman a mené l’USC (3-0, 1-0 Pac-12) à l’une des premières mi-temps les plus prolifiques de l’histoire. histoire de l’école.

Les Trojans ont accumulé 433 verges offensives et obtenu sept touchés par sept joueurs tout en prenant une avance de 49-3 à la mi-temps – la troisième plus grande de l’histoire du Pac-12 – lors du dernier match d’ouverture de la conférence, du moins dans sa configuration actuelle.

L’USC se dirige vers le Big Ten et Stanford rejoindra l’ACC l’année prochaine après l’effondrement de la conférence qu’ils ont élu domicile sous diverses formes depuis 1922. Il s’agissait également de la dernière réunion prévue entre l’USC et son plus ancien rival d’une série qui a commencé en 1905, même si les écoles privées pourraient le reprendre dans le futur.

L’USC a généreusement utilisé ses remplaçants en seconde période lors de sa victoire contre le Cardinal (1-1, 0-1), qui a perdu pour la première fois sous la direction du nouvel entraîneur Troy Taylor.

Ashton Daniels s’est blessé en étant limogé au début du deuxième quart-temps de son deuxième départ en carrière pour Stanford. Le remplaçant Justin Lamson a réussi 121 verges et s’est précipité pour le seul touché du Cardinal avec 3:35 à jouer.

Points forts : l’USC passe devant Stanford

Williams n’a obtenu que sept séries offensives, mais il a montré tous les aspects du talent attendu pour faire de lui le choix n ° 1 lors du prochain repêchage de la NFL. Il a fait une course TD de 21 verges lors du premier drive de l’USC, et il a lancé une passe spectaculaire de TD de 75 verges à Rice au deuxième quart pour donner une avance de 42-3 à l’USC.

La défense de l’USC a également bien performé en première mi-temps, provoquant deux revirements et limitant Stanford à 146 verges après avoir connu des périodes d’incohérence lors des deux premières victoires éclatantes des Trojans cette saison.

Les Trojans ont obtenu un autre jeu spectaculaire de Branch, l’étudiant de première année de Las Vegas qui a aligné un botté de dégagement au début du deuxième quart-temps et divisez l’unité de couverture de Stanford en deux. Branch a renvoyé un coup d’envoi pour un TD en ses débuts électrisants il y a deux semaines.

L’USC avait une avance de 14-0 en moins de six minutes. Après que Williams ait poussé Zahran Manley de Stanford sur les 3 derniers mètres dans la zone des buts lors de sa première course de TD, Max Williams a intercepté la deuxième passe de Daniels et l’a renvoyée à l’intérieur du Stanford 5, menant à TD de Lloyd.

Le retour de botté de dégagement de Branch TD a donné une avance de 28-0 aux Trojans. Après que Jamil Muhammad ait forcé un échappé pour l’USC, Williams a terminé un autre entraînement avec un autre effort brillant, prolongeant un jeu avec son caractère insaisissable avant de lancer. une fléchette de 19 mètres à Singer 10h42 avant la mi-temps.

LES À EMPORTER

Stanford : L’offensive impressionnante affichée à Hawaï la semaine dernière a disparu contre un adversaire d’élite. Le Cardinal semble avoir un déficit de talent après deux saisons consécutives perdantes et un changement d’entraîneur, mais Taylor n’en est qu’au début de son processus de reconstruction.

USC : Ce jeu de rivalité signifiait clairement beaucoup pour les Troyens, qui ont célébré chaque gros jeu sur la touche et l’ont mis en valeur tout au long de la première mi-temps. L’équipe de Lincoln Riley a une semaine de congé avant que le calendrier ne se durcisse, et les Trojans semblent prêts à passer à l’étape suivante.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

La défaite de l’Alabama contre le Texas pourrait permettre à l’USC de se hisser dans le Top 5, ou les Longhorns pourraient devancer les Trojans malgré cette victoire impressionnante.

SUIVANT

Stanford : accueille l’État de Sacramento le samedi 16 septembre.

USC : Dans l’État de l’Arizona le samedi 23 septembre.

Reportage de l’Associated Press.

