Caleb Williams offre un spectacle digne de Heisman alors que l’USC résiste au Colorado, 48-41

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

BOULDER, Colorado — Alors que la ligne de touche du Colorado se gonflait de célébrités, d’athlètes, de recrues et de divers boosters près de l’entrée du Folsom Field samedi, le quart-arrière de l’USC, Caleb Williams, a effectué ses échauffements d’avant-match au loin. Une ou deux caméras égarées s’aventuraient occasionnellement vers la zone sud pour filmer le vainqueur de Heisman en train de s’étirer, mais le joueur le plus remarquable du sport était en grande partie laissé à une paix relative pour se préparer à un départ très tôt malgré une foule à guichets fermés.

Finalement, il s’est dirigé vers le banc des Troyens, se balançant au son de la musique dans ses écouteurs. Alors qu’il s’asseyait pour regarder et distribuer des high-fives aux coéquipiers qui passaient, Williams a finalement regardé à travers le terrain pour voir ce qui causait tout ce chahut.

Bien qu’il n’ait regardé personne des Buffs ni participé à l’observation des étoiles, c’était presque comme s’il prenait note de l’endroit où toute son attention était dirigée.

Tu veux un spectacle ? Je vais vous donner un spectacle.

Williams en a certainement mis un pour permettre au numéro 8 de l’USC de conserver une victoire de 48-41 lors du « Big Noon Saturday » pour battre Deion Sanders et le Colorado et envoyer une déclaration selon laquelle c’est le cardinal et l’or auxquels vous voulez prêter attention en septembre. s’estompe en octobre de cette année.

Voici ce que vous devez savoir sur le jeu :

Joueur du jeu

C’est répétitif étant donné qu’il est le vainqueur en titre du trophée Heisman et le favori pour remporter deux bras raides d’affilée, mais Williams sera le choix par défaut pour tout match pour lequel il entrera sur le terrain parce qu’il n’est pas seulement si bon – il prend juste fini avec le ballon dans les mains. On aurait presque dit qu’il prenait personnellement une partie de l’attention dirigée vers la ligne de touche opposée, car le junior de Washington DC était éblouissant dès le premier match. Il a lancé pour 374 verges et six touchés, un sommet en carrière, coupant et coupant de manière appropriée l’une des pires défenses du Pac-12 devant plus de deux douzaines de dépisteurs de la NFL. C’était le 13e match consécutif au cours duquel il réussissait trois touchés ou plus – la deuxième plus longue séquence consécutive d’un joueur au cours des deux dernières décennies – et il a poussé ses chiffres de la première mi-temps dans les airs pour la saison à un score révélateur de 70- de-87 (80%), 1 077 yards et 14 touchdowns.

Si vous ajoutez ses trois scores au sol avant d’aller aux vestiaires, le choix potentiel n ° 1 au classement général mènerait le pays en touchés même s’il n’avait joué que les deux premiers quarts. Le seul défaut qu’il a eu est survenu à la fin du troisième quart-temps lorsqu’il est devenu un peu gourmand dans les airs des Flatirons, lançant sa première interception de la saison sur un flotteur que Jaylen Ellis a facilement abattu pour le seul chiffre d’affaires des Trojans.

Où Caleb Williams de l’USC serait-il classé parmi les enfants de Deion Sanders ?

Jeu du jeu

Williams n’a pas attendu longtemps pour mettre son empreinte sur le jeu avec un jeu qui aurait fait rougir même Patrick Mahomes, se précipitant avec une demi-journée à lancer (OK, juste Sept secondes pour être précis) avant de finalement trouver Tahj Washington grand ouvert au milieu du terrain au milieu du premier quart-temps. L’écarteur s’est frayé un chemin à travers un secondaire cassé, parcourant 71 verges pour le score pour couronner un entraînement de trois jeux. Cela a permis aux visiteurs d’augmenter de deux scores et d’établir qu’il y aurait peu de résistance à l’offensive la plus prolifique du football universitaire malgré le démarrage précoce de leur horloge biologique.

Le tournant du jeu

Après que l’USC ait augmenté de 14 au premier quart, le quart-arrière du Colorado Shedeur Sanders a choisi un moment peu judicieux pour lancer sa deuxième interception de la saison, frappant le corner des Trojans Christian Roland-Wallace dans les chiffres. Roland-Wallace a fini par le renvoyer aux abords de la zone rouge. Il n’a fallu que quatre jeux pour que l’équipe classée huitième dans les sondages marque à nouveau et signale qu’il n’y aurait pas grand-chose qui les arrêterait le reste de la journée.

Statistique clé

Il a fallu attendre 6 min 44 s au quatrième quart pour que les Trojans réalisent plus de tentatives de troisième essai (huit) que de touchés (sept).

Quelle est la prochaine étape pour l’USC ?

Les Trojans rentreront chez eux pour affronter l’Arizona pour un match de fin de soirée au Coliseum, avant le début de leur séquence déterminante pour la saison qui comprend des voyages à Notre Dame, en Californie et en Oregon, pris en sandwich entre des matchs contre l’Utah, Washington et UCLA. L’équipe bénéficie d’un laissez-passer avant un éventuel match pour le titre Pac-12, mais la visite à Boulder a vraiment marqué le début de la quête pour atteindre les éliminatoires du football universitaire pour le cardinal et l’or.

Quelle est la prochaine étape pour le Colorado ?

Les Buffs se lancent dans une séquence clé de matchs de conférence dans leur quête d’éligibilité au bowl, se rendant à Tempe pour affronter Arizona State et son collègue entraîneur-chef de première année Kenny Dillingham avant d’accueillir Stanford le 13 octobre. Après 25 équipes inscrites au programme, les deux prochaines semaines s’avéreront cruciales pour que le programme de Sanders fasse un pas significatif dans la bonne direction avec une place en séries éliminatoires.

Caleb Williams s’assoit avec Matt Leinart pour discuter de l’USC, des attentes et plus encore | Grand coup d’envoi de midi

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily .]

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports. Il couvre l’athlétisme universitaire depuis près de deux décennies dans des médias tels que NBC Sports, CBS Sports, Yahoo! Sports et NFL.com entre autres. Suivez-le sur Twitter à @BryanDFischer.

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL