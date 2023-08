Caleb Williams lance 4 passes TD alors que le n ° 6 de l’USC ouvre avec déroute

Caleb Williams a réussi 278 verges et quatre touchés à son retour de sa saison du Trophée Heisman, et l’étudiant de première année Zachariah Branch a fait des débuts électrisants avec un retour de coup d’envoi de 96 verges et une réception de 25 verges pour des touchés lors de la victoire 56-28 de l’USC n°6. sur l’État de San Jose samedi soir.

Dorian Singer, Tahj Washington et Brenden Rice ont également capté des passes de TD, et Austin Jones s’est précipité pour deux autres scores alors que l’USC ouvrait sa deuxième saison sous Lincoln Riley avec une autre performance offensive impressionnante qui couvrait facilement les défauts défensifs persistants des Trojans.

Williams a remporté le huitième Heisman de l’USC la saison dernière, et il avait l’air typiquement doux et insaisissable alors qu’il commençait ce qui sera probablement sa dernière saison collégiale en menant six TD en huit séries. Williams avait une fiche de 18 sur 25 sans interception.

Branch a été un phénomène immédiat lors de son premier match à l’école secondaire Bishop Gorman de Las Vegas, réalisant quatre attrapés pour 58 verges – rien de mieux que son catch-and-run athlétique pour un score sur un entraînement mis en place par son botté de dégagement de 35 verges. retour. Branch a ensuite ouvert le score avec son retour du coup d’envoi sur la ligne de touche des Spartans au troisième quart, évitant les plaqués jusqu’à la maison.

Nick Nash de San Jose State a capté trois passes de touché de Chevan Cordeiro, qui a réussi 198 verges et s’est précipité pour 52 autres.

Après que le revirement spectaculaire de la saison dernière sous Riley se soit terminé par des défaites consécutives, les Trojans ont commencé la suite avec un aperçu de ce qui ressemble certainement à une autre attaque dominante capable de remporter le Pac-12 lors de la dernière année de l’USC dans la ligue.

Riley et son équipe d’entraîneurs semblaient également considérer leur premier match de la semaine 0 comme une audition pour des matchs plus importants. Les Troyens ont effectué une rotation intensive des joueurs des deux côtés du ballon, utilisant notamment un groupe différent sur la ligne offensive sur presque chaque possession.

La poursuite Heisman de Caleb Williams parmi les principaux scénarios

Le premier achèvement de Williams a été une passe TD de 13 verges à Singer, le prolifique transfert de l’Arizona, lors du premier entraînement. Williams a ensuite montré son sang-froid et son originalité de jeu au deuxième quart lorsqu’il a laissé tomber un tir de fusil de chasse, l’a récupéré et a lancé une superbe passe de touché de 76 verges à Washington.

Cordeiro a frappé Nash avec une passe TD de 28 verges seulement 8 secondes avant la mi-temps pour réduire l’avance de l’USC à 21-14, déclenchant quelques grognements au Coliseum. Mais Williams a mené avec confiance un entraînement se terminant par le deuxième TD de Jones pour ouvrir la seconde mi-temps.

Les Trojans ont joué leur premier match d’ouverture de saison depuis 1996 parce que l’USC et BYU ont décidé l’année dernière d’annuler une réunion prévue pour novembre 2023, laissant les Trojans à la recherche d’un remplaçant relativement tardif. L’USC est resté invaincu lors des premiers matchs au Coliseum depuis 1997, et Riley est invaincu à domicile (8-0).

Le quart-arrière de première année Malachi Nelson, successeur attendu de Williams en 2024, a fait ses débuts à l’USC lors de la série finale.

LES À EMPORTER

État de San Jose : Nash, un vétéran aux multiples talents qui est devenu receveur à temps plein la saison dernière après avoir perdu une compétition de quart-arrière contre Cordeiro, semble prêt pour une année exceptionnelle. Le natif du comté d’Orange n’a capté que 11 passes au cours de ses quatre premières années.

USC : La défense du coordinateur Alex Grinch a encore beaucoup de travail à faire, notamment contre des quarterbacks mobiles comme Cordeiro. Alors que le front défensif paraissait bien meilleur, les deux autres niveaux n’étaient pas impressionnants. Ils ont le temps d’y remédier, mais Notre Dame n’est qu’à cinq matchs.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Les chevaux de Troie semblent susceptibles de rester au même endroit, puisque ce match n’a révélé rien que les électeurs ne savaient déjà lorsqu’ils ont choisi le Top 25 AP de pré-saison.

SUIVANT

État de San Jose : accueille l’État de l’Oregon le dimanche 3 septembre.

USC : accueille le Nevada le samedi 2 septembre.

Reportage de l’Associated Press.

