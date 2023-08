Caleb Williams de l’USC, Marvin Harrison Jr. de l’Ohio State, en tête des All-Americans de pré-saison AP

Le vainqueur du trophée Heisman Caleb Williams de l’USC, le receveur de l’État de l’Ohio Marvin Harrison Jr. et le porteur de ballon du Michigan Blake Corum font partie des joueurs de retour qui ont été sélectionnés pour l’équipe All-America de pré-saison de l’Associated Press a annoncé lundi.

Le plaqueur offensif de Notre Dame Joe Alt et la sécurité de Miami Kam Kinchens ont également poursuivi leurs excellentes saisons 2022 en étant nommés All-Americans de pré-saison par les électeurs de le Top 25 AP.

La Géorgie, double championne nationale en titre et n ° 1, comptait le plus de joueurs de la première équipe avec quatre, dont l’ailier serré Brock Bowers, le centre Sedrick Van Pran et les arrières défensifs Malaki Starks et Javon Bullard.

L’État de l’Ohio n ° 3 a terminé deuxième avec trois. Harrison a été rejoint par son collègue receveur Emeka Egbuka et le secondeur Tommy Eichenberg.

Williams a été nommé joueur AP de l’année avant de remporter le Heisman l’année dernière, son premier à l’USC après avoir été transféré de l’Oklahoma.

Corum était un prétendant à Heisman l’année dernière jusqu’à ce qu’il se blesse en fin de saison et revienne à la tête des Wolverines, classés deuxièmes, qui tentent d’atteindre les éliminatoires de football universitaire pour une troisième saison consécutive. Le garde du Michigan, Zak Zinter, a également été sélectionné dans la première équipe.

Les Wolverines, ainsi que les rivaux des Big Ten Penn State et Iowa, LSU et Washington avaient chacun deux sélections en équipe première.

Le Big Ten a mené toutes les conférences avec 10 joueurs dans la première équipe et la Conférence du Sud-Est était la suivante avec sept.

Le Pac-12 avait cinq sélections en équipe première, dirigées par Williams et la menace bidirectionnelle du Colorado, Travis Hunter, qui devrait jouer à la fois le receveur et le demi de coin pour l’entraîneur Deion Sanders.

PREMIÈRE ÉQUIPE

INFRACTION

Quart-arrière : Caleb Williams, USC

Demi-offensif : Blake Corum, Michigan ; Quinshon Judkins, Mississippi

Plaqueurs : Joe Alt, Notre-Dame ; Olu Fashanu, État de Pennsylvanie

Gardes : Cooper Beebe, État du Kansas ; Zak Zinter, Michigan

Centre : Sedrick Van Pran, Géorgie

Ailier rapproché : Brock Bowers, Géorgie

Récepteurs larges : Marvin Harrison Jr., État de l’Ohio ; Rome Odunze, Washington ; Emeka Egbuka, État de l’Ohio

Joueur polyvalent : Travis Hunter, Colorado.

Botteur : Joshua Karty, Stanford.

LA DÉFENSE

Précipitateurs Edge: Jared Verse, État de Floride; Bralen Trice, Washington

Monteurs de lignes intérieurs : Jer’Zhan Newton, Illinois ; Dontay Corleone, Cincinnati

Secondeurs : Harold Perkins, LSU; Jamon Dumas-Johnson, Géorgie; Tommy Eichenberg, État de l’Ohio

Demi de coin : Kool-aid McKinstry, Alabama ; Kalen King, État de Pennsylvanie

Sécurités : Kam Kinchens, Miami ; Malaki Starks, Géorgie

Demi défensif : Cooper DeJean, Iowa

Parieur : Tory Taylor, Iowa

DEUXIÈME ÉQUIPE

INFRACTION

Quart-arrière : Drake Maye, Caroline du Nord

Demi-offensif : Raheim Sanders, Arkansas ; Braelon Allen, Wisconsin

Plaqueurs : JC Latham, Alabama ; Kelvin Banks Jr., Texas

Gardes : Donovan Jackson, État de l’Ohio ; Christian Mahogany, Collège de Boston

Centre : Zach Frazier, Virginie-Occidentale

Ailier rapproché : Oronde Gadsden, Syracuse

Récepteurs larges : Xavier Worthy, Texas ; Malik Nabers, LSU ; Jacob Cowing, Arizona

Joueur polyvalent : Will Shipley, Clemson

Botteur : John Hoyland, Wyoming

LA DÉFENSE

Frappeurs de pointe : JT Tuimoloau, État de l’Ohio ; Dallas Turner, Alabama

Monteurs de ligne intérieurs : Tyler Davis, Clemson ; Mekhi Wingo, LSU

Secondeurs : Jeremiah Trotter Jr., Clemson ; Barrett Carter, Clemson ; Cédric Gray, Caroline du Nord

Cornerbacks : Josh Newton, TCU ; Ben Morrison, Notre-Dame

Sécurités : Calen Bullock, Californie du Sud ; Javon Bullard, Géorgie

Demi défensif : Will Johnson, Michigan

Parieur : Kai Kroeger, Caroline du Sud

Reportage de l’Associated Press.

