Caleb Williams de l’USC, choix potentiel n°1, entre au repêchage de la NFL

Le quart-arrière de l’USC, Caleb Williams, participera au repêchage de la NFL, a-t-il annoncé lundi sur les réseaux sociaux. La décision intervient le dernier jour où les élèves des classes inférieures sont autorisés à se déclarer.

La décision de Williams officialise son statut de favori pour être le choix n°1 au repêchage 2024 de la NFL. Son entrée officielle met désormais en évidence l’énigme de l’intersaison des Bears de Chicago consistant à garder Justin Fields ou à l’échanger pour, vraisemblablement, construire autour de Williams.

La décision de Williams n’est pas une grande surprise. Il était clair depuis la fin de la décevante saison 2023 de l’USC qu’il attendrait le dernier jour pour prendre une décision, de la même manière que CJ Stroud a attendu le dernier jour pour décider l’année dernière.

Le débat autour de Williams dans les cercles de recrutement n’est pas de savoir s’il est le choix n°1 du repêchage, mais plutôt s’il est considéré comme un espoir de type une fois par décennie ou comme un espoir générationnel. L’utilisation par Williams d’angles de bras variés, sa magie d’improvisation et sa capacité à utiliser ses jambes se combinent pour former un ensemble intrigant.

Williams a remporté le trophée Heisman à l’USC en 2022 et a réalisé une autre bonne saison en 2023, alors même que le record de l’USC est passé d’un prétendant aux séries éliminatoires de 11-3 à un 8-5 Pac-12 également couru. Williams a complété 68,6 passes pour 3 633 verges en 12 matchs en 2023, contre 66,6 % pour 4 537 verges en 14 matchs l’année précédente.

Bien que Williams n’ait pas reproduit sa magie Heisman et que les performances de l’équipe de l’USC aient diminué – en grande partie à cause d’une défense apathique – sa performance est restée constante et son statut de meilleur joueur et quart-arrière de cette classe est toujours assuré.

ESPN a interrogé lundi une demi-douzaine de recruteurs et de dirigeants, et aucun d’entre eux ne voyait un scénario différent si Williams devenait n°1. “Je serais choqué s’il ne l’était pas”, a déclaré un recruteur vétéran. Un autre a ajouté : “C’est le meilleur joueur au poste le plus important.”

Williams termine sa carrière, y compris sa première année à Oklahoma lorsqu’il a remporté le poste de titulaire face à Spencer Rattler, avec un total de 93 passes de touché, 14 interceptions et 10 082 verges en trois saisons. Il a obtenu une fiche de 23-10 au cours de sa carrière en tant que titulaire et a participé à 37 matchs au total, selon ESPN Stats & Information.

Williams a également réalisé 21 touchés au sol au cours de ses deux saisons à l’USC. Peut-être qu’aucune statistique ne résume mieux son talent pur et son potentiel que le fait qu’il ait exécuté 10 matchs en carrière de cinq touchés ou plus. Selon ESPN Stats & Information, seul Patrick Mahomes en avait plus à l’époque des éliminatoires du football universitaire.

Williams et l’ancien quart-arrière de Caroline du Nord, Drake Maye, sont entrés dans la saison en tant que choix n ° 1 et n ° 2 projetés au repêchage. Leurs deux équipes ont connu des saisons inégales, mais aucun des quarts-arrières n’a rien fait pour changer ce statut. Jayden Daniels de LSU s’est placé en marge de cette conversation avec une resplendissante saison du Trophée Heisman, car aucun quart-arrière n’a fait plus pour augmenter son stock que Daniels en 2023. Un an après que Bryce Young et Stroud de l’Alabama soient devenus n°1 et n°2, le On s’attend généralement à ce que les quarts-arrière s’envolent à nouveau aux deux premières places. Si deux quarts deviennent n°1 et n°2, ce serait la dixième fois dans l’histoire de la NFL que des quarts occupent ce poste.

Williams donne au repêchage de 2024 sa tête d’affiche définitive, alors que la décision des Bears concernant le choix pèsera sur la ligue dans les mois à venir.