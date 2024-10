Caleb Williams, Bears montrant qu’un nouveau jour se lève à Chicago

Si les Bears jouaient comme ça chaque Dimanche matin, les habitants de Chicago pourraient commencer leur semaine avec un pas dans les pas et une chanson dans le cœur. Hé, si les Bears jouaient comme ça tous les mardis à minuit, heure locale, les fans seraient fatigués, mais ravis.

Une victoire des Bears à toute heure contre n’importe quelle équipe est savourée dans ces régions parce que le succès a été si éphémère depuis si très longtemps.

C’est pourquoi la défaite 35-16 de Chicago contre une triste équipe de Jacksonville au Tottenham Hotspur Stadium a été un début de journée des plus bienvenus pour tous ceux dont le bonheur dépend des Bears (4-2), qui entament une semaine de congé sur une vague d’extase footballistique. .

Le petit-déjeuner avec les ours n’a jamais été aussi bon.

Tous les regards, comme d’habitude, étaient tournés vers le quart recrue Caleb Williams, qui a surmonté une mauvaise interception précoce et avait quatre passes de touché à faire avec 226 verges par la passe et 56 verges au sol. Le receveur vétéran Keenan Allen a réussi deux touchés, tout comme l’ailier rapproché vétéran Cole Kmet, qui a également été contraint à des tâches d’urgence de vivaneau long.

Parlons de ce dernier pendant une seconde.

Je ne sais pas si un joueur des Bears a déjà capté une passe de touché lors d’un long snapping, mais j’ai trouvé deux faits amusants liés à Kevin Fishbain.

Le long vivaneau Patrick Mannelly a reçu une passe au cours de ses 16 années de carrière et cela est venu sur un jeu de truc de Brian Urlacher, entre autres, à Champaign, Illinois.

Lors d’un faux panier au deuxième quart d’une défaite 34-21 contre les Packers le 7 octobre 2002, Mannelly s’est retrouvé au centre d’une formation à « porte battante » et n’a pas pu récupérer une « passe » de la part des Packers. Le secondeur des Bears, qui a récupéré le ballon sur un lancer de puces du receveur Marty Booker.

« Ça a très bien fonctionné à l’entraînement », m’a dit Mannelly.

En ce qui concerne les autres longs snappers avec touchés, lors d’une recherche rapide, je suis tombé sur le membre du Temple de la renommée Clyde « Bulldog » Turner, la légende des all-downs des années 1940, qui a servi de long snapper de l’équipe ainsi que de centre et de secondeur. . Le 3 décembre 1944, Turner a couru pour un touché de 48 verges dans une victoire de 49-7 contre l’équipe combo Card-Pitt de la Seconde Guerre mondiale. Je suppose qu’il a également cassé ce jeu.

De retour à nos jours, la double journée de Kmet est devenue nécessaire au début du match parce que le long vivaneau Scott Daly s’est blessé. Kmet a fait un travail décent, même si son snap était un peu élevé sur le panier manqué de Cairo Santos au quatrième. Nous allons laisser passer Kmet pour celui-là.

Histoire de Cole Kmet— Richard Hightower : « Hé Cole, Scott est blessé. » Kmet : « Tyler Scott ? » Hightower : « Non, Scott Daly. Il faut claquer longtemps. Kmet : « Oh… oh merde. » – Jason Lieser (@JasonLieser) 13 octobre 2024

Au cours des trois phases, les Bears ont joué un jeu global solide, effaçant un départ moribond qui vous faisait (ou du moins moi) penser que les Jaguars allaient en voler un chez eux.

Mais Williams a mené l’offensive à cinq touchés pour le deuxième match consécutif et la défense des Bears a forcé deux retraits et a maintenu son adversaire à moins de 20 points pour la cinquième fois en six matchs. La valeur aberrante ? Quand les Colts ont gagné 21-16. La défense, bien sûr, voyage. Jacksonville a aidé les Bears avec huit pénalités (les Bears en ont eu deux pour 10 yards) et en jouant un football pour la plupart sans inspiration.

Avant de commencer à évaluer les salles du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans, un contexte important à garder à l’esprit est que les Jaguars puent et que leur défense contre la passe est horrible, tout comme Carolina, que Williams a incendiée la semaine précédente.

Et aussi bonne que soit la défense des Bears, elle est en train d’être battue. Le demi défensif Jaquan Brisker n’a pas fait le voyage à Londres en raison d’une commotion cérébrale et Kyler Gordon a quitté le match de dimanche plus tôt en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

A l’inverse, l’offensive s’annonce plutôt bien. Peut-être que le coordinateur Shane Waldron n’a pas encore besoin de commencer à chercher un agent immobilier. Alors que Waldron (et dans une certaine mesure l’entraîneur-chef Matt Eberflus) occupent les emplois les plus précaires, Williams est sous plus grande surveillance que tout autre jeune quarterback de la ligue simplement en raison du contexte de son lieu de travail. Bears QB est au même niveau que Browns QB comme position maudite et Williams est la troisième recrue que les Bears ont essayée à ce poste depuis 2017. Et être un choix n ° 1 au classement général comporte ses propres pressions et son histoire.

Williams a soulevé quelques sourcils dans la ligue lorsqu’il a démarré lentement, mais il a montré pourquoi il pouvait être très différent de ses prédécesseurs locaux. Lors de ses quatre derniers matchs, il a totalisé 1 050 verges avec neuf touchés et trois interceptions (une seule au cours des trois derniers matchs). L’examen de la vue vous dira qu’il avait l’air bien et parfois génial. Son interception essayant d’aller en profondeur vers DJ Moore en première mi-temps a été annulée par tous ses jolis lancers, aucun peut-être meilleur que le deuxième touché d’Allen.

Bravo aux 18 % de personnes qui ont lancé Keenan Allen cette semaine pic.twitter.com/FG79iiUCxa – Football fantastique de la NFL (@NFLFantasy) 13 octobre 2024

Mitch Trubisky a établi le record de recrue des Bears avec 2 193 verges par la passe (en 12 matchs) en 2017. Williams devrait avoir ce rythme avant Thanksgiving. Charlie O’Rourke détient le record de passes de TD de Chicago, euh, 11, établi en 1942 et Williams n’est qu’à deux de l’égaler.

Être le meilleur quarterback recrue des Bears de tous les temps n’est que la première (petite) étape vers des objectifs plus ambitieux. Mais ça a été un régal de le voir évoluer en temps réel.

Maintenant, la bonne et la mauvaise nouvelle pour Williams et les Bears sont que la partie la plus facile du calendrier est terminée. Après le bye, ils jouent les Commandants dans la banlieue du Maryland. Williams, originaire de l’ère DC, contre Jayden Daniels fait la une des journaux. Ensuite, les Bears disputeront un match sur la route en Arizona et un match à domicile contre les Patriots avant une séquence perfide de six matchs contre la NFC Nord (avec un match sur la route contre les 49ers en sandwich). C’est là que nous apprendrons de quoi sont faits Williams et les Bears.

Mais pour l’instant, les habitants de Chicago peuvent se détendre et ressentir une certaine joie, pour une fois, qu’il reste encore beaucoup de football des Bears à jouer.

(Photo : Richard Heathcote/Getty Images)