L’entraîneur-chef du Columbus Crew, Caleb Porter, savait que ne pas pouvoir compter sur le duo clé Darlington Nagbe et Pedro Santos était un coup dur avant la Coupe MLS de samedi contre les Sounders de Seattle, mais a profité de la situation pour enflammer ses joueurs un peu plus.

L’équipage a mis l’adversité derrière eux pour vaincre les Sounders 3-0 dans une performance dominante à l’intérieur du stade MAPFRE, après que les préparatifs de la finale ont été interrompus avec les milieux de terrain Nagbe et Santos exclus, apparemment en raison de résultats positifs au COVID-19.

« Je pense qu’il y avait un peu de motivation supplémentaire pour faire cela pour Darlington Nagbe et Pedro Santos », a déclaré Porter lors d’une vidéoconférence après la victoire de la Coupe MLS.

« Ces deux gars ont été la clé pour nous rendre ici. Sans eux, c’était un défi de taille, mais je pense que nous avons utilisé cela pour galvaniser encore plus le groupe et nous donner encore un peu plus de faim que ce que nous avions déjà, ce qui était un lot. »

Lucas Zelarayan a ouvert le score, marqué le dernier but de l’équipe et fourni une passe décisive pour le deuxième de Derrick Etienne.Bien que Porter fût plein d’éloges pour l’Argentin, le joueur de 45 ans a souligné que l’équipage pensait collectivement que ce serait son jour. contre les détenteurs de la Coupe MLS en titre.

«Autant j’ai le plus grand respect pour les Sounders de Seattle et Brian Schmetzer avec Jordan Morris et [Raul] Ruidiaz … Cristian Roldan et Stefan Frei, nous n’allions pas laisser l’histoire ou le passé déterminer aujourd’hui », a déclaré Porter.

«Cela allait être notre année, notre journée et notre trophée.

«C’était le message avant le match.

« Je me fiche de ce qu’ils ont fait dans le passé, ça va être décidé aujourd’hui. Je pense que nous l’avons montré. Nous sommes sortis, nous nous sommes battus, nous avons eu de l’intensité dans le match dès le coup de sifflet d’ouverture. »