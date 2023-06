Caleb Milligan attaque violemment son fils Nicky alors qu’il est exposé à Emmerdale

NICKY Milligan s’apprête à se marier avec Gabby Thomas malgré ses souhaits.

Inondé de culpabilité et de sentiments conflictuels, le beau gosse d’Emmerdale révèle son grand secret – avant que son père Caleb ne se venge.

TVI

Caleb Milligan voit rouge la semaine prochaine[/caption] TVI

Son fils Nicky met leur plan en péril[/caption] TVI

Peuvent-ils jamais réparer leur relation brisée[/caption]

Caleb a récemment menacé de détruire son propre fils Nicky car elle voulait renoncer à leur projet de reprendre Home Farm.

La semaine prochaine, la menace de l’intrigant devient réalité.

La nounou jouée par Lewis Cope était mêlée aux plans de son père Caleb et, la pression devenant trop lourde à supporter, il a exprimé son souhait d’arrêter la mascarade.

Les téléspectateurs réguliers d’ITV se souviendront comment Nicky a fait croire à Gabby Thomas (Rosie Bentham) qu’il était amoureux d’elle et prêt à l’épouser alors qu’en fait, il est éperdument amoureux de son amie Ally.

Incapable de faire face à la culpabilité de mentir et au sentiment d’aller à l’encontre de sa propre nature, Nicky a tenté de se retirer des plans de Caleb.

Et tandis que Caleb était heureux que son fils lui soit sorti, il a refusé de lui permettre de laisser partir Gabby, déterminé à mettre la main sur la fortune de Tate.

Nicky subit des pressions pour épouser Gabby la semaine prochaine qui, en revanche, est aux anges.

À venir, à la périphérie du village, une gueule de bois Nicky rencontre Ally (Josh Horrocks) qui lui suggère de l’épouser à la place.

Bien qu’il soit surpris, Nicky s’éloigne, acceptant son sort mais détestant toujours le mensonge dans lequel il est piégé.

Il est alors plongé dans la panique lorsque son père Caleb (Will Ash) lui dit que les arrêts de but ont encore bougé et qu’ils devront jouer un match plus long avant de pouvoir obtenir ce qu’ils veulent.

Frustré, Nicky dit à Caleb qu’il veut sortir une fois de plus, mais comment son père va-t-il réagir ?

Le lendemain, le buzz du mariage commence alors que les familles se préparent pour le grand jour de Gabby et Nicky.

Gabby est dans sa robe de mariée, submergée de joie et d’émotion alors qu’elle révèle à Nicky comment elle veut qu’il adopte officiellement son fils Thomas.

Mais c’est trop pour Nicky – il laisse échapper qu’il est gay et qu’il ne peut pas se marier.

La bulle de la mariée est officiellement éclatée et, bouleversée par la nouvelle, Gabby est complètement bouleversée.

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

Caleb panique lorsqu’il apprend plus tard que Nicky a renoncé à son propre mariage.

Sur les nerfs et avec son plan sur ses toutes dernières jambes, Caleb affronte son fils… et le frappe violemment au visage.

Nicky est abasourdi lorsque son père le jette à la dérive alors que Caleb ordonne à Nicky de prendre la chute lorsqu’il vide les comptes de Home Farm.

Mais comment réagira-t-il quand il sera clair que Kim Tate a enfin compris ce qu’il faisait ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

TVI

Caleb perd son sang-froid et frappe Nicky[/caption] TVI

Comment réagira-t-il lorsque Kim Tate découvrira ce qu’il a fait ?[/caption]