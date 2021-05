Caleb Kennedy quitte American Idol et rentre chez lui en Caroline du Sud après qu’une vidéo controversée a fait surface sur les réseaux sociaux.

Kennedy apparaît dans un post Snapchat assis à côté de quelqu’un portant ce qui semble être une cagoule Ku Klux Klan. La famille de Kennedy a déclaré que la vidéo avait été enregistrée à l’âge de 12 ans.

Le joueur de 16 ans a annoncé son départ mercredi avec une déclaration publiée sur Instagram. « Hé vous tous, ça va être un peu une surprise, mais je ne serai plus sur American Idol », a légendé Kennedy dans le message. « Il y avait une vidéo qui a fait surface sur Internet et elle montrait des actions qui n’étaient pas censées être prises de cette manière. J’étais plus jeune et je ne pensais pas aux actions, mais ce n’est pas une excuse. »

Avec le départ de Kennedy, « Idol » mettra en vedette les quatre premiers finalistes de l’épisode de dimanche plutôt que les cinq initialement prévus, mais n’en éliminera qu’un seul avant la finale du 23 mai.

Katy Perry, juge d’American Idol réconforte le chanteur sanglotant qui a oublié les paroles: « La perfection est une illusion »

Kennedy a poursuivi: « Je veux dire pardon à tous mes fans et à tous ceux que j’ai laissés tomber. Je vais prendre un peu de temps sur les réseaux sociaux pour m’améliorer, mais en disant cela, je sais que cela a blessé et déçu beaucoup de gens. et a fait perdre le respect aux gens pour moi. Je suis vraiment désolé! Je prie pour pouvoir un jour regagner votre confiance en qui je suis et avoir votre respect! Merci de m’avoir soutenu. »

« American Idol »: Katy Perry célèbre la première fête des mères, les mentors Chris Martin de Coldplay, le top 5 révélé

La vidéo de trois secondes a suscité une réaction négative sur les réseaux sociaux de la part des fans de la série et Kennedy a été critiqué pour le contenu. Cependant, la mère de Kennedy, Anita Guy, a déclaré que la perception n’était pas la signification du court clip.

« Je déteste que cela se soit produit et comment Caleb est décrit par les internautes », a déclaré Guy. « Cette vidéo a été prise après que Caleb eut regardé le film ‘The Strangers: Prey at Night’ et qu’ils imitaient ces personnages. Cela n’avait rien à voir avec le Ku Klux Klan, mais je sais que c’est à ça que ça ressemble. Caleb n’a pas un os raciste dans son corps. Il aime tout le monde et a des amis de toutes races. »

Cette vidéo a été prise à l’époque où « The Strangers: Prey at Night » et « V for Vendetta » étaient populaires. Guy a dit que Kennedy a apprécié ces deux films et s’est même déguisé en personnage principal de « V pour Vendetta » pour Halloween quand il était en 7e année.

Kennedy est rapidement devenu un favori des fans sur « Idol » après avoir impressionné les juges lors de son audition avec l’une de ses chansons originales, « Nowhere ».

Katy Perry a déclaré: « Vous feriez mieux de terminer cette chanson » Nowhere « parce que cette chanson va vous emmener quelque part. »

Kennedy a terminé la chanson et a continué à écrire, en interprétant des chansons originales et en augmentant régulièrement sa suite. Il est devenu connu non seulement en tant que chanteur country, mais aussi en tant qu’auteur-compositeur.

« Vous allez vous tromper ici et devenir un grand auteur-compositeur », a déclaré Lionel Richie. « Vous êtes arrivé au point où cet artiste sort en vous. »

Suite:« American Idol »: Paula Abdul fait un retour « nostalgique », le favori quitte le spectacle de manière choquante

Après avoir remporté un billet d’or pour Hollywood, Kennedy s’est rendu aux spectacles hebdomadaires en direct, où les candidats chantent pour le vote des États-Unis.

Dans l’épisode le plus récent, qui a été diffusé en direct d’un océan à l’autre dimanche, l’adolescente a donné une interprétation graveleuse de « Violet Hill », qui, selon Perry, était la première fois qu’elle avait été effrayée par une chanson de Coldplay.

« Cela m’a fait peur, et cela m’a fait peur dans le bon sens, parce que c’était si bon, Caleb », a déclaré le juge au lycéen.

Plus tard dans le spectacle sur le thème de la fête des mères, Kennedy a interprété un original pour sa mère, appelé «Mama Said».

Les juges Luke Bryan et Richie ont déclaré que l’adolescent avait du talent bien au-delà de ses années.

« C’est un homme de 90 ans qui écrit cette chanson », a déclaré Richie. « C’est un record ici. »

À la fin de l’épisode, Kennedy a évité de peu l’élimination, gagnant la dernière place dans le top cinq.

Contributeur: Charles Trepany