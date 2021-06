Caleb Kennedy d’AMERICAN Idol a rompu son silence trois semaines après avoir été licencié de l’émission pour une vidéo « raciste ».

Le jeune de 16 ans a révélé à quel point il avait été affecté par son départ choquant de la concours de chant.

Caleb Kennedy a parlé de son passage sur American Idol[/caption]

La sortie prématurée de Caleb est intervenue après une vidéo a émergé de lui posant avec un ami dans une cagoule blanche de style Ku Klux Klan.

Alors que sa mère Anita Guy a expliqué que les images dataient de l’âge de 12 ans de son fils, le chanteur a déclaré à ses abonnés sur les réseaux sociaux que la vidéo « montrait des actions qui n’étaient pas censées être prises de cette manière ».

Maintenant, trois semaines plus tard, l’ancien favori des fans admet qu’il n’était pas préparé à vivre sous les feux de la rampe.

En apparaissant sur American Idol, il a dit Spartanburg Herald Journal: « Vous pensez que tout va être amusant, et c’est souvent le cas, mais cela vous giflera très rapidement. Je n’étais pas prêt pour ça.

L’adolescent a été vu dans une vidéo à côté de quelqu’un portant une cagoule blanche de style Ku Klux Klan[/caption]

La vidéo est apparue le mois dernier sur les réseaux sociaux[/caption]

Caleb a annoncé plus tard qu’il quittait le spectacle[/caption]

Caleb a ajouté : « Il n’y a aucun moyen de se préparer émotionnellement pour Idol. Parce que personne n’est prêt pour cela, peu importe comment vous vous préparez.

« Mais je ne le regrette pas, et j’ai adoré. »

L’adolescent a poursuivi en disant comment il avait été changé par l’expérience.

« Sur Idol, ce n’était pas moi », a-t-il révélé. « Ce monde est si différent.

« Maintenant que je suis à la maison, j’essaie d’être moi-même, mais j’ai aussi peur que quelqu’un me filme quand je vais à l’Académie ou à Wal-Mart.

Le chanteur était dans les cinq derniers de la compétition[/caption]

Caleb avec sa famille, plus sa mère Anita qui a dit qu’il avait 12 ans lorsque la vidéo a été tournée[/caption]

« Vous devez vous soucier de ce genre de choses maintenant. »

Caleb était dans les cinq derniers de l’émission populaire, animée par Ryan Seacrest, avant sa sortie le mois dernier.

Il a écrit dans de longues excuses sur Instagram : « Hé vous tous, ça va être un peu une surprise, mais je ne serai plus sur American Idol.

« Il y avait une vidéo qui a fait surface sur Internet et elle montrait des actions qui n’étaient pas censées être prises de cette manière. »

Ryan Seacrest anime la populaire émission de télévision[/caption]





Il a poursuivi : « J’étais plus jeune et je ne pensais pas aux actions, mais ce n’est pas une excuse. Je veux dire désolé à tous mes fans et à tous ceux que j’ai laissés tomber.

«Je vais prendre un peu de temps sur les réseaux sociaux pour m’améliorer, mais en disant cela, je sais que cela a blessé et déçu beaucoup de gens et fait perdre leur respect pour moi.

« Je suis vraiment désolé! Je prie pour pouvoir un jour regagner votre confiance en qui je suis et avoir votre respect ! Merci de me supporter. »